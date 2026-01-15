Kriz senaryolarına karşı Türkiye’nin enerji sigortası devrede: "Berat Albayrak’ın adımları Türkiye’yi koruyor"

A Haber’e konuk olan Enerji Uzmanı Altuğ Karataş, Gabar’dan Sakarya Gaz Sahası’na uzanan yerli üretim hamlesinin Türkiye’yi bölgesel gerilimlere karşı stratejik olarak güçlendirdiğini söyledi (Ahaber.com.tr)

GABAR'DAN SAKARYA'YA ENERJİ KALKANI

Bu kritik süreçte A Haber ekranlarına konuk olan Enerji Uzmanı Altuğ Karataş, Türkiye'nin olası enerji krizlerine karşı neden hazırlıklı olduğunu çarpıcı örneklerle anlattı. Karataş, 2016 sonrası hayata geçirilen ve Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde temelleri atılan Milli Enerji ve Maden Politikası'nın, Gabar'dan Sakarya Gaz Sahası'na uzanan yerli üretim hamlesiyle Türkiye'yi bölgesel gerilimlere karşı stratejik olarak güçlendirdiğini ifade etti.

A Haber'e konuk olan Enerji Uzmanı Altuğ Karataş, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolculuğunda Milli Enerji ve Maden Politikası'nın kritik bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Karataş, bu politikanın 2016 yılında hayata geçirilmesiyle birlikte Türkiye'nin yer altı kaynaklarına ilişkin stratejik bir vizyon geliştirdiğini söyledi.

"BERAT ALBAYRAK'IN ADIMLARI TÜRKİYE'Yİ KORUYOR"

Karataş, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak döneminde başlatılan çalışmaların, 15 Temmuz darbe girişimine rağmen kararlılıkla sürdürüldüğüne dikkat çekerek, "Bu süreç kesintiye uğrasaydı bugün ne Gabar'daki petrolü ne de Sakarya Gaz Sahası'nı konuşuyor olabilirdik. Türkiye'nin bu rezervlerden haberdar bile olmaması mümkündü," ifadelerini kullandı.

Gabar bölgesinin yalnızca bir petrol sahası olmadığını belirten Karataş, buranın aynı zamanda terörden arındırılmış bir kalkınma alanı haline geldiğini söyledi. Geçmişte bölgede çalışan kamyon şoförleri ve vinç operatörlerinin dahi hedef alındığını hatırlatan Karataş, bugün ise aynı bölgede petrol üretiminin kesintisiz devam ettiğini kaydetti. Gabar'daki kuyulara Şehit Aybüke Yalçın ve Şehit Esma Çevik isimlerinin verilmesinin, devletin verdiği güçlü bir mesaj olduğunu vurguladı.