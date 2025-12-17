Başkan Erdoğan YSK Başkanı Yener'i kabul etti
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.12.2025 17:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bu kapsamda Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'i kabul etti.
Başkan Erdoğan, YSK Başkanı Ahmet Yener'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
