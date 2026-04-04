Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey görevden uzaklaştırıldı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki 3 günlük gözaltı süresinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile eşi, kızı ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 57 şüphelinin Cumhuriyet savcılığınca ifadeleri alındı. Yaklaşık 14 saat süren ifade işlemlerinin ardından Mustafa Bozbey tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tutuklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklama da "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa BOZBEY, Bursa 6.Sulh Ceza Hakimliğinin 04.04.2026 tarih ve 2026/294 Sorgu kararıyla "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme ve Rüşvet Almak" suçlarından tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınışı

MUSTAFA BOZBEY'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in savcılık ifadesine ahaber.com.tr ulaştı.

Bozbey ifadesinde şunları söyledi:

1962 yılında Bursa ili Özlüce Mahallesi'nde doğdum. İlkokulu Özlüce'de tamamladıktan sonra ortaokul ve lise eğitimimi Bursa Cumhuriyet Lisesi'nde bitirdim. 1980 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne girdim ve 1984 yılında mezun olarak Bursa'ya döndüm.

Mezuniyetimin ardından özel sektörde iş hayatıma başladım. Çeşitli firmalarda inşaat mühendisi olarak çalıştıktan sonra 1989 yılında Bozbey İnşaat Ltd. Şirketi'ni kurarak proje ve mühendislik alanında faaliyet göstermeye başladım. İşlerimi büyüttükten sonra 1996 yılında Bozbey İnşaat ve Turizm A.Ş.'yi kurdum ve büyük ölçekli konut projeleri gerçekleştirdim.

1999 yılında, çevremden gelen talepler doğrultusunda Demokratik Sol Parti'den Nilüfer Belediye Başkan adayı oldum ve seçimi kazanarak göreve başladım. Belediye başkanı seçildikten sonra her iki şirketteki hisselerimi aile bireylerime devrettim. 2019 yılına kadar dört dönem üst üste Nilüfer Belediye Başkanı olarak görev yaptım. 2019 seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday oldum ancak seçimi kazanamadım. 2019–2024 yılları arasında mesleğim gereği danışmanlık faaliyetleri yürüttüm ve aynı zamanda siyasi çalışmalarımı sürdürdüm. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildim ve halen bu görevimi sürdürmekteyim.

Emniyette vermiş olduğum ifadeyi aynen tekrar ederim. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemiyorum.

"TEK İMZA YETKİSİ VERMEDİM" DİYEREK TOPU ESKİ YARDIMCISINA ATTI!

2014–2019 yılları arasında Nilüfer Belediye Başkanlığı görevim sırasında, belediye iş ve işlemlerinin daha hızlı yürütülmesi amacıyla Turgay Erdem'e koordinatör başkan yardımcılığı görevi verdim. Ancak kendisine tek imza yetkisi vermedim. Bu görevlendirme yalnızca koordinasyon amacı taşımaktadır. Söz konusu yetkinin kötüye kullanılması yönünde bir niyetim bulunmadığı gibi, böyle bir kullanım olduğunu da düşünmüyorum. Bu görevlendirme 2009 yılında yapılmış olup süresi 2014 yılında sona ermiştir.

İFŞA EDEN İSİMLERE "İFTİRA" DEDİ: USULSÜZ İHALE TALEBİ İDDİASI!

Emin Adanur isimli şahsı tanırım. 2024 yılında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra benden ihale süreçlerine ilişkin usulsüz taleplerde bulunmuştur. Bu talepleri kabul etmemem üzerine şahsın bana karşı husumet beslediğini düşünüyorum. Dosyada yer alan beyanlarının tamamı gerçeği yansıtmamakta olup iftira niteliğindedir.

7252 ada 1 parsel ve diğer taşınmazlara ilişkin rüşvet iddiaları tamamen asılsızdır. Bu yönde herhangi bir talebim olmamıştır. Böyle bir konuşma dahi geçmemiştir. Ayrıca bu tür bir ihtiyacım da bulunmamaktadır. Emin Adanur'un babası Mehmet Adanur da bu iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunduğunu ifade etmiştir.

"40 YILLIK ARKADAŞIM" AMA TİCARETİM YOK!

