GAİN Medya soruşturmasında gelişme! 3 şüpheliye tutuklama talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen GAİN Medya soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Bu kapsamda sunucu Okan Karacan gözaltına alındı. Okan Karacan’ın da içinde bulunduğu 4 kişi Gain soruşturması kapsamında adliyeye sevk edildi. GAİN soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheliden Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın'a tutuklama talep edildi. Okan Karacan hakkında ise adli kontrol istendi.
Dijital içerik platformu Gain Medya'ya dün yasadışı bahis operasyonu düzenlendi.
Anahat Holding bünyesindeki GAİN Medya ve diğer bağlı şirketlere jandarmanın düzenlediği operasyonda, holding ve şirket yetkilisi 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin suçtan kaynaklanan gelirle elde ettiği mallara el konulurken, GAIN Medya'ya bağlı tüm kuruluşlara TMSF kayyum olarak atandı.
Soruşturma kapsamında sunucu Okan Karacan gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
GAİN Medya AŞ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan, Selahattin Aydın ve sunucu Okan Karacan adliyeye sevk edildi.
3 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ
GAİN soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheliden Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın'a tutuklama talep edildi. Okan Karacan hakkında ise adli kontrol istendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evinizde bu eşyalar varsa dikkat! En masum görüneni bile hastalık saçıyor
- Titanic efsanesinin gizli hazinesi! Yönetmen James Comeron servetiyle gündem oldu
- 19 Aralık Cuma namazı saati | Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir…
- Tam bir şifa bombası çıktı! Dünyanın en sağlıklı meyvesi açıklandı: Gözümüzün önündeymiş
- Her şeyi kendi lehine çevirebilen 3 burç: Çıkarlarını hep ön planda tutarlar
- 19 Aralık Cuma hutbesi konusu ve tam metni: “Her Anımızı Ebedi Kazanca Dönüştürebiliriz”
- Lekeler bile çağa ayak uydurdu! Temizlikte bilmediğiniz büyük değişim
- DSİ 328 personel alımı başvuru ekranı: Başvuru şartları neler, kadro dağılımı belli mi?
- Çocuğunuz sizi kopyalıyor olabilir! Anneden öğrenilen 7 davranış
- Üç aylar orucu nedir, nasıl niyet edilir? 2025 3 aylar orucu ne zaman başlayacak?
- KPSS branş bazında sıralamalar güncellendi! 2024 lisans, ön lisans ve ortaöğretim
- KPSS nitelik kodu nedir, ne anlama geliyor? 6225, 2023, 3222… A’dan Z’ye kodlar