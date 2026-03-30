CHP’li Uşak Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: Başkan Yalım dahil 13 kişiye tutuklama talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev yolsuzluk ve rüşvet operasyonu, CHP’li Uşak Belediyesi’ndeki kirli ilişkiler ağını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. "Rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da bulunduğu 13 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Öte yandan CHP, Özkan Yalım’ın disipline sevk edildiğini duyurdu.
Soruşturmanın en çarpıcı detayı, operasyonun başladığı anlarda yaşandı.
OTEL ODASINDA HAVLUYLA YAKALANDI: BİR SEVGİLİ ANKARA'DA DİĞERİ KOCAELİ'DE
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Ankara'daki lüks bir otelde 21 yaşındaki sevgilisi S.A. ile birlikteyken emniyet güçleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltı işlemi sırasında kapıyı havluya sarılı bir halde açan Yalım'ın, üzerini değiştirmek için polislerden müsaade istediği öğrenildi.
Skandalın boyutları bununla da sınırlı kalmadı; Yalım'ın bir diğer sevgilisi A.A.'nın ise Kocaeli'nde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındığı bildirildi.
MİLLETİN PARASIYLA EĞLENCE SEFASI VE SAHTE FATURALAR
Belediye bütçesinin nasıl talan edildiği MASAK raporları ve teknik takiplerle belgelendi. İddiaya göre, Belediye Başkanı Özkan Yalım ve üst düzey yöneticiler, gittikleri eğlence mekanlarındaki astronomik harcamaları "yemek faturası" adı altında belediyeye ödetti.
Ayrıca, Yalım'ın kendine ait olan "Yalım Garden" isimli işletmesinde çalışan personelin sigortalarını ve maaşlarını belediye kadrosu üzerinden ödeterek kamu zararına yol açtığı saptandı. Belediye ihalelerinde ise tam bir "aile saadeti" kurulduğu, yeni işletme kuracak girişimcilere Yalım'ın aile fertlerine ortaklık verilmesi yönünde baskı yapıldığı belirlendi.
RÜŞVET VERMEYEN İŞ İNSANINA 65 MİLYONLUK İNTİKAM CEZASI
Operasyonun bir diğer ayağında ise iş dünyasına yönelik kurulan baskı mekanizması ortaya çıkarıldı. AVM sahibi iş insanı E.A.'dan belediye adına 10 araç talep eden rüşvetçi başkanın, "En fazla 3 araç alabilirim" cevabı üzerine adeta intikam operasyonu başlattığı öğrenildi.
Talebi reddedilen Yalım'ın, mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle AVM'yi mühürlettiği ve 65 milyon lira gibi fahiş bir ceza kestirdiği dosyaya girdi. Mağdur iş insanları ve tanık ifadeleri doğrultusunda, "Belediye imkanları bir baskı unsuru olarak kullanılarak rüşvete zemin hazırlanmıştır" tespiti yapıldı.