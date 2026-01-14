24 saatte ikinci temas! Bakan Fidan ile İran Dışişleri Bakan Arakçi ikinci kez görüştü

14 Ocak 2026, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.01.2026 11:49 Güncelleme: 14.01.2026 11:57
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirdi. Bakan Fidan görüşmede, mevcut bölgesel gerilimlerin giderilmesi amacıyla müzakerelere duyulan ihtiyacı vurguladı.

Bakan Fidan görüşmede, mevcut bölgesel gerilimlerin giderilmesi amacıyla müzakerelere duyulan ihtiyacı vurguladı.

