Başkan Erdoğan’dan Üsküdar’da samimi buluşma! İftarın ardından gençlerle bir araya geldi

Programın ardından Erdoğan, Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Ayşe Eren Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti.

Yurtta öğrencilerle bir araya gelen Erdoğan, gençlerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi, eğitim hayatlarına ilişkin görüşlerini dinledi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.