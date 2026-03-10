ANALİZ | Medeniyet maskeli vahşet: Önce bombalar sonra yalanlar!

Dünyanın en gelişmiş teknolojik silahlarına ve "nokta atışı" sistemlerine sahip olduğunu iddia eden küresel güçlerin kanlı yüzü bir kez daha ortaya çıktı. İran'dan Gazze'ye, Irak'tan Afganistan'a uzanan katliam coğrafyasında bu kez hedefte çocuk parkları ve okul sıraları vardı. Enkaz altından çıkan çocuk ayakkabıları ve paramparça sınıflar gerçeği tüm çıplaklığıyla gözler önüne sererken, "sarsılmaz ittifak" açıklamaları ve diplomatik söylemler bu trajedinin üzerini örtmeye yetmedi.

SAVAŞIN GERÇEK YÜZÜ CEPHEDE DEĞİL

Savaşın gerçek yüzü çoğu zaman cephede görülmez. O yüz, bir sınıfın yıkılan duvarlarında, bir hastanenin paramparça pencerelerinde ya da enkaz altında kalan küçük bedenlerin yanında ortaya çıkar.