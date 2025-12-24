Villa ruhsattan eşyalar rüşvetten! İmamoğlu ailesinde büyük skandal

FATURALARI SAVCILIĞA SUNDU

Kameroğlu, villanın devrine ilişkin yaptığı elden geri ödemeleri ve kendisi tarafından yapılan iç dizayn masraflarını delillendirmek üzere ödeme dekont ve faturaları savcılığa sundu.

İddianamede, villa devri için SSB İnşaat tarafından Kameroğlu'na yapılan 1 milyon 200 bin TL'lik göstermelik ödemeler yapıldığı, paraların eş zamanlı tarihlerde bankadan elden çekildiğini gösteren dekontlar ve iç dizayna ilişkin yapılan harcamaların kalem kalem yer aldığı bir fatura yer aldı.

İddianamede yer verilen o faturada, tek tek sıralanan harcamaların toplam tutarının 2017'de 433 bin 988 TL olduğu belirtildi.