Gençarslanlar firmasının yetkilisi Mehmet Ziya Arslan yaklaşık 40 yıllık arkadaşımdır. Kendisiyle söz konusu iddialara konu olan taşınmazlar hakkında herhangi bir görüşmem olmamıştır. Herhangi bir projesinde usulsüzlük karşılığında rüşvet almadım. Bahsi geçen taşınmazların Seres Gayrimenkul firmasına devredildiği belirtilmekte olup, bu firmayla doğrudan bir bağlantım bulunmamaktadır.

NİLBEL şirketine bağlı Eker Kafe'nin kiralanmasına ilişkin iddialar da gerçeği yansıtmamaktadır. Naci Kale'yi tanırım ancak konuya ilişkin detaylı bilgim bulunmamaktadır.

Hüseyin Gür isimli şahsı tanırım. Deniz Bozkurt'un beyanları gerçeği yansıtmamaktadır. Emek 22 ve Mavi İnci Konakları projelerine ilişkin iddialar hakkında bilgim yoktur. 14 milyon TL rüşvet talep edildiği iddiası da asılsızdır. Yılmaz Adıgüzel'in belediyede çalıştığını bilmekle birlikte kendisiyle yakın bir ilişkim bulunmamaktadır.

TİBA Mimarlık firması, kardeşimin eşi Ildam Aydın Bozbey'e aittir. Belediye başkanlığı görevim sırasında hiçbir kişiyi bu firmaya yönlendirmedim. Sadece kamu yararına olan bazı hayır işlerinde (cami, okul, sağlık ocağı gibi) kendisine yönlendirme yaptım.

"AKRABAMDIR AMA BAĞIM YOK": SERES GAYRİMENKUL MUAMMASI!

Seres Gayrimenkul yetkilisi Muhkim Demirtaş, akrabamdır. Bu firmayla doğrudan bir ticari bağım bulunmamaktadır. Belediye başkanlığı görevim sonrasında kısa bir süre danışmanlık yaptım. Ancak dosyada yer alan tapu devirleri ve mali hareketlerle herhangi bir ilgim yoktur.

FİDE Özel Eğitim Kurumları A.Ş.'de eşim yetkili müdürdür. Beşevler Mahallesi'nde bulunan okul inşaatı Seres Gayrimenkul tarafından yapılmıştır. Söz konusu 8.000.000 TL'lik ödeme inşaat sürecine ilişkin olup faturaları mevcuttur. Banka kredisi kullanımı sırasında, bankanın talebi doğrultusunda ödemeler doğrudan yüklenici firmaya yapılmıştır. Daha sonra inşaat sürecine göre yapılan fazla ödemeler geri aktarılmış ve firmalar arasında cari hesap benzeri bir yapı oluşmuştur.

AİLE BOYU PARA TRAFİĞİ

Eşim Seden Bozbey'e gelen ödemeler, FİDE Eğitim Kurumları'nın kredi, SGK ve vergi ödemeleri kapsamında kullanılmıştır. Kızım Side Bozbey'e yapılan para transferleri de muhasebesel düzenleme amacıyla gerçekleştirilmiş olup, bu tutarlar yine şirketlerin vergi ve benzeri yükümlülükleri için kullanılmıştır.

Aytunç Esendemirci isimli şahsın Seres Gayrimenkul ile ilgili para hareketlerine dair bilgim bulunmamaktadır. Konuya ilişkin kendisine başvurulabilir.

Verev İnşaat ile herhangi bir bağlantım bulunmamaktadır.

Necati Eren'i tanırım ve Verev İnşaat'ın yönetiminde olduğunu bilirim. Kendisini uzun yıllardır tanımaktayım. Telefon inceleme raporunda geçen hususlarla ilgili sorulan Serkan Bayram isimli şahsı da tanırım; bildiğim kadarıyla inşaat işiyle uğraşmaktadır. O dönemde kendisinin bize bir borcu olduğunu düşünerek çek ile ilgili bir mesaj göndermiş olabilirim.

Telefon görüşme içeriklerinde yer alan diğer hususlar, o dönemde FİDE ile ilgili kullanılan kredilerin geri ödemelerine ilişkindir. Konuşmalarda geçen kiralama konusunu hatırlamıyorum. Verev İnşaat'ın o tarihte ihaleye girip almış olması mümkündür. Ayrıca konuşma içerikleri, İş Bankası'ndan kullanılan kredi ödemelerinin doğrudan Seres Gayrimenkul hesabı üzerinden yapılamayacağını, FİDE hesabına aktarılması gerektiğini de göstermektedir.