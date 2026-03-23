CHP'de 20 milyon euroluk koltuk tarifesi! Niyazi Kara'nın "adaylık fonu” ortaya çıktı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in adaylık süreciyle ilgili sarsıcı iddialar, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma ile yeni bir boyut kazandı. 15 Ocak 2024’teki yerel seçimler öncesinde, adaylık karşılığında CHP Genel Merkezi’ne 20 milyon euro verildiği öne sürülürken; belediye başkanlığı için belirlenen "adaylık tarifesi" deşifre edildi.
CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını "garantilemek" amacıyla belediye bürokrasisini bir finans kaynağına dönüştürdüğü ortaya çıktı.
ADAYLIK FONU OLUŞTURULDU
CHP'li Manavgat Belediyesindeki rüşvet ve yolsuzluk iddianamesine yansıyan ifadeye göre, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, göreve başlar başlamaz İmar Müdürü Osman Zafer Keçer'i makamına çağırarak stratejik planını açıkladı.
Bir sonraki seçimde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmayı hedeflediğini belirten Kara'nın, bu hedefe ulaşmak ve Genel Merkez nezdindeki gücünü pekiştirmek için 20 milyon euro nakite ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu devasa bütçeyi oluşturmak için belediye içinde adeta bir "operasyon timi" kuruldu.