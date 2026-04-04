Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tutuklandı

Bursa’da yürütülen rüşvet, yolsuzluk ve suç örgütü kurma soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Aralarında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de bulunduğu 58 kişinin ifade süreci tamamlandı. Mahkemeye sevk edilen isimlerden Mustafa Bozbey tutuklanarak cezaevine gönderilirken, rüşvet çarkının nasıl işlediğine ve şirketler üzerinden kurulan "havuz sistemine" dair kirli detaylar gün yüzüne çıktı. A Haber muhabiri Yusuf Gül, bölgeden son durumu canlı yayınında anlattı.