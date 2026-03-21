Dünyayı kana bulayacak kirli ittifak! Siyonizm ve Evanjelizm’in kanlı Armagedon planı
Orta Doğu, 21. yüzyılda Siyonizm, Evanjelizm ve Şia üçgeninde Üçüncü Dünya Savaşı’na gebe bir çatışmanın beşiği haline geldi. Gazze’de başlayan soykırımın teolojik altyapısında yatan "Arz-ı Mevud" ve "Armageddon" hedefleri, dünyayı büyük bir kötülük sarmalına sürüklerken; Batı’nın insani değerleri hiçe sayan tavrı yeni bir dünya düzeninin kapılarını aralıyor. Uzmanlar, insanlığın ortak değerler etrafında yeniden buluşması için İslam medeniyetinin evrensel mesajının hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.
Siyonizm'in radikal öğretileriyle gözünü kan bürüyen İsrail'in "Arz-ı Mevud" planını gerçekleştirmek için yaptığı katliamlar, sömürgeci Evanjelizm inancıyla birleşerek İslam medeniyetini hedef alıyor.
KANLI İTTİFAK: ARZ-I MEVUD VE SÖMÜRGECİ EVANJELİZM
Bu tehlikeli iş birliğini değerlendiren uzmanlar, "Evanjeliklerle Yahudilerin ortak buluştukları nokta, İsrail'de bir Yahudi devletinin kurulması ve Süleyman Mabedi'nin inşa edilmesidir. Buna Armagedon diyoruz. Dünyaya teoloji ve ilahiyat üzerinden bir çekidüzen verme fikri içindeler" sözleriyle teolojik tehlikeyi gözler önüne serdi.
NETANYAHU'NUN KİŞİSEL HESAPLARI VE EGOİST ÇIKAR SARMALI
Karşımızdaki tablonun büyük bir "kötülük sarmalı" olduğunu ve bu durumun Gazze ile sınırlı kalmayıp İran'a sıçradığını hatırlatan Uzmanlar, "Bu kötülük sarmalı Gazze soykırımıyla başladı orada bitmedi, İran'a sıçradı. İran'dan nereye geçecek tam bilemiyoruz. Bunların arkasında çok açık bir şekilde sadece egoist çıkarlar dönüyor" dedi.
VİCDANLARIN SUSTUĞU AN: 170 KIZ ÇOCUĞUNUN KATLEDİLDİĞİ DEHŞET
Gazze'de başlayan kötülük sarmalının İran'a sıçradığını ve rotasının nereye yöneleceğinin belirsizliğini koruduğunu belirten uzmanlar, "Netanyahu'nun yargılanmaması ya da Amerika'nın enerji kaynaklarına ulaşması gibi egoist çıkarlar uğruna masum insanlar katlediliyor. 170 kız çocuğunun öldürülmesini 'haberimiz yoktu' gibi basit açıklamalarla geçiştiren, insani hasletlerini kaybetmiş bir politik sistemle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.
Sistemin masum hayatlara değer vermediği vurgulanırken, küresel gücü elinde bulunduranların sadece kendi menfaatlerini öncelediği aktarıldı.
"SEÇİLMİŞLİK" KİBRİ VE DÜNYAYI BARBAR GÖREN ZİHNİYET
Siyonist ve Evanjelik ideolojinin temelinde yatan üstünlük kompleksine dikkat çeken uzmanlar, "Bu yapılar kendilerinin 'seçilmiş' olduklarına ve en üstün medeniyet olduklarına inanıyorlar. Kendilerini merkeze koyup dünyanın geri kalanını barbar ve geri kalmış olarak görüyorlar. Bu anlayışa göre İslam ve Müslümanlar en geride, en barbar olanlardır" diyerek batılı elitlerin dünyaya bakış açısındaki çarpıklığı dile getirdi. Bu ırkçı yaklaşımın, Müslümanları sistematik olarak ötekileştirdiği ifade edildi.
BATI'NIN İFLASI VE İSLAM'IN YENİDEN DOĞUŞU
Batı medeniyetinin insani değerler noktasında iflas ettiğini savunan uzmanlar, "Batı artık sözünü bitirdi; insanlığa söyleyecek bir sözü kalmadı. Bu kötülük sarmalından sonra doğacak yeni çağda İslam medeniyeti ciddi bir rol oynayabilir. İnsanlığı 'dinde kardeşimiz' veya 'insanlıkta kardeşimiz' diyerek kucaklayan, ötekileştirmeyen İslamiyet'in dünyaya söyleyecek çok sözü var" değerlendirmesini yaptı. İdeal anlamda İslam medeniyetinin, küllerinden doğacak yeni dünya düzeninde adil bir inşanın anahtarı olabileceği sözleriyle aktarıldı.