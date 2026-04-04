Mustafa Bozbey'in dosyalarına FETÖ kalkanı! Özel'in aklama operasyonu elinde kaldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkındaki skandalların üstü nasıl örtüldü? Özgür Özel’in "temiz" dediği dönemin şifreleri FETÖ çatı davasında çözüldü. Yolsuzluk soruşturmalarını buharlaştıran ihanet çetesi, CHP’li Bozbey’e nasıl kol kanat gerdi? Kirli ittifakın belgeleri gün yüzüne çıkıyor!

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey, eşi, kızı ve kardeşleriyle birlikte gözaltına alınmıştı. Gündeme bomba gibi düşen operasyonun ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özeli bu operasyonun da tıpkı İBB'de olduğu gibi siyasi bir operasyon olduğunu savundu. 16 Milyar TL'lik bir para trafiğinin döndüğü büyük yolsuzlukla ilgili, "Siyasi operasyon" diyen Özgür Özel, iddiaların, 2017 yılı ve öncesine dayandığını ve Mustafa Bozbey hakkında suçlamalardan o dönem bir şey çıkmadığını savundu. Oysa hain darbe girişiminin ardından hazırlanan FETÖ Çatı İddianamesi, CHP'li Bozbey'in FETÖ'cüler tarafından kayırılıp kollandığını açıkça gözler önüne serdi.

YA DOSYALAR KAPATILDI YA DA SORUŞTURMA İZNİ ÇIKMADI

Sabah'ın haberine göre; CHP'li Mustafa Bozbey'in yolsuzluklarla dolu Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemi FETÖ Çatı İddianamesine yansıdı. İddianamede yer alan bir paragrafta, "01.08.2016 tarih ve 51463 sayı ile Bursa Valiliğine gönderilen ve 04.08.2016 tarihinde Bursa Emniyet Müdürlüğünün 14141 kayıt nolu ihbarda; Bursa Nilüferde baş döndüren Paralel yapı yeni değil.. Zamanın Valisi Şehabettin HARPUT döneminde bizzat Fetullah GÜLEN tarafından Vali Beye verilen talimatla başlıyor. CHP'li olsa da bu çocuk (Mustafa Bozbey) bizim, gereken destek verilsin.

Cemaatin tüm yurt ve evleri Nilüfere kayıyor Bozbey'in başkanlık döneminde, hatta o kadar ileri gidiliyor ki 2014 seçimlerinde Bozbey aldığı cezalar nedeniyle aday olmaması gerekirken Cemaatin Hâkimlerinden oluşan Seçim Kurulu ile aday yapılıyor. Cemaatin hâkimleri sayesinde usulsüz olarak aday olup başkan seçiliyor. Nilüfer Belediyesinin Savcılıklardaki ve Mahkemelerdeki tüm ihale ve diğer dosyaları cemaat tarafından kollanıyor. Ya takipsizlik kararları veriliyor ya da Harput döneminde olduğu gibi Valilikten soruşturma izni çıkmıyor" şeklindeki açıklamalar, CHP'li Bozbey'in o dönem FETÖ tarafından açıkça kollandığını gözler önüne serdi.