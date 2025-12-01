Özgür Özel'den 12 isme veto! CHP'nin yeni parti meclisi belli oldu
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 39. Olağan Kurultayı’nın üçüncü gününde Parti Meclisi (PM) üye seçimleri tamamlandı. Yeni PM listesi netleşirken, Genel Başkan Özgür Özel’in 12 isme veto uyguladığı öğrenildi.
Kurultayın ilk günü parti tüzüğünde yapılan değişiklikle 60 olan PM üye sayısı 80'e çıkartıldı. CHP delegeleri, 80 kişilik PM için oy kullanarak yeni üyeleri belirledi. PM'nin 10 üyesi, Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) listesinden seçildi.
Delegeler ayrıca, 15 kişilik YDK üyelerini de oyladı.
PM listesi için 145, YDK için de 31 kişinin başvuruda bulunduğu seçimin resmi olmayan sonuçları açıklandı.
Özel tarafından hazırlanan anahtar listede, önceki PM'de bulunan Yalçın Görgöz, Ali Haydar Hakverdi, Ali Haydar Fırat, Baran Bozoğlu, Berna Özgül, Semra Dinçer, Berkay Gezgin, Niyazi Şen, Özgür Ceylan, Hikmet Yalım Halıcı, Şengül Yeşildal ve Mehmet Alkın Denizaslanı olmak üzere 12 isim yer almadı.
Önceki PM'de görev alan 48 isim yerini korurken, 12 isim anahtar listede bulunmuyor. Mevcut Merkez Yönetim Kurulu'ndaki tüm üyelere, anahtar listede yer verildi.
Bu sonuçlara göre, Genel Başkan Özgür Özel'in seçimler öncesi yayınladığı anahtar listesinin tamamı seçildi.
PM'de eski Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu 1022 oyla ilk sırada yer aldı.
Şaroğlu'nu, 1007 oyla vergi uzmanı Ozan Bingöl, 1006 oyla İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, 1002 oyla Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ile 1000 oyla mevcut Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu takip etti.
Bu isimlerin ardından sırasıyla, Namık Tan 999, Baran Seyhan 998, Mahir Yüksel 995, Canan Taşer ve Deniz Yücel 992, Mehmet Necati Yağcı 986 oy aldı.
ÖZGÜR ÖZEL'İN A TAKIMI BELLİ OLDU
CHP'nin A takımı olarak belirtilen 70 PM üyesi, resmi olmayan ve kota uygulanmış haliyle şu isimlerden oluştu:
"Süreyya Öneş Derici, Barış Övgün, Turgay Özcan, Suat Özçağdaş, Tuğçe Hilal Özkan, Engin Özkoç, Uygar Parçal, Evrim Rızvanoğlu, Selin Sayek Böke, Baran Seyhan, Polat Şaroğlu, Bihlun Tamaylıgil, Namık Tan, Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşcıer, Canan Taşer, Melisa Uğraş, Salih Uzun, Pınar Uzun Okakın, İsmail Atakan Ünver, Ozan Varal, Mehmet Necati Yağcı, Deniz Yavuzyılmaz, Emre Yılmaz, Deniz Yücel, Mahir Yüksel, Gökan Zeybek, Erhan Adem, Zeliha Aksaz Şahbaz, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Cavit Arı, Ednan Arslan, Baki Aydöner, Ensar Aytekin, Yankı Bağcıoğlu, Murat Bakan, Saniye Barut, Ozan Bingöl, Burhanettin Bulut, İlhan Cihaner, Sercan Çığgın, Gül Çiftci, Cansel Çiftçi, Nihat Dağ, Gülşah Deniz Atalar, Bedirhan Berk Doğru, Zeynel Emre, Hikmet Erbilgin, Bahadır Erdem, Asiye Ergül, Ali Abbas Ertürk, Ali Gökçek, Gökçe Gökçen, Kübra Gökdemir, Volkan Memduh Gültekin, Elif Leyla Gümüş, Nazan Güneysu, Ozan Işık, Uğurcan İrak, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Yalçın Karatepe, Ecevit Keleş, Sevgi Kılıç, Berk Kılıç, Sinem Kırçiçek, Önder Kurnaz, Burcu Mazıcıoğlu, Aylin Nazlıaka."
15 KİŞİLİK BKSP LİSTESİNDEN 10 TERCİH YAPILDI
Özgür Özel'in, 15 kişilik BKSP listesinden 10 tercih yapıldı. Bu 10 isim PM'ye doğrudan girdi.
Kota uygulanmış haliyle BKSP seçim sonuçları şu isimlerden oluştu:
"Serkan Özcan, Şule Özsoy Boyunsuz, Kerim Rota, Tolga Sağ, Ömer Kaya Türkmen, Emine Uçak Erdoğan, Oya Ünlü Kızıl, Murat Arslan, Güldem Atabay, Emre Kartaloğlu"
YDK ÜYELERİ BELİRLENDİ
Resmi olmayan sonuçlara göre, YDK'nin 15 kişilik listesi de belirlendi.
