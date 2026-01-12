12 Ocak 2026, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.01.2026 14:32 Güncelleme: 12.01.2026 14:39
Firari Kasım Garipoğlu’nun şoförü etkin pişmanlık istedi: Elimde ünlü isimlerin bulunduğu liste var

Ünlülere yönelik yürütülen “uyuşturucu ve fuhuş” soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve mal varlığına el konulan Kasım Garipoğlu’nun tutuklanan şoförü İsmail Ahmet Akçay etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaatta bulundu. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, Akçay'ın avukatı ile görüştüğünü belirterek detayları aktardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında firari konumda bulunan ve hakkında yakalama kararı olan Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaatta bulundu.

FİRARİ KASIM GARİPOĞLU'NUN ŞOFÖRÜ ETKİN PİŞMANLIK İSTEDİ

Ahmet Akçay'ın avukatı ile görüşen A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan canlı yayında detayları aktardı. Mercan'ın aktardıkları şu şekilde:

Uyuşturucu soruşturması kapsamında bugün itibarıyla yeni bir gelişme daha yaşandı. Kasım Garipoğlu bu soruşturma dosyasında firari konumda, İsmail Ahmet Akçay tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Peki İsmail Ahmet Akçay kimdi? Kasım Garipoğlu'nun şoförüydü aslında. Yine A Haber ekranlarında özel haber olarak ekranlara getirdiğimiz o yalı partilerini düzenleyen, o isim listelerini hazırlayan kişi olarak biliniyordu kendisi.

Dün akşam saatlerinde Ahmet Akçay'ın avukatıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Avukatı şu beyanlarda bulundu: "Biz yarın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlıktan faydalanmak için bir dilekçe sunacağız." dedi.

"ELİMDE YAKINDAN TANINLARI LİSTE VAR Y

Dilekçe kapsamında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık için bir ifade vereceğiz. Aynı zamanda İsmail Ahmet Akçay'ın da söylemek istediği çok fazla kişi isim listesinin olduğunun da altını çizdi. Özellikle kamuoyunun yakından tanıdığı dizi oyuncuları, yine sanatçıların olduğu o uyuşturucu partilerine katıldığı iddia edilen birçok ismin olduğunu söyledi. O isimleri de telaffuz etti fakat bu soruşturma dosyasına girmediğinden dolayı bunları paylaşmamız şu an için mümkün değil. Fakat vermiş olduğu isimler kamuoyunun çok yakından tanıdığı isimler ve yine altını çizmekte fayda var; hem dizilerde görmeye alışkın olduğumuz hem de yine kamuoyundan yakinen tanıdığımız isimler olduğunu söyleyelim.

İLK İFADESİ DE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Bilindiği üzere Kasım Garipoğlu'nun şoförü ilk ifadesinde gizli saklı düzenlenen uyuşturucu partilerine Fatih Garipoğlu, Derin Talu, Defne Samyeli, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Burak Ateş'in katıldığını söylemişti.

"15 GÜNDE BİR YALIDA UYUŞTURUCU PARTİSİ VERİYORDU"

Partilere eskortların çağrıldığını ve parti devam ederken üst kata çıkmanın yasak olduğunu beyan etmişti.

Bahse konu organizasyonlara ilişkin "Kasım Garipoğlu 15 günde bir yalıda uyuşturucu partisi veriyordu. Kokain içildiğini düşündüğüm rulo halinde kağıt banknotların olduğunu gördüm" demişti.

YALISININ HAVUZUNDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Öte yandan Kasım Garipoğlu'nun 15 günde bir uyuşturucu partisi verdiği Yeniköy'deki yalısını havadan görüntülendi.

Yalının havuzunda yazan "Divine Circus" yazısının bulunması dikkat çekti. "Kutsal sirk" anlamına gelen bu sözün, Garipoğlu'nun ortakları arasında bulunduğu şirketin adı olmasının yanı sıra, sınırların zorlandığı uçuk kaçık partileri de sembolize ettiği belirtildi.

Şoför Ahmet Akçay'ın etkin pişmanlık itirafları Kasım Garipoğlu'nun kurduğu "Divine Circus" uyuşturucu ağını deşifre etmesi beklenirken soruşturmanın da seyrini değiştirecek.

"ULUSLARARASI KATILIMCILARIN OLDUĞU PARTİLER DÜZENLENİRDİ"

Geçtiğimiz günlerde itirafçı olan Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhidi de Kasım Garipoğlu, Burak Ateş ile Şeyma Subaşı'nın adını vermişti.

Majhidi şöyle konuşmuştu:

Kasım Garipoğlu, Burak Ateş, Şeyma Subaşı isimli şahısları tanırım. Bu şahıslar uyuşturucu madde kullanırlar. Dünyanın birçok farklı ülkesinden katılımcıların olduğu partiler düzenlerler. Ancak bu şahıslar beni sıkıcı bulurlar. Ben uyuşturucu madde kullanmadığım için aralarına almazlar. Bildiğim kadarıyla bu partiler öncesinde davetli listesi düzenlenir. Ben bu listelerde hiç olmadım.

HEPSİ GARİPOĞLU'NUN EVİNDEN ÇIKMIŞTI

Soruşturma çerçevesinde, Garipoğlu'nun Sarıyer'de bulunan ikametinde yapılan aramalarda ise bir adet ruhsatlı tabanca, bir adet kuru sıkı tabanca, 8 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, 51 adet üzerinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kartuş kutu, 5 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen likit, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ile uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında yüzer dolar bulunan boş kağıtların bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirildi.

