Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: İhraç polis tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Tunceli'de 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan ihraç polis memuru Gökhan Ertok’un, Doku’nun kaybolduktan 13 gün sonra sim kartını kullandığı ve yaklaşık 3 saat boyunca kullanıp veri transferi yaptığı soruşturma dosyasına girmişti. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden Gökhan Ertok sevk edildiği mahkeme tarafından tutukladı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.

İHRAÇ POLİS TUTUKLANDI
Şüphelilerden gözaltına alınan ihraç polis memuru Gökhan Ertok'un, Doku'nun kaybolduktan 13 gün sonra sim kartını kullandığı ve yaklaşık 3 saat boyunca kullanıp veri transferi yaptığı soruşturma dosyasına girmişti. Gökhan Ertok tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

"HER ŞEYİ OĞLU YAPMIŞ, OĞLANI TATİLE GÖNDERMİŞ"
Adliye önünde bekleyen Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, soruşturmanın baş şüphelisinin dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel olduğunu iddia ederek, "Her şeyi oğlu yapmış, oğlanı tatile göndermiş." dedi.

Gülistan Dokunun kaybolduğu o gece neler yaşandı?Gülistan Dokunun kaybolduğu o gece neler yaşandı?GÜLİSTAN DOKU'NUN KAYBOLDUĞU O GECE NELER YAŞANDI?

NE OLMUŞTU?
Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu. 21 yaşındaki genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, arama çalışması başlatmış ancak bir sonuç elde edilememişti.

Aradan geçen sürenin ardından Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, dönemin Tunceli Valisinin oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal A'nın aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

SIM KARTININ İZİ SÜRÜLDÜ
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli'ye atanan Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada özel ekip kurulmasını talep etti. Soruşturmada Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri ve PTS kayıtları yeniden toplandı. Gülistan'a ait yeni görüntülerin de bulunduğu, 67'si ana arter olmak üzere toplamda 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girdi. Soruşturmada, cinayet şüphesiyle 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında Doku'nun erkek arkadaşı Zeynel A. ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu M.T.S.'nin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen yurt dışındaki 14'üncü şüpheli için kırmızı bülten talebinde bulunulacağı öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun yürüttüğü çalışmalarda, sim kartın ve telefonun IMEI numarasının izi sürüldü. BTK'den gelen veriler doğrultusunda, sim kartın bir cihaza takılarak uçak modunda bir iş yerinin kablosuz internetine bağlandığı saptandı. IP adresi ve cihazın IMEI numarasından yola çıkan ekipler, telefonun 13 gün sonra polislikten ihraç edilen Gökhan Ertok tarafından kullanıldığını belirledi. Şüpheli sıfatıyla dosyaya giren ve operasyonla gözaltına alınan Gökhan Ertok'un HTS kayıtları ve banka dökümanları üzerinde yapılan incelemede, dönemin valisi Tuncay Sonel ve yine gözaltında bulunan eski koruma Şükrü Eroğlu ile görüşme trafiği ve birden fazla para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi. Savcılık, şüphelinin Gülistan Doku'nun sanal medya hesabına 'şifremi unuttum' yöntemiyle tek kullanımlık şifre alarak giriş yaptığını belirledi. Ulusal Kriminal Dairesi uzmanlarının incelemesi sonucu, Ertok'un hesaba girerek sanal medyadaki arkadaş listesinden 2 kişiyi sildiği tespit edildi. Şüphelinin, ayrıca yaklaşık 3 saat boyunca veri transferi yaptığı belirlendi.

"SANAL MEDYA HESABINA GİRDİM, TELEFONA TAKTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"
Ankara'da JASAT ekiplerince gözaltına alınan ve ifade işlemleri için Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen Gökhan Ertok, ön mülakatta Gülistan Doku'nun sanal medya hesabına girdiğini, ancak sim kartı bir telefona taktığını hatırlamadığını öne sürerek avukat talep etti. Tunceli Barosu'nun, Gülistan Doku dosyasındaki şüphelileri savunmama kararı alması üzerine, şüpheli için Elazığ'dan avukat görevlendirildi.

