İran’da Trump alarmı: Washington’daki hareketlilik yakından izleniyor

ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmanırken, Washington'dan gelen sert mesajlar Tahran'da olası bir askeri operasyon ihtimalini gündeme taşıdı. İran güvenlik birimlerinin teyakkuzda olduğu değerlendirilirken, ABD basını Pentagon ve istihbarat kurumlarındaki olağan dışı hareketliliği yakından izliyor.

"ABD İRAN'A SALDIRIR MI?" SORUSU WASHİNGTON'DA MASADA

"ABD İran'a saldırır mı?" sorusu hem Washington kulislerinde hem de bölge başkentlerinde yakından takip ediliyor. A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, Trump'ın kamuoyuna verdiği sert mesajlara rağmen askeri bir müdahale ihtimalini zayıf gördüğünü belirterek, Başkan Trump'ın söylemleri ile perde arkasındaki diplomatik adımlar arasında fark olduğuna dikkat çekti.

"TRUMP KAPALI DİPLOMASİYİ KULLANIYOR"

Donald Trump'ın açıklamalarında yüksek tansiyonlu ve caydırıcı bir dil kullandığını ifade eden Sapmaz, bunun doğrudan askeri harekât anlamına gelmediğini vurguladı. Beyaz Saray muhabirleri olarak Trump'ın "back-channel" olarak adlandırılan kapalı diplomatik kanalları etkin biçimde kullandığını gözlemlediklerini belirten Sapmaz, Gazze süreci ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi krizlerde de benzer bir yöntem izlendiğini hatırlattı.

PENTAGON'DAKİ PİZZA SİPARİŞLERİ NEDEN TAKİP EDİLİYOR?

Washington'daki hareketliliğin bir diğer dikkat çeken göstergesi ise Pentagon ve istihbarat kurumlarına verilen pizza siparişleri oldu. Amerikan ana akım medyasının, 1990'lı yıllardan bu yana olası askeri operasyonlar öncesinde bu tür dolaylı göstergeleri yakından izlediğini belirten Sapmaz, Pentagon, CIA (Langley), NSA, DIA ve Kongre gibi kritik merkezlerde mesai saatleri dışında yaşanan yoğunluğun gazeteciler için önemli bir sinyal olarak değerlendirildiğini ifade etti.

"BU TEK BAŞINA SAVAŞ GÖSTERGESİ DEĞİL"

Pizza siparişlerindeki artışın tek başına kesin bir askeri müdahale anlamına gelmediğini vurgulayan Sapmaz, buna rağmen gazeteciler açısından "acaba bir operasyon mu geliyor?" sorusunu gündemde tuttuğunu söyledi. Mesai bitimine rağmen otoparkların dolu olması ve kurumlarda devam eden hareketliliğin, Washington'da olağan dışı bir sürece işaret ettiğini kaydetti.

YAPAY ZEKALI HAMANEY GÖRSELİ NE ANLATIYOR?

Sosyal medyada dolaşıma giren, yapay zekâ ile oluşturulmuş Hamaney'in "pizza borsasını takip ettiği" görselin de bu algıya gönderme yaptığını belirten Sapmaz, Trump'ın sert ve caydırıcı mesajlarının ardından Tahran yönetiminin Washington'daki işaretleri dikkatle izlediği yönünde sembolik bir anlatım sunulduğunu söyledi.

Sapmaz, "Bu göstergeler savaş olacak anlamına gelmez ancak gazeteciler için belirsizliği ve ihtimalleri takip etmemizi gerektiren işaretlerdir" değerlendirmesinde bulundu.