CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın mal varlığına el konuldu!
Son dakika haberine göre Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın mal varlığına el konuldu. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Yalım’ın el konulan şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı.
CHP'li belediyelere ilişkin yolsuzluk ve rüşvet operasyonları devam ediyor. Geçtiğimiz cuma günü sabah saatlerinde Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şahıs ve firmalardan rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında Uşak, Ankara ve Kocaeli illerinde operasyonlar düzenlenmiş Belediye Başkanı Yalım dahil 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım dahil 13 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Sulh ceza hakimliği, şüpheliler Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Halil Arslan, Hüseyin Yaman, Hasan Doğukan Kurnaz, Murat Altınkaya, Cihan Aras, İsmail Özçelik, Murat Baş ile Mustafa Yalım'ın tutuklanmasına karar verdi.
Hakimlik, şüpheliler Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy ve Salih Sönmez hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına hükmetti.
YALIM'IN MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Yalım'ın el konulan şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı.