Özkan Yalım'ın ifadesi ortaya çıktı! Gizli şirketler ve milyonluk para trafiği deşifre oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
CHP'li Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen dev yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda tutuklanan Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın savcılık sorgusu, kirli ilişkiler ağını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Hakkındaki vahim iddiaları 'özel muhabbet' ve 'hayırseverlik' kılıfıyla örtmeye çalışan Yalım, yurt dışındaki başkaları adına kayıtlı gizli şirketlerini ve belediye kadrolarını şahsi ilişkileri için nasıl kullandığını itiraf etmek zorunda kaldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı yolsuzluk soruşturması, CHP'li belediyelerdeki çürümeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Soruşturma kapsamında, 57 yaşındaki Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "Rüşvet", "İrtikap" ve "İhaleye Fesat Karıştırma" suçlarından adli işlem başlatıldı. Operasyonun sadece Uşak ile sınırlı kalmadığı, Ankara ve Kocaeli illerini de kapsadığı bildirildi.

CHP'Lİ YALIM 2. TELEFONUNU KIZ ARKADAŞININ İÇ ÇAMAŞIRINA SAKLADI

ŞAFAK VAKTİ EŞ ZAMANLI OPERASYON

Emniyet güçleri, dün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Uşak, Ankara ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda aralarında Başkan Yalım'ın da bulunduğu toplam 12 şüpheli gözaltına alındı.

OTEL ODASINDA SKANDAL YAKALANMA

Ankara'daki bir otelde konaklayan Özkan Yalım, polislerin kapıyı çalmasıyla şok yaşadı. Yalım kapıyı yalnızca bir havluya sarılı şekilde açtı ve üzerini değiştirmek için izin istedi. Ancak odada Yalım ile birlikte bulunan ve otel kaydı olmayan 21 yaşındaki S.A.'nın varlığı ortaya çıktı. Genç kadın da talimat üzerine gözaltına alındı.

ÖZKAN YALIM DAHİL 13 TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma doğrultusunda, Başkan Yalım ve diğer şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Toplam 13 kişi, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından, Başkan Yalım "Rüşvet, İrtikap, İhaleye Fesat Karıştırma", Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, Muhasebe ve Finans Müdürü Hüseyin Yaman, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, makam şoförü Murat Altınkaya, personeller Cihan Aras ve İsmail Özçelik, medya şirketi sahibi Murat Baş, Salih Sönmez ve Mustafa Yalım "Rüşvete Aracılık Etme", Aslıhan Aksoy ve Kenan Arslan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Aleyhine Nitelikli Dolandırıcılık", Seher Akay ise "Suç Delillerini Gizleme" suçlarından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelilerden Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy, Salih Sönmez hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Bugün gözaltına alınan 4 şüphelinin ise emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye getirilen Özkan Yalım'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

"ÖZEL MUHABBET" SAVUNMASI VE 1.5 MİLYONLUK TRANSFER

Özkan Yalım ifadesinde, "Uşak Spor'a yardım adı altında şahsi hesaplarıma geçirmek suretiyle kimseden herhangi bir para almadım. Uşak Belediyesine bağlı sosyal tesislere 'Ontek' isimli firmadan alınan malzemelere mükerrer fatura kesildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Uşakgündem.com ve uşakhaber.com internet sitelerine belediyeden herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Bu sitelerin alım ve satımı ilgili işlerle alakalı olup, benimle herhangi bir alakası bulunmamaktadır. Benim ve belediyedeki üst düzey yöneticilerin geceleri eğlence mekanlarına giderek bunları belediyeye temsil ve ağırlama giderleri olarak ödettirdiğimiz yönündeki tanık beyanları asılsız olup, gerçeği yansıtmamaktadır. İddialara konu gece kulübü ve restoran, şirketlerim bünyesinde olup, belediyeye fatura edilen herhangi bir hesap ödemem söz konusu değildir. Tanık beyanlarında geçen Aslıhan Aksoy isimli kişinin belediye sosyal tesislerini temizlik ve tertibini sağlama hususunda belediye çalışanı olarak görev yaptığı doğrudur. Aslıhan Aksoy'un belediyede çalıştığı dönemde fiilen işe gelip gelmediği yahut ne zaman izin kullandığı hususlarına dair herhangi bir bilgim bulunmamaktadır. Aslıhan Aksoy, belediyede işe alınmadan önce benim otelimde alışmaktaydı. Belediyede çalışmaya başladıktan sonra benim işletmem ile olan ilişiği kesilmiştir. Aslıhan Aksoy isimli şahsın hesabına şahsi hesabımdan gönderilen 1 milyon 500 bin liralık para araç alımı için gönderilmiştir. Paranın transfer edildiği tarihte belediye başkanı değildim. Kendisi ile aramızdaki özel muhabbetten kaynaklanan sebeplerle para gönderim işlemini yaptım. Bu hususun belediye ya da belediye başkanlığı görevim ile bağlantısı yoktur. Belediye başkanı olmadan önce bana ait işletmede çalışırken belediyenin sosyal tesislerinde görev almak istediğini söylemesi üzerine belediyedeki ihtiyaç durumu da gözetilerek kendisini işe aldım. Akabinde çıkan haberler sonrasında belediyedeki işinden ayrıldı. Sonrasında Bornova Belediye Başkanlığı İnsan Kaynaklarına kendisini yönlendirerek orada belediyede çalışmasına devam etmesi konusunda yardımda bulundum. Kendisi ile Bornova Belediyesi'nde işe başlamasından kısa bir süre sonra ilişkimiz bitmişti. Bornova Belediye Başkanı ile görüşerek Aslıhan Aksoy'u belediyede uygun bir kadroda ihtiyaç varsa işe alması konusunda ricacı oldum. Kendisi de yardımcı oldu" dedi.

