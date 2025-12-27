27 Aralık 2025, Cumartesi
Haberler Gündem Haberleri Libya askeri heyeti ülkelerine uğurlandı!

Libya askeri heyeti ülkelerine uğurlandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.12.2025 08:14 Güncelleme: 27.12.2025 08:58
Libya askeri heyeti ülkelerine uğurlandı!

Ankara’nın Haymana ilçesinde düşen uçakta hayatını kaybeden Libya heyetinin Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlandı. Hayatını kaybeden 8 kişinin naaşı yapılan törenin ardından Libya'ya gönderildi.

Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki askeri heyetin cenazelerinin Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından cenazeler, Mürted Hava Üssü'nde düzenlenecek tören alanına götürüldü.

LİBYA ASKERİ HEYETİ İÇİN ANKARA'DA TÖREN DÜZENLENİYOR

NAAŞLAR ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ

Mürted Hava Üssü'nde düzenlenen törenin ardından cenazeler, ülkelerine gönderildi.

MSBden düşen jetle ilgili açıklama!MSBden düşen jetle ilgili açıklama! MSB'DEN DÜŞEN JETLE İLGİLİ AÇIKLAMA!
Al-Haddad ile ilgili çarpıcı detay! Meğer ilk kez...Al-Haddad ile ilgili çarpıcı detay! Meğer ilk kez... AL-HADDAD İLE İLGİLİ ÇARPICI DETAY! MEĞER İLK KEZ...
Başkan Erdoğan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ile telefonda görüştüBaşkan Erdoğan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ile telefonda görüştü BAŞKAN ERDOĞAN LİBYA BAŞKANLIK KONSEYİ BAŞKANI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Uçak kazasında çarpıcı detay A Haberde!Uçak kazasında çarpıcı detay A Haberde! UÇAK KAZASINDA ÇARPICI DETAY A HABER'DE!
Facianın boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı!Facianın boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı! FACİANIN BOYUTU GÜN AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI!
Uçağın radar bağlantısı neden kesildi?Uçağın radar bağlantısı neden kesildi? UÇAĞIN RADAR BAĞLANTISI NEDEN KESİLDİ?
Libya heyetini taşıyan jet neden düştü?Libya heyetini taşıyan jet neden düştü? LİBYA HEYETİNİ TAŞIYAN JET NEDEN DÜŞTÜ?
A Haber olay yerinde: Patlama sesi duydukA Haber olay yerinde: Patlama sesi duyduk A HABER OLAY YERİNDE: PATLAMA SESİ DUYDUK

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör