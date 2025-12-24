Villa ruhsattan eşyalar rüşvetten! İmamoğlu ailesinde büyük skandal

24 Aralık 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.12.2025 09:45 Güncelleme: 24.12.2025 09:57
Tutuklu Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde inşaat ruhsatı onayı karşılığında iş insanı Adem Kameroğlu’ndan rüşvet olarak aldığı Büyükçekmece’deki göl manzaralı villaya ilişkin yeni bir belge gündeme geldi. İddiaya göre, söz konusu villada yaptırılan lüks tasarıma ait faturalar ortaya çıkarıldı. İşte detaylar...

Ekrem İmamoğlu'nun inşaat ruhsatı karşılığında işadamından aldığı göl manzaralı villasına rüşvetle yaptırdığı lüks dizaynın faturası ortaya çıktı.

RUHSAT ONAYI İÇİN VİLLA İSTEDİ

Sabah'tan Yusuf Özdemir'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada itirafçı olan işadamı Adem Kameroğlu, 2018'de Beylikdüzü'nde inşa etmek istediği 'Metro Home' isimli konut projesinin ruhsat onayı için İmamoğlu'nun kendisinden Büyükçekmece'deki Ihlamur evleri projesinden 1 adet villa istediğini, ticari olarak zarara uğramamak için villayı İmamoğlu'nun SSB İnşaat şirketine devretmek zorunda kaldığını, villa devrine ilişkin göstermelik olarak yapılan ödemelerin İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'a elden geri ödediğini beyan etti.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

İÇ DİZAYN MASRAFLARINI DA ÖDETTİ

Ayrıca Kameroğlu, İmamoğlu çiftinin söz konusu villayı yerinde gezerek yapılacak iç dizaynı belirlediğini, masraflarını kendisinin karşılandığını itiraf etmişti.

FATURALARI SAVCILIĞA SUNDU

Kameroğlu, villanın devrine ilişkin yaptığı elden geri ödemeleri ve kendisi tarafından yapılan iç dizayn masraflarını delillendirmek üzere ödeme dekont ve faturaları savcılığa sundu.

İddianamede, villa devri için SSB İnşaat tarafından Kameroğlu'na yapılan 1 milyon 200 bin TL'lik göstermelik ödemeler yapıldığı, paraların eş zamanlı tarihlerde bankadan elden çekildiğini gösteren dekontlar ve iç dizayna ilişkin yapılan harcamaların kalem kalem yer aldığı bir fatura yer aldı.

İddianamede yer verilen o faturada, tek tek sıralanan harcamaların toplam tutarının 2017'de 433 bin 988 TL olduğu belirtildi.

BİR SANDALYESİ 145 BİN TL

Söz konusu villa dizaynının yaptırıldığı ve fatura kesen firmanın internet satış sitesinde yapılan incelemelerde, mobilyaların ultra lüks olduğu, İmamoğlu'nun Kameroğlu'na zorla yaptırdığı iç dizaynda bir sandalyenin güncel fiyatının 145 bin TL olduğu görüldü.

İşte o faturada yer alan harcamaların listesi: 3 adet ayna, 2 adet bahu, 4 adet dresuar, 6 adet kanepe, 5 adet karyola, 12 adet koltuk, 4 adet komodin, 5 adet konsol, 3 adet orta sehpa, 6 adet puf, 22 adet sandalye, 2 adet şifonyer, 1 adet TV ünitesi, 7 adet yan sehpa, 2 adet yemek masası.

