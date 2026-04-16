304 saatlik kayıtlardaki şok gerçek! Gülistan Doku'nun kaybolduğu o gece neler yaşandı?

Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 14:51 ahaber.com.tr - Özel Haber

Gülistan Doku soruşturmasında kritik raporlar ve yeni görüntüler ortaya çıktı. A Haber'in ulaştığı daraltılmış baz kayıtları ve MOBESE görüntüleri, Gülistan'ın kaybolmadan önce şüpheli isimlerle aynı noktalarda bulunduğunu ortaya koydu. Dosyada cinayet şüphesi güç kazanırken, elde edilen verilerin soruşturmanın seyrini değiştirebileceği belirtiliyor.

Gülistan Doku soruşturmasında seyri değiştirecek kritik raporlar ve görüntüler gün yüzüne çıktı. GÜLİSTAN DOKU'NUN KAYBOLDUĞU O GECE NELER YAŞANDI? A Haber'in ulaştığı özel bilgilere göre, dosyaya giren daraltılmış baz raporu ve MOBESE kayıtları, Gülistan'ın kaybolmadan önceki son 24 saatinde şüpheli isimlerle aynı noktalarda olduğunu kanıtlıyor.

Cinayet şüphesinin bir numaraya yükseldiği dosyada, dönemin mülki amirinin oğlu ve beraberindeki isimlerin Gülistan ile olan temasları an be an belgelendi.

BAZ RAPORU VE MOBESE KAYITLARI GERÇEĞİ ARALADI Dosyadaki yeni gelişmeleri aktaran A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, "Bu raporda görüntüler de var, önemli görüntüler var ve bunların açıklanmaya muhtaç olduğunu söylemek gerekiyor," sözleriyle raporun önemine dikkat çekti.

Karataş, Gülistan Doku'nun kaybolmadan bir gün önce bulunduğu Hanımeli Kafe'deki baz sinyallerine değinerek, "O gün kafede kimlerin olduğuna bakıldığında firari olan Umut Altaş, Uğurcan Açıkgöz ve Mustafa Türkay Sonel'in de orada baz verdiği görülüyor. Olaydan bir gün önce bu isimlerin bir arada olduğu ve belli bir saate kadar birlikte baz vermeye devam ettikleri raporlara yansıdı," ifadelerini kullandı.