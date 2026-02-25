Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öncülüğünde Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarda düzenlenen "Maarif'in Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında öğrenciler, on bir ayın sultanının manevi iklimini okul ortamında yaşama fırsatı buldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi görürken, veliler ve eğitim camiasından da projeye destek mesajları geldi.

Teneffüslerde çalan ilahilerle koridorlar adeta birer Ramazan sokağına dönüşürken hat, ebru gibi geleneksel sanat atölyeleri, yardımlaşma kampanyaları ve kültürel etkinlikler öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye'de laikliğin gerilemediğini belirten Miş, "Kamusal alandaki tek tipçi uygulamaların son bulması, başörtüsüne yönelik kısıtlamaların kalkması ve dini eğitimin normalleşmesi laikliğin gerilemesi değildir. Bu gerçek laiklik anlayışının demokratikleşmesidir" sözleriyle değerlendirmesini aktardı.

Sabah Gazetesi yazarı Nebi Miş, 25 Şubat 2026 tarihli "Gerici laikçilik tartışması" başlıklı yazısında bildiriyi sert sözlerle eleştirdi. Miş, "Ramazan ayının hemen öncesinde bir 'laiklik bildirisi' yayınlandı. Yayınlanan metinde, gerici laikçilik anlayışının devamı olan ötekileştirme, düşmanlaştırma ve kutuplaştırmaya dönük her türlü ifade biçimi vardı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ramazan ayı öncesinde yayımlanan bir "laiklik bildirisi" kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"1990'LAR NOSTALJİSİ" VURGUSU

Miş yazısında bazı çevrelerin eski ayrıcalıklı düzenin sona ermesinden rahatsız olduğunu belirterek, "Bu çevreler laikliğin bir baskı aracı olarak kullanıldığı, kendilerinin imtiyazlı olduğu günlere özlem duymaktadır. Her anlamda 1990'lar nostaljisi sayıklamalarının altında yatan da budur" ifadelerini kullandı.

Başörtüsü yasağı dönemlerine atıfta bulunan Miş, "Bir taraftan yaşam tarzlarının tehdit altında olduğunu söylerlerken, başkasının özgürlüklerinin kısıtlanmasını kolayca savunurlar. Uygulamada yasakçı olursa bunlar için gerçek laiklik odur" ifadelerine yer verdi.