Baba vahşeti bir aileyi yok etti! Terk edildi diye 2 çocuğunu öldürüp intihar etti
Adana'da yaşanan olay kan dondurdu. Tartıştığı karısının eve gelmemesine sinirlenen Sergen Altunbaş cinnet geçirdi. 8 ve 6 yaşındaki çocuklarını öldüren cani Sergen Altunbaş aynı tabanca ile intihar etti. Ayrıca Sergen Altunbaş'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.
Adana'da tartıştığı eşinin evi terk etmesinin ardından cinnet geçiren Sergen Altunbaş 2 çocuğunu acımazsızca öldürdü.
Dehşete düşüren olay, akşam saatlerinde merkez Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi'ndeki bir villada meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce karısı G.A. ile Sergen Altunbaş (34) arasında henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.
KARISI EVİ TERK ETTİ DİYE ÇOCUKLARINI ÖLDÜRDÜ
Tartışması sonra kadın evi terk etti. Karısı eve gelmeyince cinnet getiren koca, tabanca ile çocukları Ada (8) ve Mert'i (6) tabanca ile vurdu. Ardından Sergen Altunbaş aynı tabanca ile kendini vurdu.