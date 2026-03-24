CHP’li belediyeden bayramda hizmet skandalı!" Ölüye de diriye de saygısı kalmamış"
Bursa'da CHP'li Büyükşehir Belediyesinin ihmalleri nedeniyle Ramazan Bayramı'nda hizmet skandalı bir kez daha gün yüzüne çıktı. Çalışmayan metrolar, çöp dolu mezarlıklar "pes" dedirtirken ortaya çıkan manzaralar, "ölüye de diriye de saygısı kalmamış" yorumlarını beraberinde getirdi.
CHP'li belediyelerin hizmet skandalı her geçen gün patlak vermeye devam ediyor.
Bunun son örneği ise CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde yaşandı.
CHP'li belediyenin ihmalleri nedeniyle Ramazan Bayramının tadı kaçtı. Bakımsız metrolar arıza yaptı. Vatandaşlar yollarda kaldı. Temizlenmeyen mezarlıklarda çöp yığınları oluştu.
"PES" DEDİRTEN MANZARA
Kabristan ziyaretlerine giden Bursalılar şoke oldu. Ortaya çıkan manzaralar, "CHP'li Belediyenin ölüye de diriye de saygısı kalmamış" yorumlarına neden oldu.
Artan fahiş su faturaları ve yüksek ulaşım ücretleri nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey, Ramazan Bayramının da tadını kaçırdı.
Bayramdan önce 3 gün boyunca ücretsiz hizmet vereceği duyurulan metro seferleri, bakımsızlık nedeniyle sekteye uğradı.