İHRAÇ POLİS TUTUKLANDI

Şüphelilerden gözaltına alınan ihraç polis memuru Gökhan Ertok'un, Doku'nun kaybolduktan 13 gün sonra sim kartını kullandığı ve yaklaşık 3 saat boyunca kullanıp veri transferi yaptığı soruşturma dosyasına girmişti. Gökhan Ertok tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

"HER ŞEYİ OĞLU YAPMIŞ, OĞLANI TATİLE GÖNDERMİŞ"

Adliye önünde bekleyen Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, soruşturmanın baş şüphelisinin dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel olduğunu iddia ederek, "Her şeyi oğlu yapmış, oğlanı tatile göndermiş." dedi.

NE OLMUŞTU?

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu. 21 yaşındaki genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, arama çalışması başlatmış ancak bir sonuç elde edilememişti.

Aradan geçen sürenin ardından Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, dönemin Tunceli Valisinin oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal A'nın aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

SIM KARTININ İZİ SÜRÜLDÜ

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli'ye atanan Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada özel ekip kurulmasını talep etti. Soruşturmada Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri ve PTS kayıtları yeniden toplandı. Gülistan'a ait yeni görüntülerin de bulunduğu, 67'si ana arter olmak üzere toplamda 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girdi. Soruşturmada, cinayet şüphesiyle 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında Doku'nun erkek arkadaşı Zeynel A. ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu M.T.S.'nin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen yurt dışındaki 14'üncü şüpheli için kırmızı bülten talebinde bulunulacağı öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun yürüttüğü çalışmalarda, sim kartın ve telefonun IMEI numarasının izi sürüldü. BTK'den gelen veriler doğrultusunda, sim kartın bir cihaza takılarak uçak modunda bir iş yerinin kablosuz internetine bağlandığı saptandı. IP adresi ve cihazın IMEI numarasından yola çıkan ekipler, telefonun 13 gün sonra polislikten ihraç edilen Gökhan Ertok tarafından kullanıldığını belirledi. Şüpheli sıfatıyla dosyaya giren ve operasyonla gözaltına alınan Gökhan Ertok'un HTS kayıtları ve banka dökümanları üzerinde yapılan incelemede, dönemin valisi Tuncay Sonel ve yine gözaltında bulunan eski koruma Şükrü Eroğlu ile görüşme trafiği ve birden fazla para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi. Savcılık, şüphelinin Gülistan Doku'nun sanal medya hesabına 'şifremi unuttum' yöntemiyle tek kullanımlık şifre alarak giriş yaptığını belirledi. Ulusal Kriminal Dairesi uzmanlarının incelemesi sonucu, Ertok'un hesaba girerek sanal medyadaki arkadaş listesinden 2 kişiyi sildiği tespit edildi. Şüphelinin, ayrıca yaklaşık 3 saat boyunca veri transferi yaptığı belirlendi.

"SANAL MEDYA HESABINA GİRDİM, TELEFONA TAKTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Ankara'da JASAT ekiplerince gözaltına alınan ve ifade işlemleri için Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen Gökhan Ertok, ön mülakatta Gülistan Doku'nun sanal medya hesabına girdiğini, ancak sim kartı bir telefona taktığını hatırlamadığını öne sürerek avukat talep etti. Tunceli Barosu'nun, Gülistan Doku dosyasındaki şüphelileri savunmama kararı alması üzerine, şüpheli için Elazığ'dan avukat görevlendirildi.

AVUKAT ÇİMEN: SIM KART SİBER ÇETEYE TESLİM EDİLMİŞ

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, yaptığı açıklamada Gülistan Doku'ya ait sim kartın bir siber çeteye teslim edildiğini belirterek, "Gülistan Doku dosyasında ısrarla bir üst düzey kamu görevlisinin dosyayı örtbas ettiğini belirtmiştik. Geldiğimiz bu aşamada üst düzey kamu görevlisinin Tuncay Sonel olduğunu daha önce de savcılığa belirtmiştik. Dilekçe ile hakkında şikayetlerimiz söz konusu olmuştu. Tuncay Sonel, Gülistan Doku'ya ait sim kartı, kaybolduğu tarih olan 05.01.2020 tarihinden sonra devam eden günlerde, 18.01.2020'de bir siber çete ile iletişime geçip, kendisine görevi ile ilgili teslim edilen Gülistan Doku'nun sim kartını teslim edip, sanal medya hesabında birilerinin silinmesini sağlamıştır. Şu an bunu gerçekleştiren kişi Gökhan Ertok, bize mail vasıtasıyla ulaşmıştı. Rumuz kullanmıştı ama kendisinin olduğu anlaşılıyordu. Eylemini de belirtiyordu. Eylem ide dosyamızla örtüşüyordu. Gülistan'a ait SIM kart, Tuncay Sonel tarafından bir siber çeteye teslim ediliyor. Ve bu çete tarafından Gülistan'a ait veriler siliniyor. Bu hususta hiçbir tereddüt yok" dedi.