BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, söz konusu soruşturma kapsamında Nilüfer ilçesinde dönemin Nilüfer Belediye Başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıklarının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü görevlilerince 31 Mart 2026'da aralarında suç örgütü lideri konumunda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Nilüfer Belediyesi Eski Başkanı Turgay Erdem'in de (tutuklu) bulunduğu 59 şüpheliye yönelik olarak Bursa merkezli toplam 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 55 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, şüphelilere ait 51 ikamet, 23 adet şirket/iş yeri ve 1 adet vakıf adresi ile şüphelilerin kullanımında olan araçlarında arama ve el koyma işlemlerinin yanı sıra firari 4 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

4 İLDE EŞ ZAMANLI DEV OPERASYON

Bursa merkezli yürütülen soruşturmanın kapsamının oldukça geniş olduğunu vurgulayan A Haber muhabiri Yusuf Gül, "Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; Bursa, İstanbul, Balıkesir ve Diyarbakır illerinde 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi," sözleriyle operasyonun coğrafi büyüklüğünü aktardı. Belediye binasında ve Başkan Bozbey'in Nilüfer'deki evinde aramaların devam ettiğini belirten Gül, "Şüpheliler suç işlemek amacıyla örgüt kurma, bu örgüte üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla karşı karşıya," ifadelerini kullandı.