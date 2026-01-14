14 Ocak 2026, Çarşamba
İran’da Türk mirasını silme planı! Batı’nın Türk karşıtı projesi: Pehleviler
İran'da dış destekli gösteriler arttı. Pehlevi ailesi bugünlerde yeniden gündeme geldi. Peki İran'da 1925'te Türk Kaçarlar Hanedanı'nı İngilizlerin desteğiyle yıkan Pehlevi ailesi aslında kim? Bağları nereye uzanıyor? Bin yıllık Türk mirasını nasıl ülkeden silmeye çalıştılar? A Haber, hazırladığı analiz haberiyle Pehlevi ailesini mercek altına aldı.
Giriş Tarihi: 14.01.2026 18:30 Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 18:50