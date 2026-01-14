İran’da Türk mirasını silme planı! Batı’nın Türk karşıtı projesi: Pehleviler

Tam o yıllarda Türkiye yeni kuruluyordu; dil devrimi, tarih tezi, milli bilinç... İran'daki Türkler Ankara'ya baktı, "Biz de Türküz" demeye başladı. Pehlevi rejimi için bu bir kabustu. Türkiye artık sadece bir komşu değil, bir uyanıştı.