Haberler

Yaşam Haberleri

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e saldırı girişimi! 1 gözaltı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e saldırı girişimi! 1 gözaltı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e vatandaşlarla bir araya geldi ancak burada bir şahıs Bozbey'e saldırı girişiminde bulundu. Yumruklu saldırı girişimi, polis ve zabıta tarafından engellenirken şahıs gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 06.01.2026 15:51

Paylaş





Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e yumruklu saldırı girişimi, polis ve zabıta tarafından engellendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tüm yönetim kadrosu ile birlikte ilçeye çıkarma yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gün içinde vatandaşlarla bir araya geldi.

İlerleyen saatlerde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey ile görüşmek istediği öne sürülen kişi, saldırı girişiminde bulundu. Yumrukla başkana saldırmak isteyen kişi, polis ve zabıta ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Yumrukla saldırmak isteyen kişi gözaltına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN