Otel odasında sevgilisiyle yakalanan CHP'li Özkan Yalım'ın şok serveti! Listede 34 araç ve 114 taşınmaz
Türkiye günlerdir Uşak Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk çarkını konuşurken, CHP'li Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında hazırlanan MASAK raporu ve operasyonun detayları şoke etti. Yalım'ın, Ankara'da bir otel odasında 21 yaşındaki belediye çalışanı sevgilisiyle yakalandığı anlarının ardından, sevgilisinin iç çamaşırından çıkan telefonun şifresi çözüldü ve içerisinden skandal görüntüler fışkırdı. 34 araç ve 114 taşınmazdan oluşan dudak uçuklatan servetini danışmanına devretmek için kurduğu 34 milyon liralık "parayı sisteme sokma" senaryosu ise MASAK'ın radarına takıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev yolsuzluk soruşturmasında, Uşak Belediyesi'nde kurulan kirli rüşvet çarkının izleri sürülürken operasyon için düğmeye basıldı.
Hakkında gözaltı kararı verilen 11 kişiden biri olan CHP'li Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın izini süren emniyet güçleri, zanlının Ankara'da lüks bir otelde konakladığını saptadı. Ekipler şafak vakti otelin 906 numaralı odasına gerçekleştirdikleri baskında, Yalım ile birlikte otel odasında kalan 21 yaşındaki belediye çalışanı Seher Akay ile sıcak temas sağladı. Gözaltı işlemleri sırasında Özkan Yalım, üzerindeki cep telefonunu polislere teslim ederek şifresini paylaştı.
İÇ ÇAMAŞIRINA GİZLENEN TELEFONDA SKANDAL GÖRÜNTÜLER
Sabah'ın haberine göre, otel odasındaki arama faaliyetleri sırasında polis ekipleri, belediye çalışanı Seher Akay'ın üzerinde yaptıkları detaylı kontrolde akıllara durgunluk veren bir gizleme yöntemiyle karşılaştı.
Kadının iç çamaşırına gizlenmiş ikinci bir cep telefonu bulan Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, cihaza el koyarak teknik inceleme başlattı.
Yapılan siber incelemeler sonucunda şifresi çözülen telefondan çıkan veriler ise skandalın boyutunu gözler önüne serdi. Başkan Yalım'a ait olduğu kesinleşen telefonda, Özkan Yalım'ın sevgilileriyle birlikte kendisini bizzat kayıt altına aldığı çok sayıda müstehcen fotoğraf ve video görüntüsü bulunduğu ortaya çıktı.
DUDAK UÇUKLATAN SERVET: 34 ARAÇ VE 114 TAŞINMAZ
Sabah'ta yer alan bilgiye göre, soruşturma derinleştikçe Özkan Yalım'ın mal varlığı üzerindeki MASAK incelemesi, belediye başkanlığının "hizmet döneminden himmet dönemine" nasıl evrildiğini kanıtlayan dehşet verici bulguları gün yüzüne çıkardı. Raporda yer alan bilgilere göre, Özkan Yalım'ın üzerine kayıtlı toplamda 34 araç ve tam 114 taşınmazın bulunduğu saptandı. Ancak bu devasa servetin büyük bir kısmının, yolsuzluk operasyonları öncesinde elden çıkarılmaya çalışıldığı görüldü. Özkan Yalım'ın, bu taşınmazlardan 83 tanesini ve araçlardan 33 tanesini geçtiğimiz yıl danışmanı Cihan Aras'ın üzerine devrettiği MASAK kayıtlarıyla belgelendi. Bu devirlerin ardından Yalım'ın mevcut durumda üzerinde sadece 1 araç ve 31 taşınmaz bıraktığı anlaşıldı.