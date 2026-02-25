Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenlenen Ramazan ayı etkinliklerine ilişkin “Kimse bundan gocunmamalı. Rahatsız olmamalı. Bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafıdır” mesajını verirken, Terörsüz Türkiye sürecinde hazırlanan raporun tarihi nitelikte olduğunu vurguladı. Erdoğan ayrıca İmralı sürecinin Adalet Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet, şehidin kederli ailesine ve yakınlarına sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve aziz millete başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan, "Kazanın nedenlerinin tespitine yönelik gerekli inceleme ve soruşturmalar başlatılmıştır. Şehit pilotumuzun ruhu şad, mekanı inşallah cennet olsun." ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Toplantısı'nın ülke, millet ve demokrasi için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti'nin millete hizmet davasına hem gönül hem de omuz verdiğiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Milletçe mübarek ramazana kavuşmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Öncelikle siz milletvekillerimizin ve misafirlerimizin Ramazan-ı Şerifi'ni tüm kalbimle tebrik ediyor, bu rahmet mevsiminin milletimize, İslam dünyasına ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum. Bizleri bir kez daha şehri ramazana ulaştıran Cenabıallah'a sonsuz hamdediyor, şükrediyoruz. Rabb'im tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri katında makbul buyursun. Yoksulun, ihtiyaç sahibinin, kimsesizin daha çok hatırlandığı komşuluk ve akrabalık hukukunun daha da güçlendirildiği, paylaşmanın ve dayanışmanın zirveye çıktığı bu mübarek günler aynı zamanda hepimiz için büyük bir fırsattır."

"AKLIMIZ, GÖNLÜMÜZ, DUALARIMIZ FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZLE"

Aziz millet başta olmak üzere tüm İslam aleminin, ramazanın rahmet ve bereket ortamından azami derecede istifade etmesini, ramazanın gönülleri kaynaştıran, kalpleri yumuşatan, manevi atmosferini doya doya yaşamasını dilediğini vurgulayan Erdoğan, "Ancak Gazze'de 10 Ekim'de varılan ateşkese rağmen devam eden saldırılar ve yapılan tüm anlaşmalara rağmen, insani yardımların istendiği şekilde ulaşamaması maalesef Ramazan-ı Şerif'i buruk geçirmemize sebep oluyor. Bu ramazanda da aklımız, gönlümüz, dualarımız Filistinli kardeşlerimizle." diye konuştu.

Ramazan-ı Şerif'in ülke genelinde çok farklı bir manevi atmosferde idrak edildiğini, camilerin dolup taştığını, çocuklar ve gençlerin gittikçe artan oranda camileri şenlendirdiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sofralarımız hamdolsun bereketleniyor. İhtiyaç sahibi kardeşlerimiz bu ayın bereketi ile daha çok gözetiliyor. Kur'an-ı Kerim'in o eşsiz sedası kulaklarımıza, kalplerimize adeta şifa oluyor. Bu yıl ayrıca ülkenin her yerinde terennüm edilen ilahilerle coşkuyu, neşeyi, manevi hazzı millet olarak hep birlikte yaşıyoruz. 'Kabe'de hacılar hu der Allah'. Bu ilahiyi 7'den 70'e insanımızın diline ve inşallah kalbine nakşeden, ülkemizi o güzel ilahilerle tek ses, tek yürek haline getiren bestecisinden icracısına kadar tüm kardeşlerime buradan tebriklerimi iletiyorum. Özellikle okul bahçelerinde yavrularımızın hep birlikte bu ilahilere eşlik ettiklerini, hep bir ağızdan coşkuyla 'Allah' lafza-ı celalini seslendirdiklerini görmek bizi ziyadesiyle memnun etti, gururlandırdı. Tüm Türkiye'nin aynı ritimde buluşması, aynı sözleri, aynı sesleri terennüm etmesi özlediğimiz, arzuladığımız, hasretini çektiğimiz bir iklimdi."

