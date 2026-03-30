CHP’li Uşak Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: Başkan Yalım dahil 13 kişiye tutuklama talebi

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
CHP’li Uşak Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: Başkan Yalım dahil 13 kişiye tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev yolsuzluk ve rüşvet operasyonu, CHP’li Uşak Belediyesi’ndeki kirli ilişkiler ağını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. "Rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da bulunduğu 13 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Öte yandan CHP, Özkan Yalım’ın disipline sevk edildiğini duyurdu.

Soruşturmanın en çarpıcı detayı, operasyonun başladığı anlarda yaşandı.

CHP'Lİ YALIM 2. TELEFONUNU KIZ ARKADAŞININ İÇ ÇAMAŞIRINA SAKLADI

OTEL ODASINDA HAVLUYLA YAKALANDI: BİR SEVGİLİ ANKARA'DA DİĞERİ KOCAELİ'DE

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Ankara'daki lüks bir otelde 21 yaşındaki sevgilisi S.A. ile birlikteyken emniyet güçleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltı işlemi sırasında kapıyı havluya sarılı bir halde açan Yalım'ın, üzerini değiştirmek için polislerden müsaade istediği öğrenildi.

Skandalın boyutları bununla da sınırlı kalmadı; Yalım'ın bir diğer sevgilisi A.A.'nın ise Kocaeli'nde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındığı bildirildi.

Fotoğraf (ahaber.com.tr)Fotoğraf (ahaber.com.tr)

MİLLETİN PARASIYLA EĞLENCE SEFASI VE SAHTE FATURALAR

Belediye bütçesinin nasıl talan edildiği MASAK raporları ve teknik takiplerle belgelendi. İddiaya göre, Belediye Başkanı Özkan Yalım ve üst düzey yöneticiler, gittikleri eğlence mekanlarındaki astronomik harcamaları "yemek faturası" adı altında belediyeye ödetti.

Ayrıca, Yalım'ın kendine ait olan "Yalım Garden" isimli işletmesinde çalışan personelin sigortalarını ve maaşlarını belediye kadrosu üzerinden ödeterek kamu zararına yol açtığı saptandı. Belediye ihalelerinde ise tam bir "aile saadeti" kurulduğu, yeni işletme kuracak girişimcilere Yalım'ın aile fertlerine ortaklık verilmesi yönünde baskı yapıldığı belirlendi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın bir sevgili otelde diğer sevgili Kocaeli'de yakalandıUşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın bir sevgili otelde diğer sevgili Kocaeli'de yakalandı

RÜŞVET VERMEYEN İŞ İNSANINA 65 MİLYONLUK İNTİKAM CEZASI

Operasyonun bir diğer ayağında ise iş dünyasına yönelik kurulan baskı mekanizması ortaya çıkarıldı. AVM sahibi iş insanı E.A.'dan belediye adına 10 araç talep eden rüşvetçi başkanın, "En fazla 3 araç alabilirim" cevabı üzerine adeta intikam operasyonu başlattığı öğrenildi.

Talebi reddedilen Yalım'ın, mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle AVM'yi mühürlettiği ve 65 milyon lira gibi fahiş bir ceza kestirdiği dosyaya girdi. Mağdur iş insanları ve tanık ifadeleri doğrultusunda, "Belediye imkanları bir baskı unsuru olarak kullanılarak rüşvete zemin hazırlanmıştır" tespiti yapıldı.

Rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın 4 işletmesinde arama yapıldı (AA)Rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın 4 işletmesinde arama yapıldı (AA)

UŞAKSPOR'U RÜŞVETİN PARAVANI YAPTILAR

Kirli çarkın en önemli ayaklarından birinin ise Uşakspor olduğu iddia edildi. Belediye başkan yardımcılarının "bağış" adı altında topladıkları paraları doğrudan Yalım'ın makamına getirdiği ve Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz'a teslim ettikleri belirlendi.

Ocak 2025'te rüşvet paralarını topladığı iddia edilen Kurnaz'ın, aynı zamanda Uşakspor Kulübü Başkanı olduğu ortaya çıktı. Görev devri sırasında yaptığı açıklamalar yeniden gündeme gelen Kurnaz, "Kulüp başkanlığına belediye başkanımızın takdiri ile getirildim" sözleriyle aktardığı o ilişkiler ağı, şimdi savcılık dosyasında en büyük delillerden biri haline geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesine yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin gün içerisinde İstanbul'a getirileceği öğrenildi. Diğer yandan sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen 13 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Uşak Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi. (DHA)Uşak Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi. (DHA)

GÖZALTI SAYISI 17'YE ÇIKTI

Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde Uşak'ta 4 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 17'ye ulaştı.

13 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık ifadelerinin ardından Uşak Belediye Başkanı Özkan Yaman 'rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma', şüphelilerden Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, Uşak Belediyesi Muhasebe ve Finans Müdürü Hüseyin Yaman, Uşak Belediyesi Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, Uşak Belediyesi makam şoförü Murat Altınkaya, Uşak Belediyesi personeli Cihan Aras, Uşak Belediyesi personeli ve maden mühendisi İsmail Özçelik, Uşak Haber Medya Şirketi sahibi Murat Baş, Salih Sönmez ve Mustafa Yalım 'rüşvete aracılık etme' suçundan, Aslıhan Aksoy ve Kenan Arslan 'kamu kurum kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık' suçundan, Seher Akay ise 'suç delilerini gizleme' suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklanma talebine ilişkin sevk yazısında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yönünden 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', diğer şüpheliler yönünden 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından tutuklama talebiyle sevk yapıldığı öğrenildi.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

CHP'DEN ÖZKAN YALIM AÇIKLAMASI

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, MYK gündemiyle ilgili CHP Genel Merkez'inde yaptığı basın toplantısında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın disipline sevk edildiğini açıkladı.

Emre, konuya ilişkin, "MYK olarak Özkan Yalım'ın üyeliğinin askıya alınmasını, iki hukukçu arkadaşın görevlendirilmesini, bütün bunların incelenmesini sonra da hangi karar çıkarsa, Özkan Yalım'ın söyleyeceklerini de dinleyerek bir disiplin süreci işletilmesi oy birliğiyle karar altına alınmıştır. Önümüzdeki günlerde bunun gereği yerine getirilecektir" ifadelerini kullandı.

CHPli Yalımın Batum skandalı da patladıCHPli Yalımın Batum skandalı da patladıCHP'Lİ YALIM'IN BATUM SKANDALI DA PATLADI
Telefonundan pavyon görüntüleri çıktı!Telefonundan pavyon görüntüleri çıktı!TELEFONUNDAN PAVYON GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI!
CHP’li Özkan Yalım’ın şok serveti deşifre olduCHP’li Özkan Yalım’ın şok serveti deşifre olduCHP'Lİ ÖZKAN YALIM'IN ŞOK SERVETİ DEŞİFRE OLDU

