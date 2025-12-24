Libya heyetini taşıyan jet Ankara’da düştü! Uçağın radar bağlantısı neden kesildi?

(foto: ahaber.com.tr)

TEKNİK ARIZA ANALİZİ: "TAM ELEKTRİK ARIZASI MI YAŞANDI?"

Uçağın kalkıştan sonra 32.450 fit (yaklaşık 10 km) yüksekliğe tırmandığını belirten Fazla, "Uçağın içinde üç tane motor, dolayısıyla üç jeneratör var. Bir jeneratör çıksa diğeri besler. Bizim en çok korktuğumuz, özellikle gece şartlarında 'tam elektrik arızası'dır. Batarya dahil her şeyin gitmiş olması demektir. Ancak kuleyle bir temas olduğuna göre bataryaların en azından bir süre faal olduğunu görüyoruz. Pilotlar acil durum prosedürü gereği geri dönüp en yakın meydana inişe geçiyorlar. Normalde süzülerek inmelerini beklerdik ama 20:36'dan sonra uçağın kontrolünün kaybedilme olasılığını çok yüksek görüyorum. Pilotlar ya yanlış kumanda verdiler ya da arıza kumanda kaybını tetikledi. Uçak muhtemelen döne döne, bir bütün halinde ve ses süratini geçerek yere düştü." ifadeleri ile elektrik arızası ihtimalini değerlendirdi.