CHP'li Tuncer'e restoran saldırısının perde arkası! Genç kadına skandal teklif kavgayı çıkardı

CHP'li Ali Mahir Başarır'ın sağ kolu olarak bilinen Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in bir restoranda karıştığı görüntüler üzerine soruşturma başlatılırken olayın perde arkasında skandal gerçek ortaya çıktı.

22 Mart saat 01.30'da Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Yenişehir ilçesindeki bir mekanda yemek yediği sırada aynı masadaki şahıslar arasında tartışma çıktı. Taraflar arasındaki gerilim kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga, restorandakilerin tarafları ayırmasıyla sona ererken Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

GENÇ KADINA ÇİRKİN TEKLİF İDDİASI

ATV Haber'in özel haberine göre restoranda başlayan kavgada CHP'li Tuncer'in alkollü olduğu ve masasında oturan kadına başka bir masadaki iki kadınla ilgili çirkin teklifte bulunduğu iddia edildi. Masadaki kadının eşi ise o skandal sözlerin ardından çılgına dönerek Tuncer'in saldırdı.

Restoran personeli kavgada araya girerek öfkeli eşi sakinleştirmeye çalışsa da, tam o esnada Belediye Başkanı Tuncer, kadının eşine yumruk attı. Bu hamle, mekandaki gerilimi zirveye taşırken kavga anları mekanın güvenlik kamerasına yansıdı.