CHP’li Uşak Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: Başkan Yalım dahil 13 kişiye tutuklama talebi

Rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın 4 işletmesinde arama yapıldı (AA)

UŞAKSPOR'U RÜŞVETİN PARAVANI YAPTILAR

Kirli çarkın en önemli ayaklarından birinin ise Uşakspor olduğu iddia edildi. Belediye başkan yardımcılarının "bağış" adı altında topladıkları paraları doğrudan Yalım'ın makamına getirdiği ve Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz'a teslim ettikleri belirlendi.

Ocak 2025'te rüşvet paralarını topladığı iddia edilen Kurnaz'ın, aynı zamanda Uşakspor Kulübü Başkanı olduğu ortaya çıktı. Görev devri sırasında yaptığı açıklamalar yeniden gündeme gelen Kurnaz, "Kulüp başkanlığına belediye başkanımızın takdiri ile getirildim" sözleriyle aktardığı o ilişkiler ağı, şimdi savcılık dosyasında en büyük delillerden biri haline geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesine yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin gün içerisinde İstanbul'a getirileceği öğrenildi. Diğer yandan sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen 13 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.