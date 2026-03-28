34 MİLYON LİRALIK "HİSSE DEVRİ" SENARYOSU DEŞİFRE OLDU MASAK raporu, servetin danışman Cihan Aras'a devri sırasında paranın nasıl aklandığını ve yasal bir kılıf uydurulduğunu tüm teknik detaylarıyla ortaya koydu. Yalım'ın yüzde 90 hissesine sahip olduğu Yalım Petrol Ürünleri Turizm Otomotiv Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ndeki paylarını 5 Şubat 2025'e kadar süren bir takvimle devrettiği belirlendi. Bu devrin hemen ardından 28 Şubat 2025 tarihinde Özkan Yalım'ın iki ayrı işlemle kendi hesabından toplam 24 milyon 625 bin TL nakit çektiği; aynı gün Cihan Aras'ın da aynı banka şubesine giderek eşdeğer tutarı yatırdığı ve paranın açıklama kısmına "hisse devri ödemesi" yazdırarak Yalım'ın hesabına geri döndürdüğü saptandı.

PARALARI ELDEN YATIRARAK SİSTEME SOKTULAR Benzer bir "parayı sisteme sokma" senaryosunun, Yalım'ın yüzde 95 ortağı olduğu Yalımlar Tekstil Gıda Petrol Ürünleri Turizm İnşaat Nakliyat Hafriyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nde de uygulandığı görüldü. 2024 Temmuz ile 2025 Şubat ayları arasında gerçekleşen hisse devirleri kapsamında, danışman Cihan Aras'ın 18 Şubat 2025 günü 9 milyon 500 bin TL nakit parayı bankaya yatırdığı, hemen ardından Özkan Yalım'ın bu parayı çektiği MASAK raporunda tarihi bir not olarak yer aldı. Bu işlemlerle toplamda 34 milyon 125 bin liralık nakit paranın, danışman üzerinden döndürülerek servet transferine yasal bir görüntü kazandırılmaya çalışıldığı anlaşıldı.

YURT DIŞI PARA TRAFİĞİ VE ŞİRKETLERİN DEV VARLIĞI Soruşturmanın bir diğer ayağını ise 2018-2025 yıllarını kapsayan yurt dışı para hareketleri oluşturdu. Bu kapsamda incelemede, Yalım'ın toplam 301 bin lira tutarından 20 bin 864 euro tutarında SWIFT ve OKT yoluyla para aldığı, buna karşılık 17 bin 730 euro, 13 bin 595 sterlin ve 2 bin 43 dolar olmak üzere toplamda yaklaşık 327 bin TL karşılığı döviz transferi gerçekleştirdiği belirlendi.

