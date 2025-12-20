Kasım Garipoğlu’nun şoförünün telefonu deşifre oldu! Uyuşturucu partisine katılanlar listesi savcılıkta

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan incelemede, Akçay'ın telefonunda uyuşturucu partilerine katılan bazı ünlü isimlerin yer aldığı tespit edildi.

Kasım Garipoğlu tarafından gönderilen mesajlarda, listedeki bazı ünlülerin "özel şekilde ağırlanması" talimatı dikkat çekti.

Bu partilere katılan isimler arasında, uyuşturucu testi pozitif çıkan Derin Talu da yer alıyor.

Detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve kolluk kuvvetleri koordinesinde artık Ahmet Akçay'ın o telefonu deşifre edilmiş durumda ve bu deşifre esnasında da bazı mesajlaşmalar, özellikle Kasım Garipoğlu ile arasında olan o mesajlaşmalar, o özel partilerin davet edildiği yerler, mekanlar ve davetli listesine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı erişmiş durumda.

Ve şunun da altını çizelim: Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz yine mevcutlu şekilde bazı ünlüler İl Jandarma Komutanlığı'na getirilmiş, sonrasındaysa Adli Tıp Kurumu'na götürülerek bir test işlemi uygulanmıştı. Bu test sonucunda pozitif çıkan Derin Talu'nun da bu partilere katıldığı yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tespit edilmiş durumda.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve "ünlülerin uyuşturucu ağı" olarak nitelendirilen soruşturmasından Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kuzeni ve iş insanı Kasım Garipoğlu'nun, suçtan elde edilen gelirler ve uyuşturucu ticaretinin finansmanı şüphesiyle tüm mal varlığına el konuldu.