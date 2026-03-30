Özkan Yalım'ın ifadesi ortaya çıktı! Gizli şirketler ve milyonluk para trafiği deşifre oldu

Emniyet güçleri, dün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Uşak, Ankara ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda aralarında Başkan Yalım'ın da bulunduğu toplam 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı yolsuzluk soruşturması, CHP'li belediyelerdeki çürümeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Soruşturma kapsamında, 57 yaşındaki Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "Rüşvet", "İrtikap" ve "İhaleye Fesat Karıştırma" suçlarından adli işlem başlatıldı. Operasyonun sadece Uşak ile sınırlı kalmadığı, Ankara ve Kocaeli illerini de kapsadığı bildirildi.

Ankara'daki bir otelde konaklayan Özkan Yalım, polislerin kapıyı çalmasıyla şok yaşadı. Yalım kapıyı yalnızca bir havluya sarılı şekilde açtı ve üzerini değiştirmek için izin istedi. Ancak odada Yalım ile birlikte bulunan ve otel kaydı olmayan 21 yaşındaki S.A.'nın varlığı ortaya çıktı. Genç kadın da talimat üzerine gözaltına alındı.

Uşak Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi. (DHA)

ÖZKAN YALIM DAHİL 13 TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma doğrultusunda, Başkan Yalım ve diğer şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Toplam 13 kişi, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından, Başkan Yalım "Rüşvet, İrtikap, İhaleye Fesat Karıştırma", Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, Muhasebe ve Finans Müdürü Hüseyin Yaman, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, makam şoförü Murat Altınkaya, personeller Cihan Aras ve İsmail Özçelik, medya şirketi sahibi Murat Baş, Salih Sönmez ve Mustafa Yalım "Rüşvete Aracılık Etme", Aslıhan Aksoy ve Kenan Arslan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Aleyhine Nitelikli Dolandırıcılık", Seher Akay ise "Suç Delillerini Gizleme" suçlarından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelilerden Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy, Salih Sönmez hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Bugün gözaltına alınan 4 şüphelinin ise emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye getirilen Özkan Yalım'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.