YDK şu isimlerden oluştu:
"Turan Taşkın Özer, Yasemin Reçber, Aliye Timisi Ersever, Hümeyra Akkuş Sandıkcı, Ayça Akpek Şenay, Erbil Aydınlık, Süleyman Bülbül, Oğuzhan Cenan, Aliye Coşar, Deniz Çakır, Yasemin Gülmez, Remzi Kazmaz, Erdoğan Kılıç, Mesut Kırşanlı, Ali Narin"
Resmi sonuçlar, parti tüzüğünde belirtilen "cinsiyet" ve "gençlik" kotasının uygulanması ve itirazların değerlendirilmesinin ardından ilçe seçim kurulu tarafından açıklanacak.
CHP'nin yeni parti meclisinin belli olmasının ardından A Haber ekranlarına bağlanarak son notları aktaran muhabirimiz İlter Yeşiltaş, şunları kaydetti:
"Cumhuriyet Halk Partisi'nde 39. Olağan Kurultay Parti Meclisi seçimleriyle sona erdi. Az önce seçim sonuçları açıklandı. Tabii çarşaf liste yöntemi uygulandı. Yani 10 delegenin imzasını alabilen her bir isim aday olabildi. Ancak tabii ki her zaman olduğu gibi CHP Genel Başkanı Özgür Özel Parti Meclisi'nde görmek istediği isimleri anahtar listesine yazdı ve o anahtar listede herhangi bir fire yok.
Özgür Özel'in onaya sunmuş olduğu, destek istediği isimlerin tamamı Parti Meclisi'ne girmeye hak kazandı. En çok oyu alan isim Polat Şaroğlu oldu. 1022 delegenin oyunu aldı Şaroğlu. En çok oyu alan diğer isimlerse şöyle: Ozan Bingöl 1007 oy aldı. Ali Gökçek İstanbul milletvekili 1006 oy aldı. Gamze Taşçıer mevcut Parti Meclisi'nde ve MYK'da yer alan isim 1002 oy aldı. Deniz Yavuz Yılmaz da 1002 oy alan isimler arasındaydı. En düşük oyu ise 656 ile Aylin Nazlıaka aldı. Dediğimiz gibi bu sonuçlara baktığımızda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hazırlamış olduğu, delegelerin desteğini istediği liste, anahtar listenin tamamı firesiz olarak kabul edildi, delegeler tarafından onay aldı. Şimdi listede kimler var, başka kimler var onu da aktaralım.
Mevcut Parti Meclisi'nde 48 kişi yerini korudu. 32 yeni isim Parti Meclisi'ne girdi. O isimler arasında Demokrat Parti'den geçen Salih Uzun, Deva Partisi'nden katılan Evrim Rızvanoğlu, Gelecek Partisi'nden geçen Kerim Rota ve yine Gelecek Partisi'nden CHP'ye katılan ve Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Serkan Özcan da Parti Meclisi'ne girdi. Ayrıca daha önce partide genel sekreterlik yapan Bihlun Tamaylıgil, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde muhalif çıkışlarıyla bilinen genel başkan aday adaylığı süreci de vardı İlhan Cihaner, Mansur Yavaş'ın eski basın danışmanı Volkan Gültekin ile Kemal Derviş'in eski özel kalem müdürü Oya Ünlü Kızıl da yine Parti Meclisi'ne giren isimler arasında yer aldı.
Yine yolsuzluk ve rüşvet operasyonları kapsamında tutuklanan Parti Meclisi üyesi vardı Baki Aydöner. Baki Aydöner yeniden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in anahtar listesinde yer aldı ve Parti Meclisi'ne yeniden seçildi. Sanatçı Arif Sağ ve Tolga Sağ da yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin Parti Meclisi'nde yer alan isimlerden biri oldu. Mevcut Parti Meclisi'nden 12 isim yeni Parti Meclisi'ne giremedi. Özgür Özel listede yer vermedi bu 12 isme. Her şey çok güzel olacak sloganıyla tanınan Berkay Gezgin Parti Meclisi dışı kaldı, aday gösterilmemişti. Son dönemde parti yönetimine yönelik eleştirileriyle gündeme gelen Ali Haydar Fırat da Parti Meclisi'nde yok. Yine Semra Dinçer, Baran Bozoğlu ve yine Hikmet Halıcı da yine Parti Meclisi'nde yer almayan 12 isim arasındaydı. Özetle bu şekilde. Cuma günü 39. Olağan Kurultay başlamıştı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Önce parti programı oylandı. Dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel yeniden ve tek aday olarak girdiği seçimde 1333 delegenin oyunun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi ve dediğimiz gibi az önce de Parti Meclisi seçimleri yapıldı ve tamamlandı. Ortaya çıkan tablo da özetle bu şekildeydi."
