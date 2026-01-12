Firari Kasım Garipoğlu’nun şoförü etkin pişmanlık istedi: Elimde ünlü isimlerin bulunduğu liste var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında firari konumda bulunan ve hakkında yakalama kararı olan Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaatta bulundu.

Ahmet Akçay'ın avukatı ile görüşen A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan canlı yayında detayları aktardı. Mercan'ın aktardıkları şu şekilde:

Uyuşturucu soruşturması kapsamında bugün itibarıyla yeni bir gelişme daha yaşandı. Kasım Garipoğlu bu soruşturma dosyasında firari konumda, İsmail Ahmet Akçay tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Peki İsmail Ahmet Akçay kimdi? Kasım Garipoğlu'nun şoförüydü aslında. Yine A Haber ekranlarında özel haber olarak ekranlara getirdiğimiz o yalı partilerini düzenleyen, o isim listelerini hazırlayan kişi olarak biliniyordu kendisi.

Dün akşam saatlerinde Ahmet Akçay'ın avukatıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Avukatı şu beyanlarda bulundu: "Biz yarın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlıktan faydalanmak için bir dilekçe sunacağız." dedi.