Başkan Erdoğan’dan Üsküdar’da samimi buluşma! İftarın ardından gençlerle bir araya geldi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Teşkilatı İftarı programının ardından Üsküdar’daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Ayşe Eren Kız Öğrenci Yurdu’nu ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Hangar İstanbul'da düzenlenen iftar programına katıldı.
Programın ardından Erdoğan, Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Ayşe Eren Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti.
Yurtta öğrencilerle bir araya gelen Erdoğan, gençlerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi, eğitim hayatlarına ilişkin görüşlerini dinledi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.