24 saatte ikinci temas! Bakan Fidan ile İran Dışişleri Bakan Arakçi ikinci kez görüştü
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.01.2026 11:49 Güncelleme: 14.01.2026 11:57
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirdi. Bakan Fidan görüşmede, mevcut bölgesel gerilimlerin giderilmesi amacıyla müzakerelere duyulan ihtiyacı vurguladı.
