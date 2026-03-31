Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı!
CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sabah saatlerinde eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "suç örgütü kurma" ve "kara para aklama" soruşturması kapsamında, 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 4 ili kapsayan operasyonda kapsamında toplam 55 şüpheli kıskıvrak gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı.
CEP TELEFONUNA EL KONULDU!
Bozbey'in evinde arama yapılırken, cep telefonuna el konulduğu belirtildi. Gözaltı sayısının 50'den fazla olduğu açıklandı.
MUSTAFA BOZBEY ÖRGÜT LİDERİ KONUMUNDA
Savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları kapsamında yürütüldüğü bildirildi. Soruşturmada Bozbey'in 'örgüt lideri konumunda' olduğu belirtildi.
İŞTE GÖZALTINA ALINAN İSİMLER:
1-Mustafa BOZBEY (Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı)
2-Seden BOZBEY (Mustafa BOZBEY'in eşi)
3-Side BOZBEY GÜRER (Mustafa BOZBEY'in kızı)
4-Muhkim DEMİRTAŞ (Paravan Şirket Yetkilisi)
5-Ramiz BOZBEY (Mustafa BOZBEY'in kardeşi)
6-Ertan BOZBEY (Mustafa BOZBEY'in kardeşi)
7-İldam AYDIN BOZBEY (Mimarlık Ofisi Sahibi)
8-Semih ATLI (Rüşvete Aracılık Eden)
9-Aytunç ESENDEMİRCİ (Rüşvete Aracılık Eden, Mustafa BOZBEY'in Eski Özel Kalem Müdürü)
10-Züleyha ESENDEMİRCİ (Rüşvete Aracılık Eden)
11-Mehmet Ali DÖNER (Rüşvete Aracılık Eden)
12-Elif DÖNER (Rüşvete Aracılık Eden)
13-Fuat BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş Adamı)
14-Yusuf BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş Adamı)
15-Ferhat BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş Adamı)
16-Faruk BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş Adamı)
17-Orhan ÇELEBİ (Rüşvet Veren, İş Adamı)
18-Mehmet Necati Çelebi (Rüşvet Veren, İş Adamı)
19-Muzaffer RIZVANOĞLU (Rüşvet Veren, İş Adamı)