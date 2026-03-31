Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sabah saatlerinde eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "suç örgütü kurma" ve "kara para aklama" soruşturması kapsamında, 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 4 ili kapsayan operasyonda kapsamında toplam 55 şüpheli kıskıvrak gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

CEP TELEFONUNA EL KONULDU!

Bozbey'in evinde arama yapılırken, cep telefonuna el konulduğu belirtildi. Gözaltı sayısının 50'den fazla olduğu açıklandı.

MUSTAFA BOZBEY ÖRGÜT LİDERİ KONUMUNDA

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları kapsamında yürütüldüğü bildirildi. Soruşturmada Bozbey'in 'örgüt lideri konumunda' olduğu belirtildi.

İŞTE GÖZALTINA ALINAN İSİMLER:

1-Mustafa BOZBEY (Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı)

2-Seden BOZBEY (Mustafa BOZBEY'in eşi)

3-Side BOZBEY GÜRER (Mustafa BOZBEY'in kızı)

4-Muhkim DEMİRTAŞ (Paravan Şirket Yetkilisi)

5-Ramiz BOZBEY (Mustafa BOZBEY'in kardeşi)

6-Ertan BOZBEY (Mustafa BOZBEY'in kardeşi)

7-İldam AYDIN BOZBEY (Mimarlık Ofisi Sahibi)

8-Semih ATLI (Rüşvete Aracılık Eden)

9-Aytunç ESENDEMİRCİ (Rüşvete Aracılık Eden, Mustafa BOZBEY'in Eski Özel Kalem Müdürü)

10-Züleyha ESENDEMİRCİ (Rüşvete Aracılık Eden)

11-Mehmet Ali DÖNER (Rüşvete Aracılık Eden)

12-Elif DÖNER (Rüşvete Aracılık Eden)

13-Fuat BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş Adamı)

14-Yusuf BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş Adamı)

15-Ferhat BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş Adamı)

16-Faruk BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş Adamı)

17-Orhan ÇELEBİ (Rüşvet Veren, İş Adamı)

18-Mehmet Necati Çelebi (Rüşvet Veren, İş Adamı)

19-Muzaffer RIZVANOĞLU (Rüşvet Veren, İş Adamı)

20-İhsan RIZVANOĞLU (Rüşvet Veren, İş Adamı)

21-Zafer RIZVANOĞLU (Rüşvet Veren, İş Adamı)

22-Yusuf Berat RIZVANOĞLU (Rüşvet Veren, İş Adamı)

23-Batuhan ABAY (Rüşvet Veren, İş Adamı)

24-Cansu Pınar HAYIRLIOĞLU (Rüşvete Aracılık Eden, Belediye Çalışanı)

25-Bahri ATALAY (Rüşvete Aracılık Eden)

26-Doğan GÜNDÜZ (Rüşvet Veren, İş Adamı)

27-Berat GÖRAL (Rüşvet Veren, İş Adamı)

28-Tolga ŞEN (Rüşvete Aracılık Eden)

29-Ümit İRVEN (Rüşvete Aracılık Eden)

30-Mehmet Ziya ARSLAN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

31-Şener ARSLAN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

32-Zafer ARSLAN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

33-Nevzat GÜLENELİ (Rüşvet Veren, İş Adamı)

34-Naci KALE (Rüşvete Aracılık Eden, Nilüfer Belediyesi iştirak şirketi NİLBEL eski çalışanı)

35-Serkan BAYRAM (Rüşvet Veren, İş Adamı)

36-Hüseyin GÜR (Rüşvete Aracılık Eden)

37-Yılmaz ADIGÜZEL (Rüşvete Aracılık Eden, Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürü)

38-Sırrı AYDIN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

39-Necati EREN (Paravan Şirket Yetkilisi)

40-Orhan TOSUN (Paravan Şirket Yetkilisi)

41-Fahrettin ÇAKIR (Rüşvete Aracılık Eden)

42-Yalçın IŞIKYILDIZ (Rüşvete Aracılık Eden, Nilüfer Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı)

43-Serdar GÜNIŞIK (Rüşvete Aracılık Eden)

44-Kübra ABLAY (Rüşvete Aracılık Eden)

45-Bahadır ABLAY (Rüşvete Aracılık Eden)

46-Metin Yaşar ÇELİK (Rüşvete Aracılık Eden)

47-Ersel ÇAKIR (Rüşvete Aracılık Eden)

48-Şevket İLHAN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

49-Sertaç KARAALP (Rüşvet Veren, İş Adamı)

50-Selda NARTOP (Rüşvete Aracılık Eden, Belediye Çalışanı)

51-Alper BİÇER (Rüşvete Aracılık Eden)

52-Tarık TARIM (Rüşvete Aracılık Eden)

53-Murat HASAN (Rüşvete Aracılık Eden)

54-Sertaç AŞLAK (Rüşvete Aracılık Eden)

55-Fatih SALMAN (Rüşvete Aracılık Eden)

İsimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır.

