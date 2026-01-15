İran Trump’a suikast mı yapacak? A Haber’de çarpıcı analiz: Bu olasılık harekatı hızlandırır!

(fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

İRAN TRUMP'A SUİKAST MI YAPACAK?

İran'ın Trump'a suikast planı iddiasını değerlendiren Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, İran'ın Avrupa ve Amerika'da lobilerinin bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:

"İran'ın Trump'a suikast planlaması kulağa hoş gelmiyor aslında. Şu açıdan hoş gelmiyor çünkü İran'ın hakikaten İspanya'da falan çok şeyleri var, yani uzantıları falan da var. Avrupa'da da var, Amerika'da da bazı lobileri var ama muhalefet de var. Dolayısıyla Trump'a karşı yapılma ihtimali olan bir suikast hazırlığı bile İran harekatını hızlandırır.

Tabii İran'ın böyle doğrudan, İran kimliğiyle bir karşı ülkede herhangi bir şey yaptığını pek görmedik. Hatırlıyor musunuz, Hizbullah'ın harekatlarını bile "Bizimle alakası yok, onlar özerk bir yapı, kendi ülkelerini koruyor" demişti değil mi?

Husiler, "Hiç bizimle ilgisi yok" demişlerdi. Yani biz Husiler'le bizim ne bağlantımız var falan. Dolayısıyla yapılanların tamamını İran yapmış olsa bile "yaptım" demez, diyemez. Yapamaz da zaten, öyle bir kapasitesi de yok yani Amerika içinde. İçeride Amerikalıları satın alması lazım.