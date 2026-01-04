AK Parti’den Maduro’nun kaçırılmasına sert tepki: Siyasi egemenlik Venezuela halkınındır

ABD hükümeti, Venezuela'da düzenlediği operasyon ile Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'u kaçırdı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her koşulda uluslararası hukuk, siyasi meşruiyet ve halk iradesi ilkesini savunduğunu vurguladı. Çelik, meşru yönetim değişiminin yalnızca o ülkenin halkına ait demokratik bir hak olduğunu belirtti.

"MEŞRU YÖNETİMİN KAYNAĞI HALK İRADESİDİR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin siyasi çizgisinin merkezinde, yönetimlerin meşruiyetinin halk iradesine dayanması ilkesinin yer aldığını söyledi. Çelik, bir ülkede meşru yönetim değişiminin yalnızca o ülkenin halkına ait demokratik bir hak olduğunu vurgulayarak, bu ilkeyi ihlal eden hiçbir gelişmenin onaylanamayacağını ifade etti.