Külliye'de Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı! Başkan Erdoğan liderlik ediyor | Hangi konular masada?
Başkan Erdoğan liderliğinde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Peki, hangi konular masaya yatırılacak? Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıya, kurul üyesi eski TBMM başkanları Köksal Toptan, Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin ve Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz katıldı.
Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.
Bal'ın açıklamaları şöyle: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Yüksek İstişare Kurulu toplantısı ilerleyen dakikalar içerisinde başlamış olacak. Toplantıda; İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz'ın yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin eski başkanlarından Mustafa Şentop, Mehmet Ali Şahin, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım ve Cemil Çiçek'in yer alması bekleniyor.
Aslında Yüksek İstişare Kurulu üyelerinden biri de Köksal Toptan ancak hatırlayacak olursanız 3 hafta öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Toptan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuştu. İşte İletişim Başkanlığı'ndan toplantının başlamasıyla birlikte bir fotoğraf karesi gelecek ve toplantıda kimlerin yer aldığı da netleşmiş olacak.
DOĞUM POLİTİKASI
Tabii oldukça tecrübeli isimler yer alıyor toplantıda. 13 Ağustos'ta son olarak gerçekleştirilmişti ve bu da yılın son Yüksek İstişare Kurulu toplantısı olduğunu da ifade edelim. Oldukça kritik meseleler, başlıklar ele alınacak. Aslında burada istişare edilecek konular, Türkiye'nin önümüzdeki süreçte yol haritasını oluşturacak bir kılavuz niteliğinde de diyebiliriz. Özellikle de Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sınamalar, doğum politikası, yine bunun yanı sıra depremler gibi konular da masaya yatırılmış olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık dile getiriyor doğum oranlarındaki düşüşü; işte 2025 de Aile Yılı ilan edilmişti. Bu gibi stratejik konular masaya yatırılmış olacak.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE
Bunun yanı sıra sanal bahis ve kumar konusuna da değinilmiş olacak. Tabii 'Terörsüz Türkiye' başlığına ayrı bir parantez açılacağını ifade edelim. Eski meclis başkanlarının toplantıda yer alacağını ifade etmiştik; bu kapsamda Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun meclisteki çalışmalarının da değerlendirileceğini ifade edelim. Türkiye'nin siyasi gündemi, ekonomik meseleler, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bölgesel ve küresel sınamalar da masada olacak, istişare edilecek. Ve daha sonrasında toplantının ardından da İletişim Başkanlığı tarafından yazılı bir açıklama gelmesi bekleniyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zeka oyunu: Tek hamle ile 46’dan büyük sayı oluşturabilir misin?
- Yıpranmış saçları anında toparlıyor! Lastik gibi uzayan saçlara güçlendirici doğal formül
- Real Madrid-Manchester City maçı ne zaman, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
- 30 bin TL'yi aşan emekli promosyonu: En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?
- Samsunspor AEK Atina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Altında 2'li yol ayrımı: İslam Memiş 2026 rakamını verdi! 4.800 dolar öncesi gramda...
- Sinüsleri anında rahatlatıyor: Burun tıkanıklığını en hızlı açan 4 içecek
- UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta: Brann-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?
- 2026 MTV ne kadar? Hangi araç ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek?
- Kış soğuklarında dahi eğilip bükülmüyor: Ayaza rağmen çiçek açıyor! En dayanıklı 3 çiçek
- SGK duyurdu: artık ödenecek! Gözlük ya da lens kullananları ilgilendiriyor
- Sağlık Bakanlığı 66 müfettiş yardımcısı alımı: Başvuru ne zaman, şartları neler?