AVUKAT ÇİMEN: SIM KART SİBER ÇETEYE TESLİM EDİLMİŞ
Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, yaptığı açıklamada Gülistan Doku'ya ait sim kartın bir siber çeteye teslim edildiğini belirterek, "Gülistan Doku dosyasında ısrarla bir üst düzey kamu görevlisinin dosyayı örtbas ettiğini belirtmiştik. Geldiğimiz bu aşamada üst düzey kamu görevlisinin Tuncay Sonel olduğunu daha önce de savcılığa belirtmiştik. Dilekçe ile hakkında şikayetlerimiz söz konusu olmuştu. Tuncay Sonel, Gülistan Doku'ya ait sim kartı, kaybolduğu tarih olan 05.01.2020 tarihinden sonra devam eden günlerde, 18.01.2020'de bir siber çete ile iletişime geçip, kendisine görevi ile ilgili teslim edilen Gülistan Doku'nun sim kartını teslim edip, sanal medya hesabında birilerinin silinmesini sağlamıştır. Şu an bunu gerçekleştiren kişi Gökhan Ertok, bize mail vasıtasıyla ulaşmıştı. Rumuz kullanmıştı ama kendisinin olduğu anlaşılıyordu. Eylemini de belirtiyordu. Eylem ide dosyamızla örtüşüyordu. Gülistan'a ait SIM kart, Tuncay Sonel tarafından bir siber çeteye teslim ediliyor. Ve bu çete tarafından Gülistan'a ait veriler siliniyor. Bu hususta hiçbir tereddüt yok" dedi.

KAN DONDURAN TECAVÜZ VE HAMİLELİK DETAYI
Bu ifadeye göre, olaydan bir süre önce Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Zeinal Abakarov ve Umut Altaş'ın sık sık alkol ve uyuşturucu kullandıkları, Gülistan Doku'nun rızası dışında Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş tarafından darp edilerek tecavüze uğradığı ve bu olay neticesinde hamile kaldığı iddiası oldu. Bilirkişi raporlarında da 27 Aralık 2019'da ifadede adı geçen isimlerin Gençlik Merkezi civarında aynı anda baz verdiği tespit edildi.

"UZİ İE KAFASINDAN VURARAK GÜLİSTAN'I ÖLDÜRDÜ"

İfadede Gülistan Doku'nun nasıl öldürüldüğüne dair somut iddiaları da yer aldı. Gizli tanık, valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in "Uzi veya Akrep" tarzı bir silahla Gülistan'ı Sarı Saltuk Viyadüğü yakınındaki Rostan-Dinar bölgesinde kafasından vurarak öldürdüğü cesedin ise Vali koruması Şükrü Eroğlu ve bir korucu tarafından gömüldüğünü anlattı.

Umut Altaş'ın babası Celal Altaş ise konuya ilişkin ifadesinde "Oğlumdan edindiğim bilgilere göre Mustafa Türkay o dönem silahla geziyormuş. Bu silahın Uzi yada normal tabanca olup olmadığını bilmiyorum bu konuyu oğlum birkaç kez söylemişti. Hatta bir seferinde polis K noktasında atış bile yapmışlar." ifadesini kullandı. Celal Altaş ifadesinde oğlu Umut Altaş'ın Mustafa Türkay Sonel ve Uğurcan Açıkgöz ile yakın arkadaş olduğunu; oğlunun Gülistan'la ilişkisinin düzeyini bilmediğini iddia etti.

"BEN BU SİLAHLA BİRİSİNİ VURDUM"

Celal Altaş, Gülistan Doku vakası hakkında oğluna yönelttiği sorularda Umut Altaş'ın cevabını şu sözlerle aktardı:

"Umut konusunda da kendisi ile defalarca ABD de iken telefonla konuştuğumuzda sordum, bana "tanımıyorum, bilgim yok, birşeye de tanık olmadım" dedi. Fakat yine birgün yaklaşık yine 3-4 ay evvel oğlum ile telefonla koştuğumuzda ısrarlı bir şekilde bişeye tanık oldun mu bir şey biliyor musun diye sorduğumda "Mustafa Türkay yanımda bir gün silahını çıkartarak ben bu silahla birisini vurdum" demişti. Başka bir konuşmada ise "Bana para gönderin ben tehdit ediliyorum, yüklü miktarda para lazım" demişti. Hatta bu konuşma esnasında sinirle telefonu kapattı. Para istemesini uyuşturucu almak için olabilir ama neden tehdit edildiğini anlamadım. Ben de oğlum somut bir şey gördün mü tanık oldun mu diye sorduğumda sadece bunları söylemişti."

