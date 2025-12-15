Enver Aysever İmamoğlu’nun elini sıkmadı: Çek kirli elini hırsızın elini sıkmam

Tutuklu Gazeteci Enver Aysever (ahaber.com.tr)

"BEN HIRSIZLARIN ELİNİ SIKMAM"

Sadece sokakta ya da CHP içinde değil Silivri Cezaevi'nde bile "İmamoğlu suç örgütü"ne karşı ciddi bir tepki giderek büyüyor. Bir anlamda öncülüğünü Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı "arınma" çağrısı katlanarak büyüyor ve CHP'nin bir önceki siyasi kadrolarına, tabanına oradan da toplumsal geniş kesimlere yayılıyor. Anlaşılan CHP yönetiminin ihraç tehdidi işe yaramamış.

Tabandan gelen tepki büyüdükçe CHP Genel Başkanı Özgür Özel de ne yapacağını şaşırıyor. Çaresizce 3 bin 900 sayfalık iddianamede somut belge ve bilgiler dururken, insanı dehşete düşüren akıl almaz rüşvet itirafları ortadayken, sayısı birkaçı geçmeyen gizli tanıklardan birinin geri adım atmasına dört elle sarılıyor.

Sanki devasa iddianame 4-5 gizli tanığın söyleminden ibaret. Oysa iddianamenin ortaya koyduğu tablo çok sarsıcı ve bundan kaçış da mümkün değil. Bu gerçeği CHP yönetimi bugün görmek istemese de iddianamede "suç örgütü lideri" olarak yargılanacağı günü bekleyen Ekrem İmamoğlu o cezaevi koridorlarında her gün acı biçimde görüyor, yaşıyor. Bazen yüzüne tokat gibi çarptığı da oluyor.