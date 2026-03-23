Gürsel Tekin’den CHP’li başkana ‘baklava kutulu’ rüşvet salvosu

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, bayramlaşma töreninde kendisine hediye edilen baklava kutusu üzerinden CHP’li Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter’in "Baklava kutusunda rüşvet" skandalına bomba bir göndermede yaptı. Kutuyu herkesin önünde açtıran Tekin, "Bu kutular tehlikelidir. Ahali gördü, para yokmuş" dedi.

Türk siyasi tarihine "Baklava kutusunda rüşvet" olarak geçen CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunun yankıları sürerken, CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den gündeme damga vuran bir salvo geldi. Bayramlaşma töreninde önüne konulan hediye kutusuna dikkat çeken Tekin, imalı sözleriyle partisindeki o kara lekeyi hedef aldı.

"BU KUTULAR ÇOK TEHLİKELİDİR"

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevine devam eden Gürsel Tekin, bayramlaşma merasimi sırasında kendisine ikram edilen baklava kutusunu görünce duraksadı. Çevresindekilere manidar bir uyarıda bulunan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Bu baklava kutuları çok tehlikelidir, onun için milletin önünde aç. Ahali gördü, para yokmuş!"

Tekin'in bu sözleri salonda kısa süreli bir sessizliğin ardından gülüşmelere neden oldu.

110 BİN EUROLUK "BAKLAVA" OPERASYONU

Tekin'in bu göndermesinin temelinde, CHP'li Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in ofisine yapılan polis baskını yatıyor. Operasyon anına ait polis kamerası görüntülerinde, Tüter'in C. C. isimli şahıstan içerisinde tam 110 bin euro bulunan baklava kutusunu teslim alırken suçüstü yakalandığı anlar hafızalardaki yerini koruyor.

"VİSKİ VE ÇİKOLATA" BAHANESİ TUTMAMIŞTI

Polis ekipleri makam odasına girdiğinde büyük bir panik yaşayan Tüter, yanındaki çantanın açılmaması için diremiş, polislere şu sözlerle engel olmaya çalışmıştı:

"Arkadaş yurt dışından gelmiş, viski ve çikolata getirmiş."

Ancak polisin kararlı tutumu sonrası açılan çantadan çıkan baklava kutusu, içindeki tatlı yerine binlerce euroluk rüşvet parasıyla bütün Türkiye'yi sarsmıştı.

