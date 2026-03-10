CANLI YAYIN

ANALİZ | Medeniyet maskeli vahşet: Önce bombalar sonra yalanlar!

İran’ın güneyinde bir kız ilkokuluna düzenlenen füze saldırısı, savaşın cephede değil sivillerin hayatında nasıl bir yıkım bıraktığını bir kez daha gözler önüne serdi. Dünyanın en gelişmiş askeri teknolojilerine sahip ABD ve İsrail’in yürüttüğü operasyonlar tartışma yaratırken, saldırının ardından gelen açıklamalar ise sorumluluğun kimde olduğu sorusunu yeniden gündeme taşıdı. A Haber ekranlarında savaşın perde arkası ve sivillerin hedef olduğu saldırıların gerçek yüzü tüm yönleriyle analiz edildi.

Dünyanın en gelişmiş teknolojik silahlarına ve "nokta atışı" sistemlerine sahip olduğunu iddia eden küresel güçlerin kanlı yüzü bir kez daha ortaya çıktı. İran'dan Gazze'ye, Irak'tan Afganistan'a uzanan katliam coğrafyasında bu kez hedefte çocuk parkları ve okul sıraları vardı. Enkaz altından çıkan çocuk ayakkabıları ve paramparça sınıflar gerçeği tüm çıplaklığıyla gözler önüne sererken, "sarsılmaz ittifak" açıklamaları ve diplomatik söylemler bu trajedinin üzerini örtmeye yetmedi.

ANALİZ | NOKTA ATIŞI SİLAHLAR HEDEFTE YİNE ÇOCUKLAR

SAVAŞIN GERÇEK YÜZÜ CEPHEDE DEĞİL

Savaşın gerçek yüzü çoğu zaman cephede görülmez. O yüz, bir sınıfın yıkılan duvarlarında, bir hastanenin paramparça pencerelerinde ya da enkaz altında kalan küçük bedenlerin yanında ortaya çıkar.

ABD ve İsrail, dünyanın en gelişmiş uydu sistemlerine, istihbarat ağlarına ve nokta atışı yapabilen silah teknolojilerine sahip ülkeler arasında yer alıyor. Metrelerce yükseklikten milimetrik hesaplarla hedef vurabilen bu sistemler, üst düzey askeri hedefleri nokta atışıyla etkisiz hale getirebilecek kapasiteye sahip.

Ancak İran'da bir kız ilkokulunun hedef alındığı saldırı, bu teknolojinin siviller söz konusu olduğunda neden başarısız olduğu sorusunu yeniden gündeme getirdi.,

İRAN'DA BİR OKUL HEDEF OLDU

İran'da bir kız ilkokuluna düzenlenen füze saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Bir okul, bir gelecek ve bir nesil, gökyüzünden gelen bir füze saldırısının ardından bir anda yok oldu.

Saldırının ardından gözler Washington yönetimine çevrildi. ABD yönetiminin olayla ilgili ne bildiği sorulurken ilk açıklama ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'ten geldi. Hegseth, "Bildiğim ve söyleyebileceğim tek şey bu konuyu araştırıyoruz. Biz elbette sivilleri hedef almıyoruz. Ancak bu konuyu inceliyoruz ve araştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

TRUMP SORUMLULUĞU İRAN'A YÜKLEDİ

Kameraların karşısına çıkan ABD Başkanı Donald Trump ise saldırıya ilişkin farklı bir değerlendirme yaptı. Trump, "Bana göre ve gördüklerime dayanarak bunu İran yaptı." sözleriyle saldırının sorumluluğunu Tahran yönetimine yükledi.

Aynı soruya yanıt veren ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise Washington'un olayla ilgili inceleme yürüttüğünü belirterek, "Kesinlikle soruşturuyoruz. Ancak sivilleri hedef alan tek taraf İran'dır." ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞTE DE BENZER SENARYOLAR YAŞANDI

Benzer sahneler daha önce de dünya kamuoyunun karşısına çıktı. Irak Savaşı öncesinde ortaya atılan "kitle imha silahları" iddiaları uluslararası müdahalenin gerekçesi olarak gösterilmiş, ancak yıllar sonra bu silahların var olmadığı ortaya çıkmıştı.

Dönemin ABD Başkanı George W. Bush, operasyonun başladığı günlerde, "Şu saatte Amerikan ve koalisyon güçleri, Irak'ı silahsızlandırmak, halkını özgürleştirmek ve dünyayı büyük bir tehlikeden korumak için askeri operasyonların ilk aşamalarındalar." sözleriyle saldırının gerekçesini açıklamıştı.

Bush daha sonra Afganistan'daki operasyonları duyururken, "Benim emrimle Amerika Birleşik Devletleri ordusu Afganistan'daki Taliban rejiminin askeri tesislerini ve El Kaide terörist kamplarını bombalamaya başladı." ifadelerini kullanmıştı.

SİVİLLERİN HEDEF OLDUĞU SALDIRILAR

Afganistan'da düğün konvoylarının hedef alınması, Gazze'de vurulan okullar ve hastaneler savaşın siviller üzerindeki yıkıcı etkisini ortaya koyan örnekler arasında yer aldı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze'deki operasyonların hedefini açıklarken, "İlk hedefimiz bölgeye sızmış olan düşman kuvvetlerini temizlemek ve saldırıya uğrayan yerleşim yerlerinin güvenliğini ve huzurunu sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

ABD yönetimi de İsrail'e verdiği desteği açık şekilde dile getirmişti. Dönemin ABD Başkanı Joe Biden, "Benim yönetimimin İsrail'e desteği kaya gibi sağlam ve sarsılmazdır. İsrail'in yanındayız." sözleriyle Washington'un tutumunu ortaya koymuştu.

TARİH HER ŞEYİ YAZAR

Tarihin en karanlık sayfaları incelendiğinde aynı gerçek ortaya çıkıyor. Katliamlar çoğu zaman bombalarla başlıyor ancak yalanlarla tamamlanıyor.

Şehirler yıkılıyor, ardından gerçekler de yıkılıyor. Ancak tarih hiçbir detayı unutmuyor. Sivillerin hayatını kaybettiği saldırılar da, o saldırıların üzerini örtmeye çalışan açıklamalar da tarihin sayfalarında yerini alıyor.

