CHP'li Belediye Başkanı Tuncer'den genç kadına çirkin teklif

Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in bir restoranda darp edildiği görüntülerin ardından olayın arkasında skandal gerçek gün yüzüne çıktı. ATV'nin özel haberine göre Tuncer'in alkollü olduğu ve restoranda bulunan bir kadına çirkin teklifte bulunduğu iddia edildi. Kadının eşi ise duydukları karşısında öfkesine hakim olamayarak Tuncer'e saldırırken, mekanda yaşanan yumruklu kavga güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.