BORNOVA BELEDİYESİ'NE UZANAN TORPİL AĞI

Yalım, "Cihan Aras ile aramızda geçen ve dosya kapsamında yer alan konuşmalar, benim Bulgaristan'da bulunan ve Cihan Aras adına kayıtlı işletmemi ihtiyaç kalmaması sebebi ile kapatmam sonrası çıkan verginin Cihan Aras'a tebliği üzerine tarafıma karşı sinirlenerek yazdığı mesajlaşmalardan ibarettir. Zaten mesaj içeriğinde tarafımca 'gelen rakam benim için sorun değil' şeklinde kendisine vermiş olduğum cevaptan da konunun vergi ile alakalı olduğu anlaşılmaktadır. Benim şahsım adıma kayıtlı Bulgaristan'da lojistik alanında faaliyet gösteren bir şirketim bulunmaktadır. Yine Almanya'da faaliyet gösteren lojistik adına faaliyet gösteren şirketin yüzde 50 hissesi benimdir, ancak şirketin tamamı Bulgaristan'daki işletmemde geçmişte yönetici olarak çalışan Reyhan isimli kişinin adına kayıtlıdır. Bulgaristan'da yine şahsıma ait olan ancak Cihan Aras adına kayıtlı 3 işletmem daha bulunmaktaydı. Ancak şuan 1 tanesi aktiftir. Bu şirket lojistik, muayene ve araç yıkama konusunda faaliyet göstermektedir" dedi.

GİZLİ ŞİRKETLER VE YURT DIŞI BAĞLANTILARI İTİRAFI

Özkan Yalım, "Ben Uşak sevdalısı bir insanım. Yurtiçi ve yurtdışında kazanmış olduğum paraları Sivaslı ilçesine getiren biriyim. Rahmetli babam adına Sivaslı ilçesinde Fen Lisesi yaptırmış ve bunun dışında üniversite yapımında ve başkaca ilçe için faydalı olabilecek şekilde yardımlarda bulundum. Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne iki adet araç hibe ettim. Yine Sivaslı ilçesine Ambulans ve Cenaze aracı alarak hibe ettim. Bunların hepsi belediye başkanı olmadan önce yapmış olduğum yardımlardır. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'nün tesisine ihtiyaçtan kaynaklı olarak yeteri kadar katkıda bulundum. Benden önceki belediye yönetiminde Uşak ilindeki aş evine yardımlarda bulundum. Eğitimci bir aileden gelmekteyim. Bu sebepten eğitim ve kamu kurumlarına gerekli desteği şahsi hesaplarımdan sağlamaktayım. Belediye başkanı seçildikten sonra belediyenin faaliyetlerinin daha verimli şekilde işlemesi için kiralık olan çöp kamyonlarının kira bitimine müteakip iptal ederek Devlet Malzeme Ofisinden belediyeye ait kamyonların alınmasını lojistik alanında gerekli iyileştirmelerin sağlanmasını, taş ve parke basma fabrikası kurdurarak belediyenin giderlerini en aza indirme yönünde faaliyetlerde bulundum. Yapmış olduğum çalışmalar sayesinde 2025 yılında belediye bütçesi 1 Milyar TL civarında tasarruf yaptırarak Türkiye'deki ilk 10 belediye arasına girdik. Bu hususların iddialar kapsamında dikkate alınmasını talep ediyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Uşak Belediye başkanı olarak görev yaptığım için gurur duyuyor ve çalışmalarıma devam etmek istiyorum" dedi.

