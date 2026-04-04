Bursa’daki rüşvette “Ekosistem” taktiği! Bozbey "Akıl hocam" dediği İmamoğlu’nun izinden gitmiş
İmamoğlu Suç Örgütü davasıyla ayyuka çıkan 'mülk edinme' yolsuzluğunun bir benzerinin CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde uygulandığı ortaya çıktı. CHP'li başkan Mustafa Bozbey'in paravan şirketler üzerinden villa alımları gerçekleştirdiği ayrıntılarıyla tespit edildi. Siyasi yol arkadaşı olan Mustafa Bozbey ile Ekrem İmamoğlu arasındaki ilişkinin sadece seçim meydanlarıyla sınırlı kalmadığı iki ismin "mülk edinme ve usulsüzlük" iddialarında da benzer yöntemler izlediği belirlendi.
CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Mustafa Bozbey'in, İstanbul'daki 'mülk edinme' yolsuzluğunun bir benzerini kendi şehrinde uygulamaya koyduğu deşifre edildi. Bozbey, eşi Seden Bozbey adına 2022 yılında lüks villa aldı. Paravan şirket hesaplarından yapılan transferlerle finanse edilen bu villanın, rüşvet çarkının somut bir nişanesi olduğu belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla sonuçlanan iddianamedeki detaylar, yerel yönetimlerdeki usulsüzlüklerin boyutunu ortaya koymuştu. İmamoğlu'nun, İBB'nin gücünü kullanarak Sarıyer Emirgan'da bulunan o dönem değeri 1.5 milyar TL olan 3 lüks villayı, 2020-2021 döneminde kendisine bağlı hareket eden suç örgütü üyesi olduğu belirlenen Ali Nuhoğlu aracılığıyla 15 milyon TL bedelle "İmamoğlu İnşaat" firmasına devrettirdiği belgelenmişti.
BURSA'DA EKOSİSTEM TAKTİĞİ!
İstanbul'da temelleri atılan bu "mülk edinme" stratejisinin bir benzerinin, İmamoğlu'nun siyasi yol arkadaşı ve "strateji ortağı" Mustafa Bozbey tarafından Bursa'da uygulandığı saptandı. Bozbey'in Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemine kadar uzanan usulsüzlük zinciri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı operasyonla deşifre edildi.
Dosyadaki en çarpıcı bulgulardan biri, Mustafa Bozbey'in eşi Seden Bozbey adına 2022 yılında alınan lüks villa oldu. Paravan şirket hesaplarından yapılan transferlerle finanse edilen bu villanın, rüşvet çarkının somut bir nişanesi olduğu belirtildi. Mustafa Bozbey, eşiyle birlikte ikamet ettiği bu villada gözaltına alındı.
Ayrıca, Özel Kalem Müdürü Aytunç Esendemirci üzerinden aile üyelerine milyonlarca lira aktarıldığı, Bozbey'in kızı Side Bozbey Gürer ve aile vakfı olan NİLVAK üzerinden de finansal döngünün tamamlandığı ifade edildi.