AK Parti'den Maduro'nun kaçırılmasına sert tepki: Siyasi egemenlik Venezuela halkınındır

ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısı ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülke dışına kaçırılmasına ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi. Çelik, "Siyasi meşruiyet ilkelerini hedef alan ve uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmeyiz. Venezuela halkının ülkelerindeki siyasi egemenliğin yegane sahibi olduğunun altını çiziyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD hükümeti, Venezuela'da düzenlediği operasyon ile Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'u kaçırdı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her koşulda uluslararası hukuk, siyasi meşruiyet ve halk iradesi ilkesini savunduğunu vurguladı. Çelik, meşru yönetim değişiminin yalnızca o ülkenin halkına ait demokratik bir hak olduğunu belirtti.

"MEŞRU YÖNETİMİN KAYNAĞI HALK İRADESİDİR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin siyasi çizgisinin merkezinde, yönetimlerin meşruiyetinin halk iradesine dayanması ilkesinin yer aldığını söyledi. Çelik, bir ülkede meşru yönetim değişiminin yalnızca o ülkenin halkına ait demokratik bir hak olduğunu vurgulayarak, bu ilkeyi ihlal eden hiçbir gelişmenin onaylanamayacağını ifade etti.

"VENEZUELA HALKI SİYASİ EGEMENLİĞİN YEGANE SAHİBİDİR"

Venezuela'daki gelişmelere bu temel ilkeler çerçevesinde yaklaştıklarını belirten Çelik, Venezuela halkının kendi ülkesindeki siyasi egemenliğin tek sahibi olduğunun altını çizdi.

Çelik, bir ülkenin egemenliğinin hedef alınmasının ve uluslararası hukukun ihlal edilmesinin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini söyledi.

"BİR ÜLKENİN SİYASİ TAPUSU HALKA AİTTİR"

Açıklamasında "siyasi meşruiyet" kavramına dikkat çeken Çelik, Türkiye'nin bu kavrama güç merkezlerinin penceresinden değil, güç merkezlerini siyasi meşruiyet ilkesiyle değerlendiren bir bakış açısına sahip olduğunu ifade etti.

Çelik, "Bir ülkenin siyasi tapusu sadece ve sadece o ülkenin halkına aittir. Meşru egemenlik dışarıdan dayatılamaz" dedi.

MUHALEFETE SERT ELEŞTİRİ

CHP lideri Özgür Özel ve bazı muhalefet liderlerinin açıklamalarını eleştiren Çelik, küresel ölçekte yankı uyandıran bir olay karşısında Başkan Erdoğan'ı hedef alan niteliksiz söylemlerin son derece sağlıksız olduğunun altını çizdi. Çelik, muhalefetin dış politika tecrübesi bulunmadığını, kriz yönetimini retorik üretmekten ibaret sandığını dile getirdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ KÜRESEL KRİZLERİN USTA YÖNETİCİSİDİR"

Başkan Erdoğan'ın küresel krizlerin yönetiminde tecrübeli bir lider olduğunu vurgulayan Çelik, Erdoğan'ın hiçbir zaman haksızlığa sessiz kalmadığını söyledi. Başkan'ın hangi sözü ne zaman ve nasıl söyleyeceğini bilen bir siyasi akla sahip olduğunu belirten Çelik, bu yönüyle dünya liderleri arasında öne çıktığını kaydetti.

"ZOR ZAMANLARDA İLKELERDEN TAVİZ YOK"

Dünyanın giderek daha zor bir küresel sürece girdiğini ifade eden Çelik, bu dönemde Türkiye'nin en büyük dayanağının siyasi ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmak olduğunu söyledi. Siyasi meşruiyet ilkesinden en küçük bir taviz verilmediğini vurguladı.

"İÇ CEPHEYİ SAĞLAM TUTMALIYIZ"

Açıklamasının sonunda Çelik, küresel kaos karşısında Türkiye'de tüm siyasi aktörlerin sorumluluk ve sağduyu ile hareket etmesi gerektiğini belirtti. Devlet aklı ve diplomasinin tüm imkânlarıyla Türkiye'nin istikametinin güçlendirileceğini ifade eden Çelik, Başkan Erdoğan'ın tecrübesiyle kriz yönetiminde Türkiye'nin yolunun açık tutulacağını söyledi.

