17 Aralık 2025, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan YSK Başkanı Yener'i kabul etti

Başkan Erdoğan YSK Başkanı Yener'i kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.12.2025 17:44
Başkan Erdoğan YSK Başkanı Yener’i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bu kapsamda Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'i kabul etti.

Başkan Erdoğan, YSK Başkanı Ahmet Yener'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.

Başkan Erdoğan ATO heyetini kabul ettiBaşkan Erdoğan ATO heyetini kabul etti BAŞKAN ERDOĞAN ATO HEYETİNİ KABUL ETTİ
Külliye’de anlamlı kabul!Külliye’de anlamlı kabul! KÜLLİYE'DE ANLAMLI KABUL!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan YSK Başkanı Yener’i kabul etti Başkan Erdoğan YSK Başkanı Yener’i kabul etti Başkan Erdoğan YSK Başkanı Yener’i kabul etti

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör