Adana'da yaşanan olay kan dondurdu. Tartıştığı karısının eve gelmemesine sinirlenen Sergen Altunbaş cinnet geçirdi. 8 ve 6 yaşındaki çocuklarını öldüren cani Sergen Altunbaş aynı tabanca ile intihar etti. Ayrıca Sergen Altunbaş'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

Baba vahşeti bir aileyi yok etti! Terk edildi diye 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

Adana'da tartıştığı eşinin evi terk etmesinin ardından cinnet geçiren Sergen Altunbaş 2 çocuğunu acımazsızca öldürdü.

Dehşete düşüren olay, akşam saatlerinde merkez Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi'ndeki bir villada meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce karısı G.A. ile Sergen Altunbaş (34) arasında henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.

KARISI EVİ TERK ETTİ DİYE ÇOCUKLARINI ÖLDÜRDÜ

Tartışması sonra kadın evi terk etti. Karısı eve gelmeyince cinnet getiren koca, tabanca ile çocukları Ada (8) ve Mert'i (6) tabanca ile vurdu. Ardından Sergen Altunbaş aynı tabanca ile kendini vurdu.

OTOMOBİLİ KUNDAKLANDI

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri baba ve çocukların hayatını kaybettiğini tespit etti. G.A. ile aile yakınları da acı haberi alınca olay yerine geldi. Olay yerine gelen yakınları, Sergen Altunbaş'ın ait otomobilini kundakladı. Bölgede yapılan incelemelerin ardından baba ve çocukların cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Sergen Altunbaş'ın aylar önce sosyal medya hesabından, "Bir kadın seni vezirde eder rezilde" paylaşımı dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

