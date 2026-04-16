304 saatlik kayıtlardaki şok gerçek! Gülistan Doku'nun kaybolduğu o gece neler yaşandı?

Gülistan Doku soruşturmasında kritik raporlar ve yeni görüntüler ortaya çıktı. A Haber'in ulaştığı daraltılmış baz kayıtları ve MOBESE görüntüleri, Gülistan'ın kaybolmadan önce şüpheli isimlerle aynı noktalarda bulunduğunu ortaya koydu. Dosyada cinayet şüphesi güç kazanırken, elde edilen verilerin soruşturmanın seyrini değiştirebileceği belirtiliyor.

304 saatlik kayıtlardaki şok gerçek! Gülistan Doku'nun kaybolduğu o gece neler yaşandı? 1

Gülistan Doku soruşturmasında seyri değiştirecek kritik raporlar ve görüntüler gün yüzüne çıktı.

GÜLİSTAN DOKU'NUN KAYBOLDUĞU O GECE NELER YAŞANDI?

A Haber'in ulaştığı özel bilgilere göre, dosyaya giren daraltılmış baz raporu ve MOBESE kayıtları, Gülistan'ın kaybolmadan önceki son 24 saatinde şüpheli isimlerle aynı noktalarda olduğunu kanıtlıyor.

304 saatlik kayıtlardaki şok gerçek! Gülistan Doku'nun kaybolduğu o gece neler yaşandı? 2

Cinayet şüphesinin bir numaraya yükseldiği dosyada, dönemin mülki amirinin oğlu ve beraberindeki isimlerin Gülistan ile olan temasları an be an belgelendi.

304 saatlik kayıtlardaki şok gerçek! Gülistan Doku'nun kaybolduğu o gece neler yaşandı? 3

BAZ RAPORU VE MOBESE KAYITLARI GERÇEĞİ ARALADI

Dosyadaki yeni gelişmeleri aktaran A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, "Bu raporda görüntüler de var, önemli görüntüler var ve bunların açıklanmaya muhtaç olduğunu söylemek gerekiyor," sözleriyle raporun önemine dikkat çekti.

304 saatlik kayıtlardaki şok gerçek! Gülistan Doku'nun kaybolduğu o gece neler yaşandı? 4

Karataş, Gülistan Doku'nun kaybolmadan bir gün önce bulunduğu Hanımeli Kafe'deki baz sinyallerine değinerek, "O gün kafede kimlerin olduğuna bakıldığında firari olan Umut Altaş, Uğurcan Açıkgöz ve Mustafa Türkay Sonel'in de orada baz verdiği görülüyor. Olaydan bir gün önce bu isimlerin bir arada olduğu ve belli bir saate kadar birlikte baz vermeye devam ettikleri raporlara yansıdı," ifadelerini kullandı.

304 saatlik kayıtlardaki şok gerçek! Gülistan Doku'nun kaybolduğu o gece neler yaşandı? 5

GENÇLİK MERKEZİ VE UYUŞTURUCU İDDİASI

Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte dosyaya yeni tanık beyanlarının eklendiği belirtildi. Mehmet Karataş, 2025 yılında dosyaya tanık sıfatıyla giren bir kişinin ifadesini, "O gün orada toplandıkları, Mustafa Türkay Sonel'in kafeye geldiği, ardından birlikte bir merkeze gittikleri ve orada uyuşturucu madde kullandıklarına dair bir beyan olduğu iddia ediliyor," sözleriyle aktardı.

304 saatlik kayıtlardaki şok gerçek! Gülistan Doku'nun kaybolduğu o gece neler yaşandı? 6

Karataş ayrıca, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun titiz bir çalışma yürüttüğünü belirterek, "Başsavcı önce baza, sonra 700 saatlik MOBESE görüntülerine baktı. Hem ifadeler hem sinyaller birbirini destekliyor," açıklamasında bulundu.

