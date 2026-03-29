CHP'li Başkan Yalım'ın telefonundan pavyon görüntüleri çıktı!

Gözaltına alınan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkındaki soruşturma derinleşiyor. Dosyaya giren yeni dijital deliller, geçmişten bugüne uzanan çarpıcı iddiaları gün yüzüne çıkarırken, incelenen telefondan pavyon görüntüleri ve belediyeye fiilen gitmediği halde maaş alan kişinin görselleri çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev yolsuzluk soruşturmasında, Uşak Belediyesi'nde kurulan kirli rüşvet çarkının izleri sürülürken operasyon için düğmeye basıldı.

Hakkında gözaltı kararı verilen 11 kişiden biri olan CHP'li Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın izini süren emniyet güçleri, zanlının Ankara'da lüks bir otelde konakladığını tespit etti. Ekipler şafak vakti otelin gerçekleştirdikleri baskında, Yalım ile birlikte otel odasında kalan 21 yaşındaki belediye çalışanı Seher Akay ile sıcak temas sağladı. Gözaltı işlemleri sırasında Özkan Yalım, üzerindeki cep telefonunu polislere teslim ederek şifresini paylaştı.

PAVYON İDDİASI DOSYADA: GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni bulgular, dosyanın seyrini değiştirecek nitelikte. Yalım telefonunda yapılan incelemelerde, Özkan Yalım'ın belediye başkanı olmadan önce işlettiği öne sürülen bir pavyona ait olduğu iddia edilen görüntülerin soruşturma dosyasına girdiği öğrenildi. Yetkililer, söz konusu mekanda çekildiği belirtilen görüntülerin detaylı şekilde incelendiğini aktardı. TELEFON İNCELEMESİNDEN KRİTİK VERİLER

Soruşturmanın en kritik ayağını ise dijital materyaller oluşturuyor. Yapılan teknik incelemelerde, söz konusu görüntülerin telefon verileri içerisinde tespit edildiği belirtilirken, elde edilen tüm dijital içeriklerin delil kapsamında değerlendirildiği öğrenildi. Telefon üzerindeki incelemelerin titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.