Erdoğan, oluşan tablodan kimsenin gocunmaması, rahatsız ve tedirgin olmaması gerektiğini dile getirerek, "Bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafıdır. Bu fotoğraf bu toprakların fotoğrafıdır, bu milletin fotoğrafıdır. Bu fotoğrafa vesile olan herkesten Allah gani gani razı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

"HEPİMİZ TAM KADRO SAHADAYIZ"

AK Parti olarak Ramazan-ı Şerif'i milletle bir kez daha kucaklaşmak, dertleşmek, aralarında yeni muhabbet köprüleri kurmak için en verimli şekilde değerlendirmenin çabası içerisinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Genel Merkezimiz, tüm başkanlıklarımızın katkısını alarak teşkilatımız için çok kapsamlı, çok anlamlı bir etkinlik takvimi hazırladı. Hepimiz tam kadro sahadayız. Ramazan ayının rahmet ve merhamet iklimini hep beraber milletimizle teneffüs etmeye çalışıyoruz. Kabine üyelerimiz, milletvekillerimiz, kadın ve gençlik kollarımız, Merkez Yürütme Kurulu ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerimiz, AK Parti'nin hizmet siyasetinin lokomotifi olan belediyelerimiz, 11 ayın sultanını idrak ve ihya etmek için bizi biz yapan, bizi diğerlerinden ayıran güzel hasletlerimizi yaşatmak için cansiparane bir gayret sergiliyor."

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yuvalarına kavuşan depremzedelere konuk oldukları "Yeni Evim İlk İftarım" programının yüreklere dokunduğunu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu yıl ikincisini düzenledikleri ramazan etkinliklerinin de Ankaralıların yoğun ilgisine mazhar olduğunu söyledi.

"Niyetimiz, inancımız, yolumuz bir diyerek en küçük köyümüzden en büyük şehrimize kadar 86 milyona kardeş olan teşkilatımızın her neferine teşekkür ediyorum." diyen Erdoğan, AK Parti teşkilatlarının daha önceki ramazanlarda olduğu gibi bu sene de yoksulluları, kimsesizleri, garip, gurebayı gözetiyor olmasından partinin Genel Başkanı olarak gurur duyduğunu, aynı tempoda çalışmaya devam ederek ramazanın son gününe kadar dayanışmanın ve paylaşmanın dozunu artıracaklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında "Maarifin Kalbinde Ramazan" teması altında çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi için tüm illere yazı gönderdiğini anımsatan Erdoğan, ramazan ayı boyunca öğrenciler için söyleşi programlarının düzenleneceğini, okul aile işbirliğini güçlendirmek için iftar sofraları kurulacağını, çocukların milli ve manevi değerlerini daha iyi öğrenmeleri, tecrübe etmeleri için okul dışı öğrenme ortamlarının hazırlanacağını, öğrencilerin paylaşma bilincinin geliştirileceğini, birlik ruhu, adalet, merhamet, vatanseverlik gibi hasletlerin çocuklara aşılanmasının sağlanacağını anlattı.

"BUNLAR NOEL SÜSLEMELERİ YAPILINCA RAHATSIZ OLMAZLAR"

Erdoğan söz konusu etkinliklerin gönüllülük esasına dayalı yapılacağını vurgulayarak, şöyle konuştu: "Bu etkinlikler hiç şüphesiz Anayasal dayanağı olan etkinliklerdir. Anayasamızın gerek başlangıç kısmında gerekse sonraki diğer maddelerinde her vatandaşın manevi varlığını geliştirme hakkı olduğu açıkça belirtilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığımız da Anayasa'nın kendisine yüklediği sorumluluk mucibince öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerini güçlendirme amacıyla tamamen gönüllülük esasına göre böyle güzel bir çalışmayı yapmıştır. Yapılan doğrudur, yerindedir, hukukidir. Ramazanın manevi iklimine uygun olmasının yanı sıra milletimizin hissiyatına da tercüman olan çok hayırlı bir hizmettir. Hangi siyasi görüşten olursa olsun milletimizin kahir ekseriyeti de genelgeye destek vermiş, memnuniyetle sahiplenmiş, fevkalade olumlu karşılamıştır."

"Bu yazının gönderilmesinin hemen akabinde Ramazan-ı Şerif'ten sadece bir gün önce artık nesli tükenmekte olan bir kısım yobaz çıktı, o bayat 'laiklik elden gidiyor' şarkısını söyleyen, zehir saçan, baştan aşağı millete nefret kusan o malum bildirilerini yayınladı." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunlar Noel süslemeleri yapılınca rahatsız olmazlar. Bunlar güya Cadılar Bayramı kılıfı altında ne idiği belirsiz saçmalıklar sahnelenirken rahatsız olmazlar. Çocuklarımızı alkole, uyuşturucuya, sigaraya, her türlü sapkınlığa özendiren şarkılardan rahatsız olmazlar. Bunlar sosyal medya ve dijital platformlarda yavrularımızın türlü rezilliklere maruz kalmasından rahatsız olmazlar. Bunlar batıda çocuklara yönelik her gün bir yenisi patlak veren o rezil, insanlık dışı skandallardan asla rahatsız olmazlar. Ama ne zaman ki Ramazan kapsamında çocuklarımıza bu toprakların milli ve manevi değerleri anlatılacak olsa bundan hemen rahatsız olurlar."

