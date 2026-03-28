Otel odasında sevgilisiyle yakalanan CHP'li Özkan Yalım'ın şok serveti! Listede 34 araç ve 114 taşınmaz

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye günlerdir Uşak Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk çarkını konuşurken, CHP'li Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında hazırlanan MASAK raporu ve operasyonun detayları şoke etti. Yalım'ın, Ankara'da bir otel odasında 21 yaşındaki belediye çalışanı sevgilisiyle yakalandığı anlarının ardından, sevgilisinin iç çamaşırından çıkan telefonun şifresi çözüldü ve içerisinden skandal görüntüler fışkırdı. 34 araç ve 114 taşınmazdan oluşan dudak uçuklatan servetini danışmanına devretmek için kurduğu 34 milyon liralık "parayı sisteme sokma" senaryosu ise MASAK'ın radarına takıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev yolsuzluk soruşturmasında, Uşak Belediyesi'nde kurulan kirli rüşvet çarkının izleri sürülürken operasyon için düğmeye basıldı.

Hakkında gözaltı kararı verilen 11 kişiden biri olan CHP'li Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın izini süren emniyet güçleri, zanlının Ankara'da lüks bir otelde konakladığını saptadı. Ekipler şafak vakti otelin 906 numaralı odasına gerçekleştirdikleri baskında, Yalım ile birlikte otel odasında kalan 21 yaşındaki belediye çalışanı Seher Akay ile sıcak temas sağladı. Gözaltı işlemleri sırasında Özkan Yalım, üzerindeki cep telefonunu polislere teslim ederek şifresini paylaştı.

İÇ ÇAMAŞIRINA GİZLENEN TELEFONDA SKANDAL GÖRÜNTÜLER

Sabah'ın haberine göre, otel odasındaki arama faaliyetleri sırasında polis ekipleri, belediye çalışanı Seher Akay'ın üzerinde yaptıkları detaylı kontrolde akıllara durgunluk veren bir gizleme yöntemiyle karşılaştı.

CHP'Lİ YALIM 2. TELEFONUNU KIZ ARKADAŞININ İÇ ÇAMAŞIRINA SAKLADI

Kadının iç çamaşırına gizlenmiş ikinci bir cep telefonu bulan Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, cihaza el koyarak teknik inceleme başlattı.

Yapılan siber incelemeler sonucunda şifresi çözülen telefondan çıkan veriler ise skandalın boyutunu gözler önüne serdi. Başkan Yalım'a ait olduğu kesinleşen telefonda, Özkan Yalım'ın sevgilileriyle birlikte kendisini bizzat kayıt altına aldığı çok sayıda müstehcen fotoğraf ve video görüntüsü bulunduğu ortaya çıktı.

DUDAK UÇUKLATAN SERVET: 34 ARAÇ VE 114 TAŞINMAZ
Sabah'ta yer alan bilgiye göre, soruşturma derinleştikçe Özkan Yalım'ın mal varlığı üzerindeki MASAK incelemesi, belediye başkanlığının "hizmet döneminden himmet dönemine" nasıl evrildiğini kanıtlayan dehşet verici bulguları gün yüzüne çıkardı. Raporda yer alan bilgilere göre, Özkan Yalım'ın üzerine kayıtlı toplamda 34 araç ve tam 114 taşınmazın bulunduğu saptandı. Ancak bu devasa servetin büyük bir kısmının, yolsuzluk operasyonları öncesinde elden çıkarılmaya çalışıldığı görüldü. Özkan Yalım'ın, bu taşınmazlardan 83 tanesini ve araçlardan 33 tanesini geçtiğimiz yıl danışmanı Cihan Aras'ın üzerine devrettiği MASAK kayıtlarıyla belgelendi. Bu devirlerin ardından Yalım'ın mevcut durumda üzerinde sadece 1 araç ve 31 taşınmaz bıraktığı anlaşıldı.

34 MİLYON LİRALIK "HİSSE DEVRİ" SENARYOSU DEŞİFRE OLDU

MASAK raporu, servetin danışman Cihan Aras'a devri sırasında paranın nasıl aklandığını ve yasal bir kılıf uydurulduğunu tüm teknik detaylarıyla ortaya koydu. Yalım'ın yüzde 90 hissesine sahip olduğu Yalım Petrol Ürünleri Turizm Otomotiv Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ndeki paylarını 5 Şubat 2025'e kadar süren bir takvimle devrettiği belirlendi. Bu devrin hemen ardından 28 Şubat 2025 tarihinde Özkan Yalım'ın iki ayrı işlemle kendi hesabından toplam 24 milyon 625 bin TL nakit çektiği; aynı gün Cihan Aras'ın da aynı banka şubesine giderek eşdeğer tutarı yatırdığı ve paranın açıklama kısmına "hisse devri ödemesi" yazdırarak Yalım'ın hesabına geri döndürdüğü saptandı.

PARALARI ELDEN YATIRARAK SİSTEME SOKTULAR

Benzer bir "parayı sisteme sokma" senaryosunun, Yalım'ın yüzde 95 ortağı olduğu Yalımlar Tekstil Gıda Petrol Ürünleri Turizm İnşaat Nakliyat Hafriyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nde de uygulandığı görüldü. 2024 Temmuz ile 2025 Şubat ayları arasında gerçekleşen hisse devirleri kapsamında, danışman Cihan Aras'ın 18 Şubat 2025 günü 9 milyon 500 bin TL nakit parayı bankaya yatırdığı, hemen ardından Özkan Yalım'ın bu parayı çektiği MASAK raporunda tarihi bir not olarak yer aldı. Bu işlemlerle toplamda 34 milyon 125 bin liralık nakit paranın, danışman üzerinden döndürülerek servet transferine yasal bir görüntü kazandırılmaya çalışıldığı anlaşıldı.

YURT DIŞI PARA TRAFİĞİ VE ŞİRKETLERİN DEV VARLIĞI

Soruşturmanın bir diğer ayağını ise 2018-2025 yıllarını kapsayan yurt dışı para hareketleri oluşturdu. Bu kapsamda incelemede, Yalım'ın toplam 301 bin lira tutarından 20 bin 864 euro tutarında SWIFT ve OKT yoluyla para aldığı, buna karşılık 17 bin 730 euro, 13 bin 595 sterlin ve 2 bin 43 dolar olmak üzere toplamda yaklaşık 327 bin TL karşılığı döviz transferi gerçekleştirdiği belirlendi.

MASAK bulgularına göre, Yalım Petrol adına kayıtlı 28 araç ve 55 taşınmaz, Yalımlar Tekstil adına ise 5 araç ve 28 taşınmaz bulunduğu tespit edildi.

