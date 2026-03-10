ANALİZ | Medeniyet maskeli vahşet: Önce bombalar sonra yalanlar!
İran’ın güneyinde bir kız ilkokuluna düzenlenen füze saldırısı, savaşın cephede değil sivillerin hayatında nasıl bir yıkım bıraktığını bir kez daha gözler önüne serdi. Dünyanın en gelişmiş askeri teknolojilerine sahip ABD ve İsrail’in yürüttüğü operasyonlar tartışma yaratırken, saldırının ardından gelen açıklamalar ise sorumluluğun kimde olduğu sorusunu yeniden gündeme taşıdı. A Haber ekranlarında savaşın perde arkası ve sivillerin hedef olduğu saldırıların gerçek yüzü tüm yönleriyle analiz edildi.
Dünyanın en gelişmiş teknolojik silahlarına ve "nokta atışı" sistemlerine sahip olduğunu iddia eden küresel güçlerin kanlı yüzü bir kez daha ortaya çıktı. İran'dan Gazze'ye, Irak'tan Afganistan'a uzanan katliam coğrafyasında bu kez hedefte çocuk parkları ve okul sıraları vardı. Enkaz altından çıkan çocuk ayakkabıları ve paramparça sınıflar gerçeği tüm çıplaklığıyla gözler önüne sererken, "sarsılmaz ittifak" açıklamaları ve diplomatik söylemler bu trajedinin üzerini örtmeye yetmedi.
SAVAŞIN GERÇEK YÜZÜ CEPHEDE DEĞİL
Savaşın gerçek yüzü çoğu zaman cephede görülmez. O yüz, bir sınıfın yıkılan duvarlarında, bir hastanenin paramparça pencerelerinde ya da enkaz altında kalan küçük bedenlerin yanında ortaya çıkar.
ABD ve İsrail, dünyanın en gelişmiş uydu sistemlerine, istihbarat ağlarına ve nokta atışı yapabilen silah teknolojilerine sahip ülkeler arasında yer alıyor. Metrelerce yükseklikten milimetrik hesaplarla hedef vurabilen bu sistemler, üst düzey askeri hedefleri nokta atışıyla etkisiz hale getirebilecek kapasiteye sahip.
Ancak İran'da bir kız ilkokulunun hedef alındığı saldırı, bu teknolojinin siviller söz konusu olduğunda neden başarısız olduğu sorusunu yeniden gündeme getirdi.,
İRAN'DA BİR OKUL HEDEF OLDU
İran'da bir kız ilkokuluna düzenlenen füze saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Bir okul, bir gelecek ve bir nesil, gökyüzünden gelen bir füze saldırısının ardından bir anda yok oldu.
Saldırının ardından gözler Washington yönetimine çevrildi. ABD yönetiminin olayla ilgili ne bildiği sorulurken ilk açıklama ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'ten geldi. Hegseth, "Bildiğim ve söyleyebileceğim tek şey bu konuyu araştırıyoruz. Biz elbette sivilleri hedef almıyoruz. Ancak bu konuyu inceliyoruz ve araştırıyoruz." ifadelerini kullandı.