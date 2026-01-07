AK Parti’ye 3 milletvekili katıldı! Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı

"HAKSIZLIĞIN PİSLİĞİN KARŞISINDA DURMAK İÇİN GELDİK"

AK Parti Grup Toplantısının yapılacağı salona gelen Hasan Ufuk Çakır, CHP lideri Özgül Özel'i sert dille eleştirdi. Çakır, "Memlekete hizmet etmek için geldik. Haksızlığın pisliğin karşısında iftiranın karşısında durmak için geldik. İngiltere'ye Almanya'ya şikayet eden bir ana muhalefet partisini ne bir CHP'li ne bir Türk milliyetçisi tanımaz." dedi.

Çakır'ın açıklamaları şu şekilde:

Çok mutluyum. Memlekete hizmet etmek için geldik. Haksızlığın pisliğin karşısında iftiranın karşısında durmak için geldik. Bu kadar net. Namuslu CHP seçmenleri iftiracıların peşinde olmaz. Sahte Atatürkçülerin peşinde olmaz. Devletinin ve bayrağının yanında olur. İngiltere'ye Almanya'ya şikayet eden bir ana muhalefet partisini ne bir CHP'li ne bir Türk milliyetçisi tanımaz.