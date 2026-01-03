CHP’den istifa eden Çakır AK Parti’ye geçeceğini tarih vererek duyurdu: Milletim istedi

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"AK PARTİ, DEVLETİNİN, MİLLETİNİN YANINDA"

AK Parti'yi tercih ettiğini nedenlere de değinen Çakır, "AK Parti'nin yaptığını Türkiye'ye kimse yapmadı. AK Parti, devletinin, milletinin yanında" diye konuştu. AK Parti'nin süper milli otoyollar gibi bir çok hizmeti getirdiğine vurgu yapan Çakır, milletin birlik, kardeşlik ve barışı için de her şeyi yerine getirdiğini anlattı.

(FOTO: AA )

AK Parti'ye geçme kararı almadan vatandaşlara danıştığını aktaran Çakır," Millete de sordum, 'Nereye geçeyim?' dedim, 'AK Parti'ye geç' dediler. Ben de milletin dediğini yapıyorum sonuçta. Millet böyle istedi diye yapıyorum ben" diyerek sözlerini tamamladı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır,kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

"KENDİ İRADEMLE İSTİFA EDİYORUM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çakır, yönetime kendi iradesiyle istifa ettiği restini de çekti. Çakır, "Parti içi eleştirilerim nedeniyle kesin ihraç istemiyle PM'ye sevk edildiğimi öğrendim. Bu süreci beklemeden, kendi irademle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Konuyla ilgili tüm detayları yarın yapacağım basın toplantısında anlatacağım. Kamuoyunun bilgisine sunarım." dedi.

"HIRSIZIN PARTİSİ OLMAZ"Öte yandan herkesin konuştuğu Çakır, Takvim.com.tr'ye çarpıcı açıklamalarda bulunarak partisini eleştiren Çakır, "Hırsızın partisi olmaz" ifadelerini kullanmıştı.