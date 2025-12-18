18 Aralık 2025, Perşembe
GAİN Medya soruşturmasında gelişme! 3 şüpheliye tutuklama talebi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.12.2025 09:06 Güncelleme: 18.12.2025 21:34
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen GAİN Medya soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Bu kapsamda sunucu Okan Karacan gözaltına alındı. Okan Karacan’ın da içinde bulunduğu 4 kişi Gain soruşturması kapsamında adliyeye sevk edildi. GAİN soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheliden Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın'a tutuklama talep edildi. Okan Karacan hakkında ise adli kontrol istendi.

OKAN KARACAN GÖZALTINA ALINDI

Dijital içerik platformu Gain Medya'ya dün yasadışı bahis operasyonu düzenlendi.

Anahat Holding bünyesindeki GAİN Medya ve diğer bağlı şirketlere jandarmanın düzenlediği operasyonda, holding ve şirket yetkilisi 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin suçtan kaynaklanan gelirle elde ettiği mallara el konulurken, GAIN Medya'ya bağlı tüm kuruluşlara TMSF kayyum olarak atandı.

Soruşturma kapsamında sunucu Okan Karacan gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
GAİN Medya AŞ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan, Selahattin Aydın ve sunucu Okan Karacan adliyeye sevk edildi.

3 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

GAİN soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheliden Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın'a tutuklama talep edildi. Okan Karacan hakkında ise adli kontrol istendi.