304 saatlik kayıtlardaki şok gerçek! Gülistan Doku'nun kaybolduğu o gece neler yaşandı? 7

SARI SALTUK VİYADÜĞÜ'NDEKİ SIR TEMAS

Gülistan Doku'nun kaybolduğu gün olan 5 Ocak 2020'deki hareketliliğin de mercek altına alındığını söyleyen Karataş, "Gülistan'ın en son görüldüğü yer olan Sarı Saltuk Viyadüğü'nde, dosyada şüpheli olarak yer alan Mustafa Türkay Sonel, Şükrü Eroğlu, Umut Altaş ve Erdoğan Elaldı'nın da baz kayıtlarına ulaşıldı. 24 saat içerisinde Gülistan ile hep aynı yerlerde bulunmuşlar, aynı yerlerde zaman geçirmişler," dedi.

304 saatlik kayıtlardaki şok gerçek! Gülistan Doku'nun kaybolduğu o gece neler yaşandı? 8

Karataş, viyadükteki baz kayıtlarının bir aracın kamerasındaki görüntülerle de desteklendiğini ifade ederek, "Kafede karşılaşmayı anlarım ama Gençlik Merkezi'nde ve son görüldüğü noktada da bu isimlerin olması birlikte hareket ettiklerinin en büyük göstergesidir," değerlendirmesini yaptı.

304 saatlik kayıtlardaki şok gerçek! Gülistan Doku'nun kaybolduğu o gece neler yaşandı? 9

İNTİHAR DEĞİL CİNAYET ŞÜPHESİ

Dosyanın gidişatının intihardan cinayete evrildiğini belirten Mehmet Karataş, "Düne kadar intihar şüphesi birinci sıradaydı ama bugün artık Gülistan'a mutlaka birileri bir şey yaptı diyoruz. Cinayet şüphesi artık birinci sıraya geldi, intihar şüphesi aşağı indi," sözlerini kaydetti.

304 saatlik kayıtlardaki şok gerçek! Gülistan Doku'nun kaybolduğu o gece neler yaşandı? 10

Karataş, Gülistan'ın cenazesine ilişkin korkunç iddiaları ise, "Cenazesinin farklı yerlere taşındığı söyleniyor. Bir yere gömüldü, sonra başka yere götürüldü deniliyor. Bir köyün yakınında 1.60-1.70 boylarında, 80 santimetre derinliğinde bir çukur görüldüğü iddiaları üzerine de çalışmalar yapılıyor," ifadeleriyle paylaştı.

304 saatlik kayıtlardaki şok gerçek! Gülistan Doku'nun kaybolduğu o gece neler yaşandı? 11

Karataş son olarak, "Eğer o gün kan örnekleri alınsaydı, uyuşturucu kullanıp kullanmadıkları adli tıp raporuyla netleşecekti. Bugün tüm Türkiye bu isimleri ve firari Umut Altaş'ın neden hala gelmediğini konuşuyor," diyerek sözlerini noktaladı.

304 saatlik kayıtlardaki şok gerçek! Gülistan Doku'nun kaybolduğu o gece neler yaşandı? 12

19AU212 PLAKALI ARACIN TUNCELİ MERKEZ İSTİKAMETİNE HARAKET HALİNDE

304 saatlik kayıtlardaki şok gerçek! Gülistan Doku'nun kaybolduğu o gece neler yaşandı? 13

19AU212 PLAKALI ARACIN İL EMNİYET OTAPARKINA PARK ETTİĞİ VE İKİ ŞAHSIN EMNİYETE YAYA OLARAK GİRİŞİ

304 saatlik kayıtlardaki şok gerçek! Gülistan Doku'nun kaybolduğu o gece neler yaşandı? 14

19AU212 PLAKALI ARACIN İL EMNİYET OTOPARKTAN AYRILARAK BELEDİYE İSTİKAMETİNE HARAKETİ

304 saatlik kayıtlardaki şok gerçek! Gülistan Doku'nun kaybolduğu o gece neler yaşandı? 15

19AU212 PLAKALI ARACIN ŞAH АРТ. OTOPARKINDAN ÇIKARAK 15 TEMMUZ BULVARI YÖNÜNE HARAKETİ

304 saatlik kayıtlardaki şok gerçek! Gülistan Doku'nun kaybolduğu o gece neler yaşandı? 16

19AU212 PLAKALI ARACIN ELAZIĞ İSTİKAMETINE İLERLEYİSİ

304 saatlik kayıtlardaki şok gerçek! Gülistan Doku'nun kaybolduğu o gece neler yaşandı? 17

GÜLİSTAN'IN SON GÖRÜLME ANI

SARISALTUK VİYADÜĞÜ

