CHP'de 20 milyon euroluk koltuk tarifesi! Niyazi Kara'nın "adaylık fonu” ortaya çıktı

Sabah'ın haberine göre İmar ve şehircilik birimlerine gelen her büyük proje, doğrudan başkanın yakın çevresi tarafından markaja alındı. Manavgat Belediyesi'ne sunulan büyük ölçekli projeler, Yapı Kontrol Müdürü Hüseyin Keçer ve İmar Müdürü Müge Avcı tarafından, "örgüt yöneticisi" olarak tanımlanan isimlere sızdırıldı.

Proje sahiplerinin bilgileri; başkanın yeğeni Hüseyin Cem Gül, Özel Kalem Müdürü Bulem Şahbaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Sıla Ceyhan Berkaya'ya iletildi. Bu isimler ve aracı Demir Demir, proje sahipleriyle temas kurarak "adaylık fonu" kapsamında menfaat temin etti. Ödemesini yapmayan firmaların imar dosyaları ise süresiz olarak askıya alındı.