"KAYITLAR SİLİNDİ" İDDİASI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Umut Altaş'ın babası Celal Altaş'a bu iddialar da soruldu. Celal Altaş'a, bu cinayeti bilip bilmediği ve oğlu Umut'u bu suçtan kurtarmak için mi ABD'ye gönderdiği soruldu. Soruşturmada dikkat çeken bir diğer nokta, delillerin karartılmasına yönelik şüpheler oldu. Celal Altaş'a, Gülistan'ın ablası Aygül Doku ile yaptığı bir telefon görüşmesinde sarf ettiği, "Kamera kayıtları silinmiş, hastane kayıtları silinmiş, benim gücüm yetmez, ben devlet değilim" sözlerinin kastı soruldu.Sorular, bu kayıtları silme gücüne sahip "makam veya kişinin" kim olduğu üzerine yoğunlaştı. Celal Altaş bu soruya, bu tür yasa dışı işlerin ancak o şehrin mülki amirinin talimatıyla yapılabileceğini ima ederek yanıt verdi.

"UYUŞTURUCU MADDE KULLANIYORMUŞ"

Umut Altaş'ın babası Celal Altaş'ın ifadesinde oğlu Umut Altaş'ın uyuşturucu kullandığını ve ona bir süredir ulaşamadığını ifade ederken "Oğlum Umut ALTAŞ ile yurtdışına gittikten sonra vatsap üzerinden şuan hafızamda olmayan fakat telefonumda "Umut Baba" diye kayıtlı numara üzerinden yaklaşık 4-5 ay öncesine kadar görüşüyorduk, 4-5 aydır da numaraya ulaşılamıyor ve görüşmüyoruz, çünkü Umut'un ABD'de uyuşturucuya bulaştığını düşünüyorum. ABD'deki diğer oğlum Sidar ile sık sık görüşüyorum ama Umut'un durumunu o da bilmiyor ve haber alamıyormuş. Umut Tunceli de iken de uyuşturucu madde kullanıyormuş. Ben görmedim ama ABD'ye gittikten sonra arkadaşlarından duymuştum." ifadesini kullandı.

GÜLİSTAN'IN EN SON GÖRÜLDÜĞÜ YERDE UMUT ALTAŞ SİNYAL VERMİŞ

5 Ocak 2020 tarihli teknik veriler de soruların merkezindeydi. Bilirkişi raporuna göre, olay günü saat 19:28 ile 21:36 arasında Umut Altaş'ın, Gülistan'ın son görüldüğü yer olan Sarı Saltuk Viyadüğü bölgesinde sabit bir şekilde baz verdiği tespit edildi.

VALİNİN KORUMASI DA O BÖLGEYE GİTMİŞ

Saat 22:08'den itibaren ise Mustafa Türkay Sonel ve Şükrü Eroğlu'nun da aynı bölgede Umut ile birlikte baz verdikleri bilgisi Celal Altaş'a soruldu. Ayrıca, o gece kullanılan 06 SNL 10 plakalı aracın içindekilerin kim olduğu sorusuyla, teknik verilerin gizli tanık beyanlarıyla örtüştüğü vurgulandı.

"GİZLİ TANIK" OLMA TALEBİ

En dikkat çekici sorulardan biri de firari şüpheli Umut Altaş'ın davranışlarıyla ilgiliydi. Umut Altaş'ın ABD'deyken jandarma ile yaptığı telefon görüşmesinde "gizli tanık olup olamayacağını" sorması, soruşturma makamları tarafından "olaya dair bilgisi olduğu" şeklinde yorumlandı ve bu durum babasına soruldu. Ayrıca Umut'un, Gülistan'ın ablasını neden 3 kez aradığı ve sonrasında neden "Bir arkadaşım (Türkay) arattı" şeklinde kaçamak cevaplar verdiği de sorgulanan konular arasındaydı.