Başkan Erdoğan, bildiriyi yayımlayanların derdinin ve karın ağrısının asıl sebebini gayet iyi bildiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Laiklik kavramının arkasına saklanarak 10 yıllar boyunca bu millete nasıl zulmettiklerini, bu milletin değerlerini nasıl tahrik ettiklerini, bu milletin çocuklarını özünden uzaklaştırmak için nasıl gayret ettiklerini çok ama çok iyi biliyoruz. Bunların derdi laiklik değil. Hiçbir zaman da laiklik olmadı. Bunların derdi bu toprakların kutsallarıyla, milli ve manevi değerleriyle. Bunların derdi bu milletin ta kendisiyledir. Hayırdır, çocuklarımızın namazı, orucu öğrenecek olması sizi neden rahatsız ediyor? Çocuklarımızın ramazan süslemesi yapması sizi neden rahatsız ediyor? Çocuklarımızın teneffüs saatlerinde, okul bahçelerinde cıvıl cıvıl hep bir ağızdan ilahiler söylemesi sizi neden rahatsız ediyor? Gençlerimizin dilinde küfür, hakaret yerine Allah lafzının olması sizi neden bu kadar rahatsız ediyor? Laiklik kavramının arkasına saklanmaktan vazgeçin. Neyse derdiniz çıkın, açıkça söyleyin. Lafı dolandırmayı bırakıp dilinizin altındaki baklayı çıkarın. Kimse kusura bakmasın ama bu milletin hiçbir ferdi bu milleti var eden milli ve manevi değerlerin öğretilmesinden rahatsız olmaz, olamaz. Rahatsız olan varsa gitsin bu vatanla, bayrakla, toprakla, milletle aidiyetini tekrar tekrar sorgulasın."

Milleti millet yapanın, milleti her türlü farklılıklara rağmen bir arada tutanın manevi değerler olduğuna işaret eden Erdoğan, ordunun da "peygamber ocağı" olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Şehitlerimiz İslam şehitleridir. Zaferlerimiz ilayi kelimetullah istikametindeki zaferlerdir. Bu milletin temelinden ezanı, Kur'an'ı, peygamber sevgisini, ramazanı, orucu, zekatı, sadakayı çekip aldığınız zaman geriye ne tarih kalır ne istikbal kalır ne millet kalır ne de devlet kalır." diye konuştu.

İstiklal Marşı'nın "Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli/Ebedi yurdumun üstünden benim inlemeli." dizelerini okuyan Erdoğan, ezanların ebedi yurdun üstünde inleyeceğini, bu sayede de Hakk'a tapan milletin istiklaline hiç kimsenin el ve dil uzatamayacağını, kastedemeyeceğini belirtti.

"Biz, büyük imparatorluklar kurmuş, büyük medeniyetler inşa etmiş bir milletin evlatlarıyız." diyen Erdoğan, "Bizim tarih boyunca üç kıtaya huzur götüren büyük devletlerimizin harcında, dünyaya istikamet çizen medeniyetlerimizin temelinde Kur'an, peygamber aşkı, iman, oruç vardır. Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Mevlana, Ahmedi Hani ve daha nicesi İslam'ın gür sedasıyla bu vatanın ve bu milletin harcını karmışlardır." ifadelerini kullandı.

