Özgür Özel’den canlı yayında İmamoğlu’nun adaylığı itirafı!

Özgür Özel Sözcü Tv yayınında (Foto: Sözcü Tv)

OPERASYON İÇİN ADAYLIĞI ERKENE ÇEKMİŞLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart 2025'te yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla gözaltına alınarak 23 Mart'ta tutuklanmasının ardından yaptığı hemen hemen tüm açıklamalarda İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olduğu için 'siyasi sebeplerle' cezaevine gönderildiğini iddia eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tam tersi bir itirafta bulundu.

Özgür Özel'den canlı yayında gündem olan İmamoğlu itirafı (Foto: ahaber)

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu yolsuzluk operasyonlarının başlamasının ardından erken aday yaptıklarını canlı yayında itiraf etti. Programda 2025 yılında CHP'li belediyelere yönelik operasyonların başlamasının Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanması ve Beşiktaş Belediyesi'ndeki gözaltılar sonrası parti olarak harekete geçtiklerini söyleyen Özel, operasyonların hemen ardından bütün parti kurullarını toplayarak cumhurbaşkanı adayını erken belirleme kararı aldıklarını ve akabinde Ekrem İmamoğlu'nun aday yapıldığını söyledi.