MUSTAFA BOZBEY BÖYLE GÖZALTINA ALINDI

1-Abdülkadir ALKAN (Rüşvet Veren, İş Adamı-FİRAR)

2-Naci ABAY (Rüşvet Veren, İş Adamı-FİRAR)

3-Şevket GÜNDÜZ (Rüşvet Veren, İş Adamı, YURT DIŞI FİRAR)

4-Tuğrul KUTLUAY (Rüşvet Veren, İş Adamı, YURT DIŞI FİRAR)

4 şüpheli şahsın yakalama çalışmaları devam etmekte olup; ikamet ve işyeri aramaları devam etmektedir.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, söz konusu soruşturma kapsamında Nilüfer ilçesinde dönemin Nilüfer Belediye Başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıklarının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü görevlilerince 31 Mart 2026'da aralarında suç örgütü lideri konumunda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Nilüfer Belediyesi Eski Başkanı Turgay Erdem'in de (tutuklu) bulunduğu 59 şüpheliye yönelik olarak Bursa merkezli toplam 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 55 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, şüphelilere ait 51 ikamet, 23 adet şirket/iş yeri ve 1 adet vakıf adresi ile şüphelilerin kullanımında olan araçlarında arama ve el koyma işlemlerinin yanı sıra firari 4 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

4 İLDE EŞ ZAMANLI DEV OPERASYON

Bursa merkezli yürütülen soruşturmanın kapsamının oldukça geniş olduğunu vurgulayan A Haber muhabiri Yusuf Gül, "Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; Bursa, İstanbul, Balıkesir ve Diyarbakır illerinde 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi," sözleriyle operasyonun coğrafi büyüklüğünü aktardı. Belediye binasında ve Başkan Bozbey'in Nilüfer'deki evinde aramaların devam ettiğini belirten Gül, "Şüpheliler suç işlemek amacıyla örgüt kurma, bu örgüte üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla karşı karşıya," ifadelerini kullandı.

BOZBEY AİLESİ VE YAKIN MARKAJDAKİ İSİMLER

Operasyonun sadece belediye yönetimiyle sınırlı kalmadığı, Bozbey'in birinci derece yakınlarının da listede olduğu görüldü. Detayları paylaşan Yusuf Gül, "Örgüt lideri konumunda olduğu belirtilen Mustafa Bozbey'in yanı sıra eşi Sedef Bozbey, kızı Side Bozbey Gürer ve kardeşleri Ramiz ile Ertan Bozbey de gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor," dedi. Ayrıca paravan şirket iddialarına da değinen Gül, "Bozbey ailesine ait olduğu iddia edilen paravan şirketin yetkilisi Muhkim Demirtaş ile mimarlık ofisi sahibi İldam Aydın Bozbey de emniyete götürüldü," bilgisini paylaştı.

RÜŞVET ÇARKINA DARBE: 4 FİRARİ ARANIYOR

Soruşturmanın derinliklerinde rüşvet ağının da tespit edildiği belirtilirken, bazı isimlerin yurt dışına kaçtığı öğrenildi. Operasyondaki son durumu bildiren muhabir Yusuf Gül, "Gözaltı kararı verilen 59 kişiden 55'i yakalandı ancak 4 şüphelinin firari olduğu belirlendi," sözlerini kaydetti. Firarilerin kimliklerine dair bilgi veren Gül, "Rüşvet verdikleri tespit edilen iş adamlarından Abdulkadir Alkan ve Naci Abay ile yurt dışına kaçtıkları belirlenen Şevket Gündüz ve Tuğrul Kutluay için yakalama çalışmaları titizlikle sürdürülüyor," açıklamasında bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen Mustafa Bozbey'in sorgulanmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi.

