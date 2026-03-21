Dünyayı kana bulayacak kirli ittifak! Siyonizm ve Evanjelizm’in kanlı Armagedon planı

Siyonizm'in radikal öğretileriyle gözünü kan bürüyen İsrail'in "Arz-ı Mevud" planını gerçekleştirmek için yaptığı katliamlar, sömürgeci Evanjelizm inancıyla birleşerek İslam medeniyetini hedef alıyor.

KANLI İTTİFAK: ARZ-I MEVUD VE SÖMÜRGECİ EVANJELİZM

Bu tehlikeli iş birliğini değerlendiren uzmanlar, "Evanjeliklerle Yahudilerin ortak buluştukları nokta, İsrail'de bir Yahudi devletinin kurulması ve Süleyman Mabedi'nin inşa edilmesidir. Buna Armagedon diyoruz. Dünyaya teoloji ve ilahiyat üzerinden bir çekidüzen verme fikri içindeler" sözleriyle teolojik tehlikeyi gözler önüne serdi.

NETANYAHU'NUN KİŞİSEL HESAPLARI VE EGOİST ÇIKAR SARMALI

Karşımızdaki tablonun büyük bir "kötülük sarmalı" olduğunu ve bu durumun Gazze ile sınırlı kalmayıp İran'a sıçradığını hatırlatan Uzmanlar, "Bu kötülük sarmalı Gazze soykırımıyla başladı orada bitmedi, İran'a sıçradı. İran'dan nereye geçecek tam bilemiyoruz. Bunların arkasında çok açık bir şekilde sadece egoist çıkarlar dönüyor" dedi.

VİCDANLARIN SUSTUĞU AN: 170 KIZ ÇOCUĞUNUN KATLEDİLDİĞİ DEHŞET

Gazze'de başlayan kötülük sarmalının İran'a sıçradığını ve rotasının nereye yöneleceğinin belirsizliğini koruduğunu belirten uzmanlar, "Netanyahu'nun yargılanmaması ya da Amerika'nın enerji kaynaklarına ulaşması gibi egoist çıkarlar uğruna masum insanlar katlediliyor. 170 kız çocuğunun öldürülmesini 'haberimiz yoktu' gibi basit açıklamalarla geçiştiren, insani hasletlerini kaybetmiş bir politik sistemle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Sistemin masum hayatlara değer vermediği vurgulanırken, küresel gücü elinde bulunduranların sadece kendi menfaatlerini öncelediği aktarıldı.