Bugün AK Parti’ye 3 milletvekili katılacak! Rozetlerini Başkan Erdoğan takacak

İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin'in paylaşımı (X ekran görüntüsü)

Şahin paylaşımında "Yuvaya dönüş vakti… Kalpleri aynı atanların istikameti de aynıdır. Bizim kalbimiz ülkemiz için atıyor ve "istikametimiz de her zaman Güçlü Türkiye olacaktır." Dünyada yaşanan konjonktürel gelişmeler, bölgemizdeki krizler "iç cephede bir olmayı, güçlü Türkiye için birlikte mücadele etmeyi" gerektiriyor. Bu tarihî sorumluluk bilinciyle; baba ocağımız, gençlik yuvamız Ak Parti'ye dönüyorum… Yeniden yuvamızda olma fırsatını bize sunan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

"HAKSIZLIĞIN PİSLİĞİN KARŞISINDA DURMAK İÇİN GELDİK"

AK Parti Grup Toplantısının yapılacağı salona gelen Hasan Ufuk Çakır, CHP lideri Özgül Özel'i sert dille eleştirdi. Çakır, "Memlekete hizmet etmek için geldik. Haksızlığın pisliğin karşısında iftiranın karşısında durmak için geldik. İngiltere'ye Almanya'ya şikayet eden bir ana muhalefet partisini ne bir CHP'li ne bir Türk milliyetçisi tanımaz." dedi.

Çakır'ın açıklamaları şu şekilde:

Çok mutluyum. Memlekete hizmet etmek için geldik. Haksızlığın pisliğin karşısında iftiranın karşısında durmak için geldik. Bu kadar net. Namuslu CHP seçmenleri iftiracıların peşinde olmaz. Sahte Atatürkçülerin peşinde olmaz. Devletinin ve bayrağının yanında olur. İngiltere'ye Almanya'ya şikayet eden bir ana muhalefet partisini ne bir CHP'li ne bir Türk milliyetçisi tanımaz.