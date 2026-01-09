Özgür Özel'den canlı yayında İmamoğlu'nun adaylığı itirafı!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü Tv’de katıldığı canlı yayında yolsuzluk tutuklusu İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Bugüne kadar İmamoğlu’na ‘aday olduğu’ için siyasi operasyon yapıldığını savunan Özel, belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonların başlamasının ardından İmamoğlu’nun adaylığını erkene çektiklerini itiraf etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam Sözcü Tv'de yayınlanan 'Liderler Özel' programına konuk oldu. Programda Sözcü Tv Genel Müdürü Güney Öztürk, SÖZCÜ TV Genel Yayın Yönetmeni İpek Özbey ve SÖZCÜ TV Ankara Temsilcisi Aslı Kurtuluş Mutlu'nun soruları cevaplayan Özel, yolsuzluk gerekçesiyle Silivri Cezaevi'nde bulunan İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili çok konuşulacak bir itirafa imza attı.
OPERASYON İÇİN ADAYLIĞI ERKENE ÇEKMİŞLER
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart 2025'te yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla gözaltına alınarak 23 Mart'ta tutuklanmasının ardından yaptığı hemen hemen tüm açıklamalarda İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olduğu için 'siyasi sebeplerle' cezaevine gönderildiğini iddia eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tam tersi bir itirafta bulundu.
Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu yolsuzluk operasyonlarının başlamasının ardından erken aday yaptıklarını canlı yayında itiraf etti. Programda 2025 yılında CHP'li belediyelere yönelik operasyonların başlamasının Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanması ve Beşiktaş Belediyesi'ndeki gözaltılar sonrası parti olarak harekete geçtiklerini söyleyen Özel, operasyonların hemen ardından bütün parti kurullarını toplayarak cumhurbaşkanı adayını erken belirleme kararı aldıklarını ve akabinde Ekrem İmamoğlu'nun aday yapıldığını söyledi.
Özel Sözcü Tv'deki programda şu ifadeleri kullandı;
2025 yılı bir saldırıyla başladı. Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na atanması, Esenyurt'a kayyum atanması, Beşiktaş operasyonu… Böyle başladı ve bir mücadelenin içine girdik. Ocak ayında, bizi de rahatsız eden bir dizi saldırı oldu. Yirmi yıl öncesinden Ekrem Başkan'ın daire sattığı insanlara "Açıktan para verdin mi?" diye sorarak başladılar.
Biz de bütün kurullarımızı peşi sıra topladık ve Ocak ayının sonlarında dedik ki: "Madem öyle, biz de Cumhurbaşkanı adayımızı erken belirleyelim. Hem Türkiye erken seçim gündemine girsin hem de biz adayımızı belirleyelim ve yürüyelim.
