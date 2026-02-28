CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan’dan Üsküdar’da samimi buluşma! İftarın ardından gençlerle bir araya geldi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başkan Erdoğan’dan Üsküdar’da samimi buluşma! İftarın ardından gençlerle bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Teşkilatı İftarı programının ardından Üsküdar’daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Ayşe Eren Kız Öğrenci Yurdu’nu ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Hangar İstanbul'da düzenlenen iftar programına katıldı.

Başkan Erdoğan’dan Üsküdar’da samimi buluşma! İftarın ardından gençlerle bir araya geldi - 1

Programın ardından Erdoğan, Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Ayşe Eren Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti.

Başkan Erdoğan’dan Üsküdar’da samimi buluşma! İftarın ardından gençlerle bir araya geldi - 2

Yurtta öğrencilerle bir araya gelen Erdoğan, gençlerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi, eğitim hayatlarına ilişkin görüşlerini dinledi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan’dan Üsküdar’da samimi buluşma! İftarın ardından gençlerle bir araya geldi - 3

Ziyaret, sıcak ve samimi anlara sahne oldu.

Başkan Erdoğan: Süreci İsrail zehirliyorBaşkan Erdoğan: Süreci İsrail zehirliyor BAŞKAN ERDOĞAN: "SÜRECİ İSRAİL ZEHİRLİYOR"
Dünya Başkan Erdoğanı kouşuyorDünya Başkan Erdoğanı kouşuyor DÜNYA BAŞKAN ERDOĞAN'I KOUŞUYOR
Bakan Gürlek Başkan Erdoğan ile telefonla görüştüBakan Gürlek Başkan Erdoğan ile telefonla görüştü BAKAN GÜRLEK BAŞKAN ERDOĞAN İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğandan Erbakan paylaşımı!Başkan Erdoğandan Erbakan paylaşımı! BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ERBAKAN PAYLAŞIMI!
Başkan Erdoğana doğum günü sürprizi: İlle de senBaşkan Erdoğana doğum günü sürprizi: İlle de sen BAŞKAN ERDOĞAN'A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ: İLLE DE SEN

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın