Gülistan Doku'nun ablası katilin ismini verdi! Son detay şoke etti
Gülistan Doku dosyasında 6 yıl sonra düğüm çözülüyor. 13 kişi gözaltına alınırken soruşturma her geçen gün derinleşiyor. Delil karartma iddialarıyla gündem sarsılırken, Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku dikkat çeken bir açıklamayla katilin kim olduğunu duyurdu. Öte yandan Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk ediliyor.
Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması dosyası yeniden açıldı. Aralarında Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de olduğu 13 kişi gözaltına alındı.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLİYOR
Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'sinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. İfadesi tamamlanan şüphelilerden 4'ü adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin de işlemlerinin tamamlanmasının ardından peyderpey adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
Öte yandan Sonel'in aileden "Savcılığa vereceğim" diye aldığı SIM kartı Ankara'daki eski polis Gökhan Ertok'a gönderdiği, Ertok'un da Instagram ve WhatsApp'taki delilleri sildiği anlaşıldı. Soruşturmada her gün yeni bir detaya ulaşılırken abla Aygül Doku, Gülistan'ın katilini açıkladı.
Sabah Gazetesi'nden Ercan Topaç'ın haberine göre, Tunceli'de 6 yıl önce kaybolduğu iddiasıyla günlerce arandıktan sonra intihar ettiği değerlendirilen üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. 2022'de aile avukatına gönderilen ihbar mektubuyla yeniden açılan dosyada, Doku'nun cinayete kurban gittiğine dair işaretler ortaya çıkarken, tüm şüpheler, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel üzerine yoğunlaştı.
SIM KARTI ALIP DELİLLERİ YOK ETTİ
Tespitlere göre, Gülistan Doku'nun 5 Ocak'ta kaybolmasının ardından annesinin 8 Ocak'ta çıkarttığı yeni sim kart, 10 Ocak'ta Vali Tuncay Sonel tarafından, "Savcılığa teslim edeceğim" diyerek ellerinden alındı. Ancak Vali Tuncay Sonel kartı korumasıyla bağlantılı olan ve daha önce uyuşturucu suçu nedeniyle meslekten ihraç edilen, Ankara'da yaşayan eski polis Gökhan Ertok'a gönderdi.
18 Ocak'ta, Gülistan Doku'nun Instagram hesabına giren Ertok, bazı verileri sildi. Bununla da yetinmeyen Ertok, Gülistan Doku'nun Whatsapp'ına da girip buradaki verileri de sildi. Ardından tekrar Tunceli'ye gönderilen sim kart, savcılığa teslim edildi. Ancak karta giriş yapılıp yapılmadığı incelenmedi.
Başsavcı Ebru Cansu, soruşturmayı sıfırdan başlatınca yapılan incelemede sim karta giriş yapıldığı belirlendi. Ertok'un sim karta müdahalesi ise 14, 15 ve 16 Ocak'ta banka hesaplarına girişte aynı IP adresini kullanmasından tespit edildi. Gözaltına alınan Ertok bu girişleri kabul etti.
"CİNAYET ÇÖZÜLDÜ HAYATIMIZDAN ENDİŞE EDİYORUZ"
Abla Aygül Doku, soruşturmayla ilgili açıklama yaptı. Doku, "Her şey planlanmış. Önce kızımız öldürüldü, ardından deliller yok edildi. Olası bir durumda suçun Umut Altaş'a yıkılması planlandı. Çünkü kendisi yurtdışına gitmişti. Gözaltında olan Gökhan Ertok bize ulaşıp, Gülistan'ın delillerini silmek karşılığında 10 bin dolar aldığını söyledi. Bu bilgileri belgeleriyle paylaştı. Ayrıca Gülistan'ın 5 Ocak günü geç saatlere kadar hayatta olduğunu ve o görüntüleri de kendisinin sildiğini ifade etti."