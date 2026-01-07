Bakan Uraloğlu’ndan karakutu açıklaması: İngiltere’de bu işlemin yapılması kararı alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti grup toplantısı öncesi salonda yaptığı açıklamada düşen Libya uçağı ile ilgili konuştu.



Bakan Uraloğlu "Karakutu ve ses kayıt cihazları hasarlanmış. Dünyada bunu çözebilen 4 ülke var. İngiltere'de bu işlemin yapılması kararı alındı." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Libya askeri heyetini taşıyan özel jet, 23 Aralık'ta Ankara'da düşmüş ve içerisinde yer alan 5 kişilik askeri heyet ile 3 kişilik mürettebat hayatını kaybetmişti.