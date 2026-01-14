İranlı gazeteci son gelişmeleri A Haber'e anlattı! "İran bu kez hazırlıklı"

A Haber muhabiri Ekber Karabağ, İran'daki ekonomik kriz ve sokak olaylarının perde arkasını İranlı bir gazeteciden dinledi. Ekonomik sorunların tetiklediği protestolar, marjinal grupların müdahalesiyle kargaşaya dönüşmüştü. İranlı gazeteci Fuat İzedi, olayların nasıl başladığını ve kimler tarafından yönlendirildiğini A Haber'e anlattı. ABD Başkanı'ın savaş açıklamalarına ilişkin konuşan İzedi, Tahran'ın Trump'ı ciddiye aldığını söyledi.

İran'daki sokak olayları ve Trump'ın yaptığı açıklamalara değinen İzedi, önemli açıklamalarda bulundu.

"TRUMP ÖNGÖRÜLEMEZ BİR İNSAN"

Ekber'in Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırabilir mi? sorusuna yanıt veren İzedi, "Trump öngörülemez bir insan. Zaten İran'a bir kez, birkaç ay önce saldırdı, 1200 vatandaşımızı öldürdü. Ancak İran'da yaptıkları, Gazze'de o 70 bin insanı öldürmesiyle kıyaslandığında azdı ancak öngörülebilir bir insan değil ve böyle bir şey de mümkün olabilir. Trump gibi bir insan tehdit ediyorsa İran'ı, hem İranlı yetkililer hem de İran halkı bu konuyu ciddiye alıyor" ifadelerini kullandı.

İran'a haziran ayında yapılan saldırıya ilişkin konuşan İzedi, İran'ın geçen dönemde yapılan saldırıda gafil avlandığını ancak bu sefer daha uyanık ve hazırlıklı olacağını söyledi.