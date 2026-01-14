14 Ocak 2026, Çarşamba
İranlı gazeteci son gelişmeleri A Haber'e anlattı! "İran bu kez hazırlıklı"

14.01.2026
A Haber muhabiri Ekber Karabağ, İran'daki ekonomik kriz ve sokak olaylarının perde arkasını İranlı bir gazeteciden dinledi. Ekonomik sorunların tetiklediği protestolar, marjinal grupların müdahalesiyle kargaşaya dönüşmüştü. İranlı gazeteci Fuat İzedi, olayların nasıl başladığını ve kimler tarafından yönlendirildiğini A Haber'e anlattı. ABD'nin önceki saldırısında İran'ın gafil avlandığını belirten İzedi, "Tahran bu kez hazırlıklı" dedi.

A Haber muhabiri Ekber Karabağ, İran'daki ekonomik kriz ve sokak olaylarının perde arkasını İranlı bir gazeteciden dinledi. Ekonomik sorunların tetiklediği protestolar, marjinal grupların müdahalesiyle kargaşaya dönüşmüştü. İranlı gazeteci Fuat İzedi, olayların nasıl başladığını ve kimler tarafından yönlendirildiğini A Haber'e anlattı. ABD Başkanı'ın savaş açıklamalarına ilişkin konuşan İzedi, Tahran'ın Trump'ı ciddiye aldığını söyledi.

İran'daki sokak olayları ve Trump'ın yaptığı açıklamalara değinen İzedi, önemli açıklamalarda bulundu.

"TRUMP ÖNGÖRÜLEMEZ BİR İNSAN"

Ekber'in Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırabilir mi? sorusuna yanıt veren İzedi, "Trump öngörülemez bir insan. Zaten İran'a bir kez, birkaç ay önce saldırdı, 1200 vatandaşımızı öldürdü. Ancak İran'da yaptıkları, Gazze'de o 70 bin insanı öldürmesiyle kıyaslandığında azdı ancak öngörülebilir bir insan değil ve böyle bir şey de mümkün olabilir. Trump gibi bir insan tehdit ediyorsa İran'ı, hem İranlı yetkililer hem de İran halkı bu konuyu ciddiye alıyor" ifadelerini kullandı.

İran'a haziran ayında yapılan saldırıya ilişkin konuşan İzedi, İran'ın geçen dönemde yapılan saldırıda gafil avlandığını ancak bu sefer daha uyanık ve hazırlıklı olacağını söyledi.

"PROTESTOLAR HAKLI SEBEPLE BAŞLADI"

İran'da başlayan sokak gösterilerine ilişkin konuşan İzedi, olayların ilk etapta haklı nedenlerden dolayı başladığını belirterek şöyle konuştu:

"Yok, bunu bu şekilde değerlendirmeyiz. Zaten ilk başta bu İran'daki bu olaylar başladığında tamamıyla haklı, esnafın haklı talebiydi, haklı taleplerini dile getirdiler. Tamamıyla sınıfsal bir meseleydi; İran'daki o döviz fiyatlarından, ekonomik koşullarından dolayı ortaya çıkan bir meseleydi. Ancak daha sonra bu meseleler farklı yönlere evrildi ve İsrail de zaten fırsat bekliyordu. Bunu kullanarak böyle şiddet olaylarına İran sokaklarında neden oldu."

"İRAN BU SEFER HAZIRLIKLI" İRANLI GAZETECİDEN KRİTİK AÇIKLAMA

Bundan sonra İran'da, bu olaylar yatıştıktan sonra devlet neler yapacak, yönetim neler yapacak? sorusuna yanıt veren İzedi, ülke ekonomisine değinerek "Devletin bazı çalışmaları var, bu yönde bazı eylemler yapacaktır. Devletin ve vatandaşın, bu hayat pahalılığından kurtarılması için bazı eylemleri ve planları var" dedi.

İRAN'DA BİR REFORM YAŞANIR MI?

Acaba bu reformlar sadece ekonomiyle mi sınırlı kalacak, siyasal anlamda bir değişim, bir reform olacak mı? sorusu ile şu anda Hasan Ruhani'nin İran'da siyaset yapıp yapamadığını soran Karabağ'a İzedi şu yanıtı verdi:

"Yok, Hasan Ruhani siyaset yapabiliyor. Hatta Mesut Pezeşkiyan'ın bakanlarının çoğu zaten Hasan Ruhani'nin bakanlarıydı. Hasan Ruhani'den dinledikleri kadar, yani onu dinledikleri kadar Pezeşkiyan'ı dinlemiyor. İran'da siyasal olarak yani kendi görüşü, o kadar da kapalılık yok. Ancak yönetim, Pezeşkiyan hükümetinin bazı reformlara gitmesi lazım. Mesela Batı devletleriyle müzakere konusunda, diğer meseleler konusunda artık bunların işe yaramayacağını bilmesi lazım."

