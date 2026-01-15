İran Trump’a suikast mı yapacak? A Haber’de çarpıcı analiz: Bu olasılık harekatı hızlandırır!
Amerikan medyasında yer alan ve ABD’nin İran’a yönelik olası bir saldırıyı 24 saat içinde başlatabileceği iddiaları gündemin ilk sırasına yerleşti. Tahran’dan peş peşe “bu kez hazırlıklıyız” mesajları gelirken, İran Devlet Televizyonu’nda kullanılan “Bir daha kurşun hedefi ıskalamayacak” ifadeleri dikkat çekti. Bu söylemler, “İran Trump’a suikast mı planlıyor?” sorularını da beraberinde getirdi. Konuyu A Haber’de değerlendiren Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, İran’ın Amerika ve Avrupa’da çeşitli lobilerinin bulunduğunu ancak böyle bir suikast girişiminin, İran’a yönelik askeri harekatı hızlandıracak son derece riskli bir adım olacağını vurguladı.
ABD'deki seçim sürecinde Donald Trump'a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimi, uluslararası arenada büyük yankı uyandırmıştı. Saldırının arkasında İran'ın olduğu iddiaları tartışılırken, İran devlet televizyonunda dile getirilen "Bir daha kurşun hedefi ıskalamayacak" ifadeleri gerilimi daha da tırmandırdı. Peki İran gerçekten böyle bir girişimde bulunabilir mi? Bu kritik sorunun yanıtını uzman isim A Haber ekranlarında değerlendirdi.
SOKAK GÖSTERİLERİ GERÇEKTEN DURULDU MU?
İran'da yapılan sokak gösterilerine ilişkin konuşan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, 1978'deki gösterilere ilişkin konuşarak "1978'e gidelim. O tarihlerde 40 günde bir gösteriler yapıldı. O şeyden dolayı, Şii'liğin yas günleri 40 günde bir. Her seferinde iki üç kat arttı protestolar. Yani durağanlaşmayı farklı okumak lazım. Bazen duruyor ya gösteriler falan. İki; siyasal liderliğini kim yapıyor bu sokağın? Öyle bir lider var mı? Sokağın lideri yoksa çok organize olmak mümkün değil. 31 ostanada da eyalette de aynı anda şey var" ifadelerini kullandı.
İRAN TRUMP'A SUİKAST MI YAPACAK?
İran'ın Trump'a suikast planı iddiasını değerlendiren Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, İran'ın Avrupa ve Amerika'da lobilerinin bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:
"İran'ın Trump'a suikast planlaması kulağa hoş gelmiyor aslında. Şu açıdan hoş gelmiyor çünkü İran'ın hakikaten İspanya'da falan çok şeyleri var, yani uzantıları falan da var. Avrupa'da da var, Amerika'da da bazı lobileri var ama muhalefet de var. Dolayısıyla Trump'a karşı yapılma ihtimali olan bir suikast hazırlığı bile İran harekatını hızlandırır.
Tabii İran'ın böyle doğrudan, İran kimliğiyle bir karşı ülkede herhangi bir şey yaptığını pek görmedik. Hatırlıyor musunuz, Hizbullah'ın harekatlarını bile "Bizimle alakası yok, onlar özerk bir yapı, kendi ülkelerini koruyor" demişti değil mi?
Husiler, "Hiç bizimle ilgisi yok" demişlerdi. Yani biz Husiler'le bizim ne bağlantımız var falan. Dolayısıyla yapılanların tamamını İran yapmış olsa bile "yaptım" demez, diyemez. Yapamaz da zaten, öyle bir kapasitesi de yok yani Amerika içinde. İçeride Amerikalıları satın alması lazım.
HİBRİT SAVAŞ DOKTRİNİ: GERASİMOV YAKLAŞIMI
Hibrit Savaş doktrini Gerasimov Doktrini. Yani ne olursa koy içine demek Hibrit. Nükleer hariç, onu da koyduğunuzda başka bir kapsam çıkıyor ortaya. Hibrit'te her şey var. Kirli harekat, suikastlar... İsrail'in suikastlar planı var. O nereden yönetildi? Güney Kıbrıs'tan yönetildi. Suikastlar planı neyin ekiydi? İşte oradaki Akdeniz'de konuşlanmış büyük bir gücün... Dikelya'daki üs bölgelerinden yönetildi bu suikastlar harekatı. Tek tek adamları liste yapmışlar; işte Şehit Haniye'nin öldürülmesinden tutun da bütün o İranlı liderlere karşı yapılan suikastlar planlanmıştı."
