Halkın parası sevgililere aktı! CHP'li Yalım'ın Batum skandalı da patladı
Uşak Belediyesi’nde skandalların ardı arkası kesilmiyor! CHP’li Başkan Özkan Yalım’ın, halkın cebinden çıkan paraları sevgililerine yedirdiği iddiası şehri ayağa kaldırdı. Bir sevgiliyle Batum’da lüks tatil, diğeriyle "işe gitmeden maaş" vurgunu... Belediyenin kasası hizmete değil, gizli aşklara mı aktı? İşte o kirli ağın tüm detayları!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Uşak Belediyesi'nde ortaya çıkarılan rüşvet ve yolsuzluk çarkıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor.
Soruşturma kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile birlikte 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş ve Başkan Yalım Ankara'da belediye çalışanı olan sevgilisi S.A. (21) ile birlikte kaldığı otel odasında gözaltına alınmıştı.
YOLSUZLUK PARASIYLA TATİL
SABAH, soruşturma ile ilgili çarpıcı detaylara ulaştı. Soruşturmada elde edilen kayıtlara göre Özkan Yalım'ın belediye çalışanı sevgilisi S.A.'yı ile yurtdışına tatile götürdüğü belirlendi.
Kayıtlara göre Yalım, 21 Mart Cumartesi günü saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'ndan çıkış yaptı ve saat 13.45'te kalkan uçakla Gürcistan'ın Batum kentine giderek 16.40'ta iniş yaptı.