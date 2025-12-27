Libya askeri heyeti ülkelerine uğurlandı!
Ankara’nın Haymana ilçesinde düşen uçakta hayatını kaybeden Libya heyetinin Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlandı. Hayatını kaybeden 8 kişinin naaşı yapılan törenin ardından Libya'ya gönderildi.
Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki askeri heyetin cenazelerinin Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı.
İşlemlerin tamamlanmasının ardından cenazeler, Mürted Hava Üssü'nde düzenlenecek tören alanına götürüldü.
NAAŞLAR ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ
Mürted Hava Üssü'nde düzenlenen törenin ardından cenazeler, ülkelerine gönderildi.