İran'dan dünyayı sarsan hamle! Demir Kubbe'nin şifreleri böyle kırıldı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Seyit Mecit Musevi yaptığı açıklamada, füze isabet oranlarının önceki yıllara göre tam iki katına çıktığını vurgulayarak bölgedeki ateş hattının ne kadar tehlikeli bir boyuta ulaştığını gözler önüne serdi.

ABD ve İsrail ile İran arasındaki gerilim, Orta Doğu'da tansiyonu yükseltti. Karşılıklı saldırı ve misilleme açıklamaları öne çıkarken, bölgedeki askeri hareketlilik de hız kazandı.

DEMİR KUBBE'NİN AÇIKLARI BÖYLE ARANDI

Peki, dünya kamuoyunu sarsan bu isabet oranı nasıl artırıldı? Uzmanlar, İran'ın zaten vekil güçleri aracılığıyla son yıllarda Demir Kubbe'nin açıklarını aradığı görüşünde birleşiyor.

Uluslararası İlişkiler uzmanı Dr. Cihan Günyel

A Haber mikrofonlarına konuşan Uluslararası İlişkiler uzmanı Dr. Cihan Günyel, "Gazze'deki soykırım saldırıları sırasında aslında ilk olarak Hizbullah, özellikle Demir Kubbe üzerine çalışmalar yapmıştı. Daha sonrasında Husiler Yemen'den ilk kez o dönem 2024 yazında bir hipersonik füzeyi göndermişti. Şimdi bunların her biri aslında İran'ın baktığımızda İsrail'de hem Demir Kubbe'nin açıklarını, zayıf yönlerini tespit etme anlamında adımlardı" dedi

12 GÜNLÜK SAVAŞ: GÜÇ POTANSİYELLERİNİN TARTILDIĞI TARİHİ TANIKLIK

Bölgedeki gerilimin zirve yaptığı dönemler, İran için birer test sahasına dönüştü. Dr. Cihan Günyel, "12 günlük savaş, her iki tarafın birbirini tarttığı, güç potansiyellerini denetlediği bir savaştı. Dolayısıyla 12 gün savaşlarından sonra İran çok ciddi hazırlıklar yaptı. Bir, füze stoklarını ciddi anlamda artırdı" ifadelerini kullanarak Tahran'ın bu süreçten nasıl bir askeri ders çıkardığını aktardı.