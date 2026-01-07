Bugün AK Parti'ye 3 milletvekili katılacak! Rozetlerini Başkan Erdoğan takacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yapacağı konuşmanın ardından, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katılacak olan İsa Mesih Şahin, Hasan Ufuk Çakır ve İrfan Karatutlu'ya rozetlerini takacak.
DEVA Partisi'nden istifa eden İrfan Karatutlu, CHP'den kesin ihraç istemiyle Parti Meclisi'ne sevk edildikten sonra partisinden ayrılan Hasan Ufuk Çakır ile geçen yaz Gelecek Partisi'nden istifa eden Bağımsız İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, bugün gerçekleştirilecek grup toplantısında AK Parti'ye katılacak.
Üç milletvekilinin rozetlerini, Başkan Recep Tayyip Erdoğan takacak.
"YUVAYA DÖNÜŞ VAKTİ"
Gelecek Partisi'nden istifa eden Bağımsız İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, bugün sosyal medya adresinden paylaşım yaparak AK Parti'ye katılacağını duyurdu.
Şahin paylaşımında "Yuvaya dönüş vakti… Kalpleri aynı atanların istikameti de aynıdır. Bizim kalbimiz ülkemiz için atıyor ve "istikametimiz de her zaman Güçlü Türkiye olacaktır." Dünyada yaşanan konjonktürel gelişmeler, bölgemizdeki krizler "iç cephede bir olmayı, güçlü Türkiye için birlikte mücadele etmeyi" gerektiriyor. Bu tarihî sorumluluk bilinciyle; baba ocağımız, gençlik yuvamız Ak Parti'ye dönüyorum… Yeniden yuvamızda olma fırsatını bize sunan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
"HAKSIZLIĞIN PİSLİĞİN KARŞISINDA DURMAK İÇİN GELDİK"
AK Parti Grup Toplantısının yapılacağı salona gelen Hasan Ufuk Çakır, CHP lideri Özgül Özel'i sert dille eleştirdi. Çakır, "Memlekete hizmet etmek için geldik. Haksızlığın pisliğin karşısında iftiranın karşısında durmak için geldik. İngiltere'ye Almanya'ya şikayet eden bir ana muhalefet partisini ne bir CHP'li ne bir Türk milliyetçisi tanımaz." dedi.
Çakır'ın açıklamaları şu şekilde:
Çok mutluyum. Memlekete hizmet etmek için geldik. Haksızlığın pisliğin karşısında iftiranın karşısında durmak için geldik. Bu kadar net. Namuslu CHP seçmenleri iftiracıların peşinde olmaz. Sahte Atatürkçülerin peşinde olmaz. Devletinin ve bayrağının yanında olur. İngiltere'ye Almanya'ya şikayet eden bir ana muhalefet partisini ne bir CHP'li ne bir Türk milliyetçisi tanımaz.
"AK PARTİ'YE GEÇMEMİ MİLLET İSTEDİ"
CHP'de Özgür Özel'in genel başkanlığı sonrası parti içinde kaynayan muhalefet kazanı taşınca birçok milletvekili Özel yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu.
Özel yönetimine kazan kaldıran milletvekillerinden olan Hasan Ufuk Çakır, TBMM'deki komisyon toplantısında partisinin milletvekillerine ve Halk TV'ye yönelik sert çıkışlarda bulundu. Parti yönetimine yönelik eleştirileri nedeniyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Milletvekili Çakır, CHP'deki disiplin sürecini beklemeden partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.
Bugün AK Parti'ye katılacan olan Çakır, "Geldiğimiz noktada CHP'de siyaset yapma imkanı kalmadı. CHP'deki birçok milletvekili arkadaşım da böyle düşünüyor. AK Parti'ye geçmemi millet istedi. Seçim bölgem Mersin'deki hemşehrilerim istifamın ardından beni bağırlarına bastı ve yörüklere yakışır bir karşılama yaptılar. Bana kendilerine hizmet etmem için AK Parti'ye katılmam gerektiğini telkin ettiler. Kayıtsız kalamadık. Talebimi AK Parti'ye ilettim ve uygun görüldü" diye konuşmuştu.
