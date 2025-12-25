Uçak kazasında dezenformasyona dikkat! "Jeti İsrail düşürdü" algısını kim yayıyor?

23 Aralık'ta Libya Genelkurmay Başkanı Mohammed Ali Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu 5 kişiyi taşıyan Falcon 50 tipi jet, dün ülkeye dönmek üzere havalandıktan kısa süre sonra Ankara'da düştü.

Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, uçakta bulunan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Mohamed Ali Ahmed Al-Haddad ve beraberindekilerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Libya Ulusal Birlik Hükümeti kaza nedeniyle ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildiği belirtilerek, "Bu süre zarfında tüm devlet kurumlarında bayraklar yarıya indirilecek ve tüm resmi etkinlikler ve kutlama etkinlikleri askıya alınacaktır" demişti.

Kazaya ilişkin soruşturma oldukça geniş ve derin bir biçimde devam ederken özellikle sosyal medyada komplo teorileri ve dezenformasyonlar oluştu. Bu tür dezenformasyonlar durumla ilgili yanlış yönlendirmelere veya düşüncelere sebep olabilir.

A Haber'de Banu El sunduğu Arka Plan programına katılan Dr. Eray Güçlüer, Gazeteci Mete Sohtaoğlu ve Gazeteci Abdulkadir Selvi uçak kazası ve detaylarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Dr. Eray Güçlüer konuya dair açıklamasında Libya heyetini taşıyan uçakla ilgili bir yorum yapmak yerine, uçaktaki teknik verileri esas alarak bir yorum yapmanın çok daha değerli ve kıymetli olacağını söyledi.

SPEKÜLASYONLARLA TÜRKİYE HEDEF ALINIYOR!

Spekülasyonlara değinen Eray Güçlüer "Bu düşürdüğümüz Karadeniz'den gelen İHA ve Türkiye'deki iki 18 kilogram ağırlığında iki adet portable, yani sökülüp takılabilen bir gitar bavulunda bile taşınabilecek, gitar kutusunda bile taşınabilecek iki tane dronun düşme hadisesini ele aldık. Şöyle bir önemi var: Yani bunlar üzerinden de spekülasyon yapılması noktasında Türkiye hedef alınmış durumda." dedi.

VATANDAŞLARA UYARI: ALGI OPERASYONLARINA DİKKAT

Dr. Eray Güçlüer'in konuşması şu şekilde:

Yani bu algılar maalesef Türkiye'yi hedef alan algı operasyonları da bir taraftan yürütülüyor. Dolayısıyla resmi makamların dediklerine ve raporlarına inanmak gerekir diye bir kere daha altını çizerek vurgulamak istiyorum.

Efendim şimdi uçak konusuna gelecek olursak; uçak 1988 yapımı Dassault Aviation firması tarafından üretilmiş. Dassault da o firmayı kuran Fransız bir kişi bu, ailenin soyadı. Ve 1979'da ilk üretimi gerçekleşiyor, 88'de de bu uçak üretiliyor, 96'da bu uçağın üretimi durduruluyor. Yerine Falcon 50 EX diye bir üst model üretimi kısa süre sonra başlıyor ama o da 2008'de üretimi duruyor.

UÇAK EN SON 96'DA ÜRETİLMİŞ

Yani bu uçağın şu an üretimi yok. En son dediğim gibi 96'da üretimi tamamen durmuş. Ancak durmuş olması bu uçağın hani ne yönden kazayla bağlantısı olabilir? Lojistik ve bakım yönünden. Yedek parça ve bakım yönünden problemleri olabilir. Yani burada maalesef Libya halkına da buradan içtenlikle başsağlığı dileklerimi iletiyorum efendim. Allah rahmet eylesin. Komuta heyetinin üst düzey genelkurmay başkanı, kuvvet komutanı ve kara kuvvetleri komutanı ve bir üst düzey heyet maalesef hayatını kaybetti. Fakat bu bizi duygusallığa itmemeli. Yani uzman görüşü olarak nesnel davranmak durumundayız.

LİBYA EKONOMİK OLARAK ZORLUK ÇEKEN BİR ÜLKE

Bir kere böyle bir durum var: Libya'nın içinde bulunduğu şartlar gereği bunun bakımının yapılması vesaire kolay değil, bakın. Gözden kaçmış olan hususlar olabilir. 'Olur' demiyorum ama hani lojistiğe baktığımızda... Neden? Çünkü eğer zaten bu ülkenin daha fazla gücü olsaydı, bu uçak yerine başka bir uçak tercih ederdi. Onu da size söyleyelim. Yani bu uçak neden üretimi durmuş bir uçağı, 88'de üretilmiş işte Malta'dan kiralanmış? Çünkü ekonomik olarak iç savaş yaşamış bir ülkenin ekonomik olarak maalesef zorlukları işte böyle kritik noktalarda da açığa çıkıyor yani. Bu zorluklar büyük bir ihtimal hani bakım konusu vesairesi, lojistiği, yedek parçası, ikmali, uzman değerlendirmeleri, uçuş öncesi süreçlerde aksamalar olabilir efendim.

Maalesef mesela çoğu başka benzer teknik arızalar nedeniyle düşen uçakları inceledim... Ya düşünebiliyor musun? Yakıt olmadığı için düşen uçak var yani literatürde. Evet yakıt bitiyor yani, 10 kilometre kala... Ya o kadar zayıf, ekonomik şartları o kadar zayıf ülkeler var ki! Yani depoya yakıt koyamıyorlar, düşünün, eksik yakıtla çıkıyor ve 10 kilometre kala düşüyor. Yani burada Libya'nın içinde bulunduğu şartları değerlendirmek lazım. Biz Türkiye gibi görmeyin, Türkiye büyük bir ülke, güçlü bir ülke. Bizim gibi görmeyelim yani. Maalesef Libya'daki işte bu emperyalist oyunlarla ortaya çıkan iç savaş ekonomisini, Libya'nın ekonomisini mahvetmiş durumda. Bunun sonucu olarak da böyle bir uçağı, yani üçüncül derecedeki bir uçağı kiralamak durumunda kalıyorlar.