Ezan, Kur'an, Peygamber, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli unutulduğunda milletten geriye hiçbir şeyin kalmayacağının altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kimse bize azınlık hakları dersi vermeye kalkmasın. Kimse bize inanç özgürlüğü dersi vermeye kalkmasın. Biz bu değerleri dışarıdan alıp öğrenecek bir millet değiliz. Biz bu değerleri dünyaya öğretmiş, dünyaya öğretecek bir milletiz. Bin yıldır bu topraklardayız. Bu topraklarda bin yıldır Türk de Kürt de Arap da var, Sünni, Alevi, Hristiyan, Musevi, daha nicesi var. Avrupa'da farklı mezhepler birbirlerini doğrarken, bu topraklarda ecdadımız bir arada yaşamanın eşsiz terazisini kurdular. İnanç özgürlüğü görmek isteyen Türkiye'ye baksın, ders alsın. Farklı inançlara karşı adalet içinde bir yaklaşım görmek isteyen Türkiye'ye baksın, ders alsın. Bizim dışarıdan yabancı kavram, yabancı değer ithal etmeye ihtiyacımız yok. Selçuklu'nun, Osmanlı'nın mirası, Türkiye'nin birikimi bize yeter. Bizim her inanca, her mezhebe, her manevi değere sonsuz saygımız var. Herkesin inanç ve ibadet hakkını koruruz ama bu vatanı, vatan yapan milli ve manevi değerleri de sonuna kadar savunuruz, sonuna kadar koruruz. İthal projeleriyle, ithal ideolojileriyle kirlenmiş zihinleri, çirkin ve çirkef bildirileri ile kimse bize parmak sallayamaz."

Başkan Erdoğan, daha önceki dönemlerde ezandan, Kur'an'dan, camiden, namazdan, oruçtan, ramazandan rahatsız olanların bulunduğunu, bunların ülkeyi işgal etmeye giriştiğini, Anadolu kadınının örtüsüne el uzatmaya kalktığını ifade ederek, İstiklal Savaşı'nda gereken dersin verildiğini aktardı.

Aynı kirli ellerin, aynı mukaddes ve muazzez değerlere bir daha uzandığında milletin yine aynısını yapacağına işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarihten ders almamakta ısrar eden varsa buyursun. Türkiye, Türkiye olarak büyüyecek, bunu hiç kimse aklında çıkarmasın. Kendi özümüzle, kendi ruhumuzla, kendi devlet, millet, medeniyet değerlerimizle büyüyeceğiz. Başkalarına benzeyerek değil, biz olarak, kendimiz olarak, Türkiye olarak düştüğümüz yerden kalkacak, doğrulacak ve 86 milyon el ele, gönül gönüle verip Türkiye Yüzyılı'nı kendi değerlerimizle inşa edeceğiz.

Bu vesileyle Milli Eğitim Bakanı'mızı, başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm milli eğitim camiamızı, elbette sevgili öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Okul bahçelerini ve camilerimizi bir çiçek tarlasına çeviren yavrularımızın her birini tek tek muhabbetle kucaklıyor, dillerinden Allah niyazı, kalplerinden Hazreti Muhammed Mustafa'nın aşkı hiç eksilmesin, diyorum. Türkiye, sanılandan çok çok büyüktür ve biz bu büyüklüğü her alanda olduğu gibi milli eğitim alanında da göstermeye, sağlıklı, bilgili, donanımlı, milli ve manevi değerlerini bilen, tanıyan, uygulayan ve yaşatan nesillerle asrın idrakine söyletmeye inşallah devam edeceğiz."

"BUNLARIN DERDİ LAİKLİK DEĞİL"

"28 ŞUBAT SÜRECİNE" İLİŞKİN VİDEO İZLETİLDİ

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın gerçekleştirildiği salonda, "28 Şubat sürecine" ilişkin video izletildi.

Videonun ardından konuşmasına devam eden Erdoğan, "İşte bütün mesele bu. Rahatsızlıklarının esas sebebi ayrıcalıklarını kaybetmeleri. Milletle eşitlenmek, milletle aynı hak ve ödevlere sahip olmak bunların işine gelmiyor. Türkiye'nin özgürleşmesi, tıpkı yatağını bulan bir nehir gibi kendi yatağında akması bunları rahatsız ediyor." dedi.

İTHAL METİNLERİYLE KİMSE BİZE PARMAK SALLAYAMAZ

İnanç ve özgürlük görmek isteyen Türkiye'ye baksın ders alsın. İthal metinleriyle kimse bize parmak sallayamaz. Namazdan rahatsız olanlar vardı ülkemize işgal etmeye kalktılar, istikla savaşında biz onlara gereken dersi verdik. Aynı eller yine uzanır bu millet yine aynısı yapacaktır. Tarihten ders almayan varsa buyursun. Türkiye, Türkiye olarak büyüyecek kimse bunu aklından çıkarmasın. Başkalarına benzeyerek değil biz olarak kendimiz olarak Türkiye olarak düştüğümüz yerden doğrulacak 86 milyon gönül gönüle verip Türkiye Yüzyılı'nı kendi değerlerimizle inşa edeceğiz.

SÜREÇ RAPORU TARİHİ BİR BELGEDİR

Değerli kardeşlerim, demokrasimize kurulan tuzaklara, milletimizin birliğine ve dirliğine yönelik saldırılara, bizi sığ ve sahte gündemlere sıkıştırmaya çalışan oyunlara rağmen hedeflerimize doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Cumhur İttifakı olarak geçen yıl başlattığımız ve bir devlet projesi olarak yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye sürecinde 16 aylık zaman diliminde kayda değer mesafeler alındı. Hamdolsun ümit verici gelişmeler yaşandı. İşte en son Milli Birlik, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 5 Ağustos'tan bu yana sürdürdüğü müzakere ve mütalaalarını geçen hafta tamamladı.

Tüm siyasi parti gruplarının mutabakatıyla kırk yedi kabul, bir çekimser ve iki ret oyuyla nihai rapor onaylandı. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak ilk günden itibaren sergilediğimiz yapıcı ve uzlaşmaya açık tutumu rapor aşamasında da aynen devam ettirdik. Komisyonun misyonunu layıkıyla yerine getirebilmesi için kritik kavşaklarda riske girmek dahil üzerimize ne düşüyorsa ziyadesiyle yaptık. Gerek Meclis Başkanımız gerekse partimizi komisyon bünyesinde temsil eden arkadaşlarımız fevkaladenin fevkinde bir gayret gösterdiler. Özellikle komisyonun odağının sapmasına, kuruluş gayesiyle ilgisi ve alakası olmayan gündemlerle sulandırılmasına izin vermedik. Hamdolsun sonuçta diğer siyasi parti gruplarının da katkısıyla sürecin bir aşamasını daha suhuletle aşmayı başardık. Yüz otuz yedi kurum ve kişinin dinlendiği, dört bin iki yüz sayfa tutanağın tutulduğu kapsamlı bir istişare sürecinin ardından hazırlanan rapor bundan sonra yapılması gerekenlere dair çok değerli bir yol haritası ortaya koydu.

Şunu açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki tam bir demokratik olgunluk, eksiksiz bir istişare ve siyasi tarihimizde örneği az görülen bir siyasi uzlaşma neticesinde kaleme alınan rapor bir tavsiye belgesi olduğu kadar tarihi bir belge özelliğindedir. Rapor, Türkiye'nin ortak geleceğine, 86 milyonun kardeşliğinin bir kat daha sağlamlaştırılmasına atılan çok değerli bir imzadır. Raporun içerisinden kelimeleri cımbızla çekerek spekülasyon yapma hevesinde olanların sürecin selametine hizmet etmediği aşikardır. Meselenin memnuniyet verici yanı, raporu ve süreci gölgelemek isteyenlerin azınlıkta olması, milletimizin ekseri çoğunluğuyla Terörsüz Türkiye hedefini tam manasıyla sahiplenmesidir. Rapora damga vuran uzlaşı ruhunu çok kıymetli buluyoruz.

"SÜRECİN YENİ AŞAMASI BAŞLIYOR"

Siyaset kurumu özellikle bundan sonra atılacak adımlar açısından hem çok ciddi bir enerji hem de büyük bir güven toplamıştır. Şimdi süren bu sürecin yeni aşaması başlayacak. Partimizin ve ittifakımızın sorumluluğu biraz daha artacak. Meclisimiz yeni aşamada da elbette lokomotif rol üstlenecek. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak aramızdaki dayanışmayı, eşgüdümü ve iş birliğini doruğa çıkarmamız gereken bir döneme giriyoruz. Sürecin yeni aşaması başlayacak. Sürecin yeni aşamasını da uhulet ve suhuletle yöneterek önce Terörsüz Türkiye, ardından terörsüz bölge hedefimize vasıl olacağız.

Şunu sizlere ve ekranları başında bizleri izleyen aziz vatandaşlarıma tekrar hatırlatıyorum. Bugüne kadar attığımız her adımda, verdiğimiz her kararda, uygulamaya koyduğumuz her politikada devletimizin ciddiyetine yakışır biçimde, şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi incitmeden hareket ettik. Aynı şekilde devam edeceğiz. Değerli arkadaşlarım, bunda kararlıyız. Hep söylüyorum, büyük devlet olmak büyük düşünmekle mümkündür. Biz tarihiyle olduğu kadar vicdanı ve aklıyla da büyük bir devletiz. İnsanlığa asırlar boyunca nizam vermiş büyük bir milletiz. Onun için büyük düşüneceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin gücüne güveneceğiz. Türk milletinin ezeli ve ebedi kardeşliğine sonuna kadar inanacağız.

Şurası bir gerçek ki Türkiye 23 yıllık çetin mücadeleler neticesinde bölgesel ve küresel bir güç olma yolunda tarihi bir fırsat yakalamıştır. Bunun önünü kimse kesemez. Buna biz izin vermeyeceğiz. İnanıyorum ki milletim de izin vermeyecek. Ortak geleceğimizi özellikle hafızamızda iz bırakan acılar üzerine inşa edemeyiz. Umutları büyütmek, müşterek zeminimizi genişletmek mecburiyetindeyiz. Diğer partilerden de beklentimiz komisyondaki demokratik, uzlaşmacı, müspet ve makul duruşlarını Meclis çalışmalarında da aynen devam ettirmeleridir. Bin yıllık kardeşliğin önünde bugüne kadar hiçbir fesat odağı duramadı. Bugün de sınırlarımızın ötesine taşan bu kucaklaşma ve muhabbet selinin önünde durmaya çalışanlar olursa o sel herkesi önüne katıp sürükleyecek ve bu topraklardan süpürecektir. Biz 23 yıldır yaptığımız gibi nefreti ve öfkeyi çoğaltan değil, adaleti, hakkı, hukuku ve demokrasiyi savunan tarafta yer alacak, herkesin bir olduğu, beraber olduğu, barış içinde kardeşçe yaşadığı bir Türkiye için mücadele edecek ve bu yolda gerektiğinde fedakârlıkta bulunmaktan asla çekinmeyeceğiz.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Erdoğan, hem kendisine iletilen doğum günü tebriklerini kabul etti hem de MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ve İmralı'nın statüsüne yönelik tartışmalara son noktayı koyarak sürecin hukuki işleyişine vurgu yaptı.



SAHA İÇİNDE SICAK DİYALOGLAR VE DOĞUM GÜNÜ TEBRİĞİ

Meclis koridorlarında gazetecilerin "Efendim doğum gününüz kutlu olsun, hayırlı seneler olsun" şeklindeki tebrikleriyle karşılanan Başkan Erdoğan, bu samimi dileklere aynı içtenlikle karşılık verdi. Basın mensuplarının nezaketine teşekkür eden Erdoğan, "Sizin de doğum gününüz kutlu olsun, teşekkür ederim. Nice yıllara inşallah" sözleriyle karşılık vererek gazetecilerle kısa bir süre sohbet etti. Siyasi gündemin yoğunluğu içinde gerçekleşen bu insani diyalog, çevredeki vatandaşlar ve partililer tarafından da ilgiyle takip edildi.



GÜNDEMDEKİ AÇIKLAMALAR VE İMRALI SÜRECİ

Gazetecilerin, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran açıklamalarını hatırlatması üzerine Başkan Erdoğan, daha önce yaptığı değerlendirmelere atıfta bulundu. Bahçeli'nin dünkü açıklamalarına dair sorular sorulması üzerine Erdoğan, "Her şeyi cevapladım" ifadelerini kullanarak konuya dair görüşlerinin net olduğunu belirtti.

Haberin devamında, özellikle İmralı'nın statüsü ve bu konuda bir değişiklik olup olmayacağına dair yöneltilen ısrarlı sorulara da açıklık getiren Başkan Erdoğan, konunun tamamen yasal bir çerçevede ilerlediğini kaydetti. İmralı ile ilgili sürecin nasıl yürütüldüğüne dair net bir mesaj veren Erdoğan, "İmralı şu anda gerektiği olduğu şekilde Adalet Bakanlığımız tarafından işletiliyor" ifadelerini kullandı. Bu açıklamasıyla Erdoğan, cezaevi ve infaz süreçlerinin tamamen bakanlık denetiminde ve hukuki prosedürlere uygun olarak devam ettiğini bir kez daha teyit etmiş oldu.